Từ đầu năm 2023 đến nay, Trịnh Thăng Bình đã liên tiếp vướng những ồn ào, nhận về vô số chỉ trích về giọng hát của mình. Từ một sao nam hát live tương đối ổn áp, dễ chịu, Trịnh Thăng Bình dạo gần đây liên tục hát chênh phô, hụt hơi. Chưa dừng lại ở đó, Trịnh Thăng Bình cũng thường xuyên bị chỉ ra phát âm "lơ lớ", không khác gì "ca sĩ nước ngoài hát tiếng Việt". Những chỉ trích về giọng hát vây quanh Trịnh Thăng Bình một thời gian dài khiến không ít khán giả ngày càng mất cảm tình với những màn xuất hiện của nam ca sĩ.

"Khoảng tháng 4, tôi nhận ra sức khỏe , tinh thần suy sụp. Tôi từng rất tự hào về sức khỏe nhờ lối sống lành mạnh, khoa học nhưng mọi thứ thay đổi từ khi nhiễm Covid-19.

Sau đó 1 thời gian, Trịnh Thăng Bình gần như mất hút khỏi làng giải trí . Mới đây, chia sẻ với VietNamNet, nam ca sĩ lần đầu tiết lộ tình trạng bất ổn của bản thân.

Tháng nào trong năm 2022 tôi cũng ho khoảng 10 ngày, mất ngủ triền miên, ít ngày thấy khỏe khoắn, minh mẫn.

Cuối năm 2022, tôi cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè, giam mình trong 4 bức tường. Tôi không đi khám tâm lý nhưng người xung quanh đều nói đó là triệu chứng trầm cảm. Tôi không dùng mạng xã hội vì quen thể hiện bên ngoài vui vẻ, tích cực.

Một buổi sáng đầu năm nay, tôi thức dậy nhưng không thể rời giường vì đầu xây xẩm, tim đập nhanh và bụng đau thắt - kết quả của tình trạng sức khỏe suy giảm kéo dài.

Vào bệnh viện, tôi được chẩn đoán huyết áp thấp (120/80mmHg xuống 90/60mmHg), cảnh báo đột quỵ nên rất sợ hãi. Tôi châm cứu, uống thuốc Bắc, gác lại công việc, đi du lịch châu Âu, Nhật Bản và sang New Zeland thăm gia đình.

Tôi cũng tập gym 3 buổi/tuần với một huấn luyện viên chuyên căng, giãn cơ. Tôi đánh mất 6 múi sau mùa dịch Covid-19, hiện mới lấy lại cơ thể săn chắc.

Tháng 6, tôi trở lại phòng thu nghiên cứu về âm thanh, thỉnh thoảng xuất hiện tại vài chương trình. Tổng cộng, tôi nghỉ ngơi gần 5 tháng", nam ca sĩ tiết lộ.

Trịnh Thăng Bình là một trong những ca nhạc sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. Bắt đầu dậy sóng với ca khúc "Người ấy" sau đó là "Đã biết sẽ có ngày hôm qua"… đến bản hit phá đảo "Tâm sự tuổi 30" đã đưa tên tuổi Trịnh Thăng Bình trở thành top những ca sĩ được yêu thích nhất.