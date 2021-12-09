Một nam diễn viên đình đám Vbiz bị 'bạn từng thân' đăng đàn bóc phốt dùng chất cấm, 'khuyến mãi' clip làm 'bằng chứng'?

Tối muộn ngày 8/12, cả cõi mạng xôn xao không ngừng vì thông tin một nam diễn viên Vbiz đang định cư tại nước ngoài lộ hình ảnh dùng chất cấm. Đáng chú ý người đăng đàn bóc phốt là người 'không xa lạ'.

Mới đây, MXH gần như bùng nổ khi xuất hiện thông tin một nam diễn viên phim truyền hình đình đám Vbiz lộ ảnh sử dụng chất cấm. Đáng chú ý hơn khi hình ảnh này được chính người "bạn từng thân" đăng tải.

Cụ thể, tài khoản được cho là người bạn cũ của nam diễn viên nói trên đã đăng tải ảnh sao nam này đang "hít hít cái gì đấy" kèm theo dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Chơi xào xáo cái gì, hàng họ hít hít này là cái gì đấy? Ai chơi giải thích giúp tôi với. Có ai nhận ra đây là chất cấm không, trông thấy ghê không? Đã nghiện ngập rồi còn ngoại tình nữa. Chơi mà để người khác phải hầu nữa".

Hình ảnh đang gây xôn xao cõi mạng - Ảnh: Internet

Theo đó, người này cho biết nam diễn viên trong ảnh hiện đang vướng ồn ào ngoại tình gây chấn động showbiz Việt. Ngay lập tức thông tin này đã khiến dư luận xôn xao, bàn tán và "bán tín bán nghi" về nhân vật được nói đến.

Tuy nhiên, hiện tại phía nam diễn viên trong vụ drama trên chưa có động thái nào liên quan đến sự việc này.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-nam-dien-vien-dinh-dam-vbiz-bi-ban-tung-than-dang-dan-boc-phot-dung-chat-cam-khuyen-mai-clip-lam-bang-chung-440560.html