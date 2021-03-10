Trịnh Kim Chi lên tiếng về clip nghệ sĩ Thương Tín cầm lái ô tô sau khi xuất viện, sức khỏe yếu

Hậu trường 10/03/2021 11:36

Nữ diễn viên Trịnh Kim Chi lần đầu lên tiếng về đoạn clip Thương Tín nỗ lực lái xe khi vừa khỏi bệnh khiến nhiều người lo lắng.

Ngày 25/2 vừa qua, diễn viên Thương Tín nhập viện cấp cứu vì nghi đột quỵ. Trước hoàn cảnh khó khăn của đồng nghiệp, NS Trịnh Kim Chi và NSND Kim Cương đã đứng ra kêu gọi quyên góp, hỗ trợ Thương Tín. Theo đó, sau nhiều ngày kêu gọi, tổng số tiền thu được là hơn 400 triệu. Bên cạnh việc chi trả viện phí và dưỡng bệnh, gia đình Thương Tín sẽ trích ra một phần để mua bảo hiểm cho con gái.

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Sau vài ngày nhập viện, NS Thương Tín được xuất viện về nhà tĩnh dưỡng - Ảnh: FB

Ngoài số tiền hơn 400 triệu đồng, Thương Tín còn được tặng riêng một chiếc xe hơi để làm phương tiện di chuyển khi cần thiết. Trước đó, đoạn clip nam nghệ sĩ tự lái ô tô trong tình trạng sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục khiến không ít người lo lắng.

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Thương Tín gặp khó khăn, phản ứng chậm trong việc sử dụng xe mới - Ảnh: Tik Tok 

Mới đây, Trịnh Kim Chi đã lên tiếng về đoạn clip gây hoang mang này. Theo đó, cô cho biết chiếc xe này Thương Tín được một người bạn thân tặng và nam tài tử quyết định sẽ cho thuê để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống: “Hiện tại, chân của anh Thương Tín còn hơi yếu nên anh đang châm cứu, hàng ngày anh ấy vẫn đang tập vật lý trị liệu để cải thiện được đôi chân của mình, nên mấy hôm nay cũng không có lái xe.

Thật ra những clip lái xe mà mọi người xem và cảm thấy lo lắng, tức là vừa nguy hiểm cho anh Tín, vừa nguy hiểm cho người đi đường nữa. Nên anh cũng hạn chế lái xe và cũng không lên chiếc xe đó”.

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Trịnh Kim Chi cho biết NS Thương Tín sẽ cho thuê xe chứ không tự lái - Ảnh: FB

Sau chia sẻ của Trịnh Kim Chi, khán giả đã phần nào yên tâm hơn. Hiện tại, ai nấy đều mong NS Thương Tín sớm bình phục hoàn toàn.

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Từ khóa:   NS Thương Tín NSƯT Trịnh Kim Chi Trịnh Kim Chi

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