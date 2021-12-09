Chia sẻ mới nhất của diễn viên Trúc Anh thu hút sự chú ý.

Diễn viên trẻ Trúc Anh gây thương nhớ qua vai diễn Hà Lan trong phim "Mắt biếc" của đạo diễn Victor Vũ. Vừa qua, dân mạng không khỏi xôn xao khi nữ diễn viên bất ngờ bị đại gia, nhà sản xuất Dung Bình Dương tố vi phạm hợp đồng, bệnh ngôi sao và có thái độ ứng xử tệ với người đã từng dìu dắt mình. Đồng thời, bà Dung Bình Dương còn khẳng định sẽ khởi kiện Trúc Anh nếu cô nàng còn giữ thái độ xem thường bà. Trúc Anh gây ấn tượng với vai diễn Hà Lan trong phim 'Mắt biếc' - Ảnh: Internet Sau một thời gian giữ im lặng trước ồn ào, mới đây, trên trang Fanpage cá nhân, Trúc Anh đã chính thức lên tiếng. Theo đó, cô cho hay suốt 5 năm vào nghề vẫn giữ thái độ nghiêm túc trong công việc, không tự ti, tự cao. Tuy nhiên, có thể do khoảng cách thế hệ nên gây hiểu lầm với bậc tiền bối.

Qua sự việc trên, nữ diễn viên cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến nhà sản xuất Dung Bình Dương và cảm ơn khán giả đã kiên nhẫn tin tưởng và bảo vệ cô thời gian qua. Trúc Anh bộc bạch: "Tuần qua, có lẽ mọi người mong tin Trúc Anh thật nhiều. Nhưng mình đã chọn cách dừng lại, im lặng để nhìn nhận mọi chuyện một cách thành thật, không vướng mắc tự ái từ tranh cãi tiêu cực. Trúc Anh gửi lời xin lỗi đến NSX Dung Bình Dương - Ảnh: Chụp màn hình Mình viết những dòng này sau khi đã trực tiếp tỏ bày và chia sẻ với cô Dung Bình Dương, được cô thấu hiểu những thiếu sót mà khoảng cách thế hệ khiến mình vô tâm buồn lòng cô. Có lỗi lầm, có hiểu lầm nhưng mình tin rằng không lý lẽ nào hơn lời xin lỗi.

Từ đáy lòng, Trúc Anh mong khán giả nhớ mình qua những bộ phim, vai diễn và tinh thần cầu thị không ngừng. Mình đã làm hết sức để mọi việc khép lại nhẹ nhàng nhất có thể, để không ai phải buồn phiền thêm. Cảm ơn cô Dung Bình Dương đã thấu hiểu cho những vụng về và hiểu lầm giữa hai cô cháu. Con xin lỗi cô lần nữa ạ. Cảm ơn những người kiên nhẫn yêu thương, tin tưởng, bảo vệ Trúc Anh". NSX Dung Bình Dương (giữa) từng dìu dắt Trúc Anh vào con đường nghệ thuật - Ảnh: Internet Trúc Anh sinh năm 1998, cô từng tham gia nhiều bộ phim chiếu trên Youtube trước khi cô nổi tiếng với vai Hà Lan trong bộ phim Mắt biếc. Gần đây nhất, cô còn gây được thiện cảm khi tham gia vai nữ chính trong bộ phim Thiên thần hộ mệnh.

Biến căng: Nhà sản xuất chỉ ra những sai phạm trong hợp đồng của nữ chính 'Mắt biếc', tuyên bố sẽ khởi kiện nếu cô còn im lặng Tiếp tục những ồn ào với nữ diễn viên trẻ Trúc Anh, mới đây, nhà sản xuất Dung Bình Dương đã có một đoạn clip dài khoảng 20 phút bổ sung những điều khoản hợp đồng mà ở clip trước chưa công khai cụ thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-truc-anh-len-tieng-truoc-on-ao-bi-nsx-dung-binh-duong-doa-kien-vi-vi-pham-hop-dong-va-mac-benh-ngoi-sao-440579.html