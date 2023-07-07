Trúc Nhân gặp biến giữa đêm, đang biểu diễn thì công an ập vào, phải nhờ vệ sĩ mở đường 'giải cứu'

Hậu trường 07/07/2023 10:49

Mới đây, trên story trang Facebook cá nhân, ca sĩ Trúc Nhân khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi đăng tải bức ảnh biểu diễn kèm dòng trạng thái thu hút đông đảo sự chú ý.

Cụ thể, trong một đêm diễn mới đây ở vũ trường, Trúc Nhân bất ngờ gặp phải một tình huống vô cùng hoang mang. Trên story trang Facebook cá nhân, ca sĩ Trúc Nhân khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi đăng tải bức ảnh biểu diễn và tiết lộ bị công an ập vào giữa đêm.

Trúc Nhân gặp biến giữa đêm, đang biểu diễn thì công an ập vào, phải nhờ vệ sĩ mở đường 'giải cứu' - Ảnh 1
Bài đăng gây hoang mang của Trúc Nhân

"Trời ơi, hôm nay em diễn ở vũ trường nên em diễn khuya nè mọi người! Xong cái... em đang hát thì bỗng công an ập vào, cái... mấy anh vệ sĩ ẵm em thẳng ra xe cái tài xế chở về luôn, giờ về nhà em không biết chuyện gì mới xảy ra nữa", Trúc Nhân hoang mang chia sẻ. 

Theo bài đăng của học trò Thu Minh, trong lúc nam ca sĩ đang hát thì bỗng dưng lực lượng công an đã xuất hiện ngay trong đêm diễn này. Ngay lập tức, để đảm bảo an toàn cho Trúc Nhân nên vệ sĩ đã đưa anh chàng ra xe và được đưa về thẳng nhà trong khi nam ca sĩ vẫn còn chưa hát xong phần trình diễn của mình. 

Trúc Nhân gặp biến giữa đêm, đang biểu diễn thì công an ập vào, phải nhờ vệ sĩ mở đường 'giải cứu' - Ảnh 2
 Nam ca sĩ cho biết rất hoang mang vì sự cố xảy ra giữa đêm diễn

Câu chuyện được giọng ca Có Không Giữ Mất Đừng Tìm chia sẻ vào lúc đêm muộn nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý và quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ cũng khuyên nam ca sĩ nên giữ bình tĩnh bởi tình huống này vẫn thường xuyên diễn ra ở các tụ điểm như vũ trường, quán bar. 

Trúc Nhân sinh năm 1991 tại Bình Định nhưng lớn lên ở Vũng Tàu. Nam ca sĩ được khán giả biết tới sau cuộc thi Giọng Hát Việt mùa đầu tiên năm 2012 và gây chú ý với loạt MV: Bốn Chữ Lắm, Thật Bất Ngờ, Ngồi Hát Đỡ Buồn, Người Ta Có Thương Mình Đâu, Lớn Rồi Còn Khóc Nhè, Sáng Mắt Chưa và mới nhất là Có Không Giữ Mất Đừng Tìm.

Trúc Nhân gặp biến giữa đêm, đang biểu diễn thì công an ập vào, phải nhờ vệ sĩ mở đường 'giải cứu' - Ảnh 3
Giọng ca 4 Chữ Lắm được công nhận vì tài năng và nỗ lực không ngừng nghỉ 

Trúc Nhân từng nhận 5 đề cử và 3 lần thắng giải Cống hiến. Dù thành công đến vậy nhưng không nhiều người biết rằng, nam ca sĩ gốc Bình Định này lại xuất thân là một sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa trường Đại học Văn Lang và từng xem ca hát chỉ là nghề tay trái.

Sau nhiều năm dấn thân vào showbiz, những gì mà Trúc Nhân đạt được thật khiến nhiều người ngưỡng mộ. Fan hâm mộ vô cùng tự hào về thần tượng của mình khi Trức Nhân luôn được mệnh danh là chàng ca sĩ tài năng, nỗ lực 200%.

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