Trong ngày sinh nhật, bạn thân Ngọc Trinh để lộ một bằng chứng tiết lộ tình trạng 'yêu đương' hiện tại của 'nữ hoàng nội y'

Hậu trường 03/10/2023 20:36

Mới đây, trong ngày sinh nhật, bạn thân Ngọc Trinh để lộ một bằng chứng tiết lộ tình trạng 'yêu đương' hiện tại của 'nữ hoàng nội y'.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh gây chú ý khi khoe loạt ảnh trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 34 của mình. Có thể thấy, người đẹp diện đầm cúp ngực màu tím khoe trọn vòng 1 quyến rũ, vòng 2 nhỏ nhắn cùng vòng 3 nảy nở. Có thể thấy, sắc vóc của ‘nữ hoàng nội y’ khiến dân tình không khỏi mê mẩn.

Trong ngày sinh nhật, bạn thân Ngọc Trinh để lộ một bằng chứng tiết lộ tình trạng 'yêu đương' hiện tại của 'nữ hoàng nội y' - Ảnh 1Trong ngày sinh nhật, bạn thân Ngọc Trinh để lộ một bằng chứng tiết lộ tình trạng 'yêu đương' hiện tại của 'nữ hoàng nội y' - Ảnh 2Trong ngày sinh nhật, bạn thân Ngọc Trinh để lộ một bằng chứng tiết lộ tình trạng 'yêu đương' hiện tại của 'nữ hoàng nội y' - Ảnh 3

Trong ngày sinh nhật, bạn thân Ngọc Trinh để lộ một bằng chứng tiết lộ tình trạng 'yêu đương' hiện tại của 'nữ hoàng nội y' - Ảnh 4
Ngọc Trinh khoe sắc vóc gợi cảm trong ngày sinh nhật

 

Đáng chú ý, Quỳnh Thư đã gửi lời chúc đến cô bạn thân Ngọc Trinh: "Chúc mừng sinh nhật bạn iu Trần Thị Ngọc Trinh. Cái gì cũng có rồi chỉ chúc mày sẽ sớm có được một nửa thật xứng đáng và hạnh phúc nha! Dù cuộc sống xung quanh có thay đổi ra sao thì vẫn mong sinh nhật nhiều năm sau chúng ta sẽ luôn có nhau, chúc mừng nhau, cùng nhìn nhau vui vẻ hạnh phúc hơn từng ngày!".

Trong ngày sinh nhật, bạn thân Ngọc Trinh để lộ một bằng chứng tiết lộ tình trạng 'yêu đương' hiện tại của 'nữ hoàng nội y' - Ảnh 5
Quỳnh Thư để lộ bằng chứng cho thấy hiện tại Ngọc Trinh vẫn lẻ bóng

 

Nhiều khán giả cho rằng qua lời chúc của Quỳnh Thư cho thấy hiện tại Ngọc Trinh vẫn lẻ bóng. Gần đây, cô nàng nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng bác sĩ Cao Hữu Thịnh - bác sĩ nổi tiếng trên mạng xã hội chuyên điều trị và tư vấn cho những người hiếm muộn.

Được biết, Ngọc Trinh xác nhận đã tiến hành trữ đông 6 trứng, dự kiến sinh con vào năm 2024 hoặc 2025 tới. Nữ diễn viên từng chia sẻ mong muốn có bé trai đầu lòng. Người đẹp cho biết bản thân thường xuyên được những người bên cạnh nhắc nhở về chuyện phụ nữ sau 35 tuổi thì sức khoẻ sinh sản sẽ không còn tốt.

Trong ngày sinh nhật, bạn thân Ngọc Trinh để lộ một bằng chứng tiết lộ tình trạng 'yêu đương' hiện tại của 'nữ hoàng nội y' - Ảnh 6
Ngọc Trinh và bác sĩ Cao Hữu Thịnh

 

Bên cạnh đó, Ngọc Trinh cũng chia sẻ rằng những năm gần đây không bận tâm đến chuyện kết hôn và cũng chưa có kế hoạch cụ thể cho việc này: "Tại sao tôi lại chọn phương pháp IVF, chỉ 1 từ thôi là 'Sợ'. Thú thật với mọi người tầm 2 năm gần đây tôi chưa bao giờ nghĩ hoặc lên kế hoạch về việc lập gia đình, tôi chỉ nghĩ đó là chuyện Chúa trời sắp đặt cho duyên nào thì đón nhận thêm đó. Đồng thời, tôi cũng là người rất yêu công việc, hết chuyện này làm đến chuyện khác".

Trong ngày sinh nhật, bạn thân Ngọc Trinh để lộ một bằng chứng tiết lộ tình trạng 'yêu đương' hiện tại của 'nữ hoàng nội y' - Ảnh 7
Ngọc Trinh nhận nuôi cháu ruột

 

Sau khi nhận nuôi cháu ruột, Ngọc Trinh bắt đầu thay đổi suy nghĩ và mong muốn được sinh con. Nữ diễn viên tiết lộ bản thân đã bước qua tuổi 34 nên việc mang thai tự nhiên sẽ khó nên phải lựa chọn phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Ngọc Trinh đang từng bước thực hiện quy trình thụ tinh ống nghiệm bởi bản thân cô lo sợ sẽ không thể làm mẹ nếu chậm trễ.

Ngọc Trinh để lộ bằng chứng chuẩn bị mang thai con đầu lòng

Ngọc Trinh để lộ bằng chứng chuẩn bị mang thai con đầu lòng

Vừa qua, Ngọc Trinh khiến dân tình rầm rộ khi để lộ bằng chứng đang chuẩn bị mang thai con đầu lòng.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y vbiz

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