Trở về từ nước ngoài, một nàng hậu dương tính với COVID-19, danh sách F1 gây SỐC khi có loạt người đẹp đình đám

Hậu trường 04/01/2022 13:55

Kết quả test nhanh cho thấy nàng hậu đã dương tính với COVID-19 khiến CĐM vô cùng lo lắng.

Sau khi trở về Việt Nam hôm 3/1, đến sáng hôm nay 4/1, Á hậu Kim Duyên bất ngờ thông báo đã nhận kết quả dương tính với COVID-19.

Nàng hậu đăng ảnh KIT test nhanh lên 2 vạch. Dù vậy, Kim Duyên vẫn không quên gửi lời trấn an đến người hâm mộ: "Duyên đã được uống thuốc điều trị và nghỉ ngơi nên sức khoẻ đã ổn định hơn rồi. Duyên cảm ơn cả nhà đã quan tâm và hỏi thăm Duyên nhé".

Trở về từ nước ngoài, một nàng hậu dương tính với COVID-19, danh sách F1 gây SỐC khi có loạt người đẹp đình đám - Ảnh 1
Kết quả test nhanh cho thấy Kim Duyên dương tính với COVID-19 - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, đáng chú ý khi trước đó, Kim Duyên có tiếp xúc gần với H'Hen Niê, Hoàng My, Mâu Thuỷ, Hương Ly,... nên dân tình cũng rất lo lắng cho sức khoẻ của nàng hậu đình đám. cũng tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại. Theo đó, chân dài đã uống thuốc hỗ trợ điều trị, nghỉ ngơi nên sức khỏe ổn định hơn.

Trở về từ nước ngoài, một nàng hậu dương tính với COVID-19, danh sách F1 gây SỐC khi có loạt người đẹp đình đám - Ảnh 2
Nàng hậu động viên người hâm mộ và tiết lộ đã được điều trị và uống thuốc đầy đủ - Ảnh chụp màn hình

 

Kim Duyên được biết tới là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Mới đây, nàng hậu đã xuất sắc chinh chiến tại cuộc thi Miss Universe. Sau chuyến công tác tại Duba, Kim Duyên trở về Việt Nam vào ngày 3/1. 

Trở về từ nước ngoài, một nàng hậu dương tính với COVID-19, danh sách F1 gây SỐC khi có loạt người đẹp đình đám - Ảnh 3
Kim Duyên vừa trở về sau chuyến chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế - Ảnh: Internet

Được biết, người đẹp 9X về nước lúc rạng sáng nên cô dặn dò fans không ra đón để tránh ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của mọi người.

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