Trúc Anh “Mắt Biếc” lần đầu lộ diện sau ồn ào bị NSX kiện: Ăn mặc khó hiểu, chìm nghỉm giữa dàn mỹ nhân?

Hậu trường 06/01/2022 20:39

Trúc Anh trở thành tâm điểm chú ý khi lần đầu lộ diện tại thảm đỏ. Tuy nhiên, phong cách ăn mặc và thần thái của người đẹp đã bị tụt giảm đi trông thấy sau những ồn ào với NSX Dung Bình Dương.

Thời gian qua, Trúc Anh là cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi vướng vào ồn ào “mắc bệnh ngôi sao” và kiện tụng với nhà sản xuất từng nâng đỡ mình. Từ đó đến nay, nữ diễn viên trở nên vô cùng kín tiếng và không còn xuất hiện trước công chúng nữa.

Trúc Anh “Mắt Biếc” lần đầu lộ diện sau ồn ào bị NSX kiện: Ăn mặc khó hiểu, chìm nghỉm giữa dàn mỹ nhân? - Ảnh 1

Chính vì vậy, sự xuất hiện của Trúc Anh mới đây trên thảm đỏ phim “Vũ Trụ Mỹ Nhân” đã nhanh chóng trở thành tâm điểm. Đây được xem là lần đầu tiên nữ diễn viên lộ diện sau khi bị kiện tụng. Luôn được xem là “mỹ nhân thảm đỏ” thế nhưng lần xuất hiện của Trúc Anh mới đây lại nhận về nhiều lời chê bai.

Trúc Anh “Mắt Biếc” lần đầu lộ diện sau ồn ào bị NSX kiện: Ăn mặc khó hiểu, chìm nghỉm giữa dàn mỹ nhân? - Ảnh 2

Xuất hiện trong trang phục vest "cực ngầu", thế nhưng Trúc Anh được cho là “chìm nghỉm” giữa sự kiện khủng quy tụ nhiều mỹ nhân như thế này. Chưa kể, biểu cảm cùng cách tạo dáng của nữ diễn viên 23 tuổi cũng được cho là khá đơ cứng, thiếu thu hút. Nhiều người cho rằng scandal vừa qua ảnh hưởng không ít, khiến Trúc Anh gượng gạo khi xuất hiện trước sự kiện lớn quy tụ nhiều sao và truyền thông như thế này.

Trúc Anh “Mắt Biếc” lần đầu lộ diện sau ồn ào bị NSX kiện: Ăn mặc khó hiểu, chìm nghỉm giữa dàn mỹ nhân? - Ảnh 3
Ảnh: Viez

Thời gian vừa qua, Trúc Anh vướng vào scandal lớn nhất trong sự nghiệp khi bị nhà sản xuất phim Dung Bình Dương tố mắc bệnh ngôi sao, vi phạm hợp đồng và làm ảnh hưởng đến doanh thu của phim. Nhà sản xuất từng nâng đỡ Trúc Anh đăng tải đoạn video dài nói về cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của Trúc Anh cùng việc cô nàng mắc bệnh ngôi sao và xem thường bà.

Trúc Anh “Mắt Biếc” lần đầu lộ diện sau ồn ào bị NSX kiện: Ăn mặc khó hiểu, chìm nghỉm giữa dàn mỹ nhân? - Ảnh 4

Sau đó, Trúc Anh lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội. Tuy nhiên sau bài xin lỗi của Trúc Anh, nhà sản xuất Dung Bình Dương lại bất ngờ tuyên bố khởi kiện. Bà cho biết chưa từng nhận được lời xin lỗi nào trước đó của Trúc Anh như trong bài viết mà nữ diễn viên đăng tải. Bà cho rằng Trúc Anh nói dối và xem thường bà nên quyết định khởi kiện.

Trúc Anh “Mắt Biếc” lần đầu lộ diện sau ồn ào bị NSX kiện: Ăn mặc khó hiểu, chìm nghỉm giữa dàn mỹ nhân? - Ảnh 5

Kể từ sau ồn ào đó, Trúc Anh giữ im lặng và không có động thái nào thêm trên trang cá nhân. Nhiều người cho rằng ồn ào này sẽ ảnh hưởng không ít đến tên tuổi của nữ diễn viên trẻ.

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