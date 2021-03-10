Nhiều bạn bè, nghệ sĩ Việt không khỏi bàng hoàng, đau xót trước tin chuyên gia trang điểm Phan Minh Lộc đột ngột qua đời ở tuổi 35.

Tối 9/3, thông tin chuyên gia trang điểm nổi tiếng Phan Minh Lộc qua đời ở tuổi 35 đã khiến nhiều người bàng hoàng. Trước sự ra đi đột ngột của Minh Lộc, nhiều sao Việt đã bày tỏ sự thương tiếc, xót xa trên trang cá nhân.

Nhã Phương không thể tin mình đã mất đi một người bạn - Ảnh: FB

Thân Thúy Hà mong Minh Lộc được yên nghỉ - Ảnh: FB

Ông bầu Vũ Khắc Tiệp thương tiếc cho một nghệ sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh - Ảnh: FB

Đông Nhi khiến nhiều người xúc động khi gửi lời xin lỗi đến Minh Lộc - Ảnh: FB

Minh Lộc là người đồng hành với Hoa hậu Đặng Thu Thảo suốt 8 năm qua nên sự ra đi của anh khiến cô vô cùng đau xót - Ảnh: FB

Diễn viên Song Luân bàng hoàng khi nghe tin - Ảnh: FB

Nhiều sao Việt xót xa khi biết tin Minh Lộc qua đời - Ảnh: FB

Phan Minh Lộc sinh năm 1986 và bước chân vào con đường nghệ thuật trang điểm chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi - Ảnh: FB

Anh là chuyên gia trang điểm cho nhiều ngôi sao nổi tiếng - Ảnh: FB

Anh được mệnh danh là 'phù thủy trang điểm' - Ảnh: FB

Được biết, Phan Minh Lộc là một trong những chuyên gia trang điểm hàng đầu được nhiều sao Việt tín nhiệm. Anh từng là người trang điểm chính cho hàng loạt mỹ nhân đình đám như: Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Nhã Phương, Minh Hằng, Hoàng Thùy Linh, Đông Nhi, Phương Vy, Thu Thủy, Ốc Thanh Vân, Hoa hậu Diễm Hương, Bảo Anh...

Rùng mình "điềm báo" Khánh Thi gặp phải vào buổi sáng cùng ngày "phù thuỷ" trang điểm Minh Lộc qua đời Sự ra đi của "phù thuỷ" make up Minh Lộc khiến cả showbiz Việt chấn động. Trong đó, Khánh Thi cũng không khỏi bàng hoàng và kể lại câu chuyện về người em thân thiết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-thuy-trang-diem-minh-loc-dot-ngot-qua-doi-o-tuoi-35-dan-sao-viet-bay-to-tiec-thuong-398190.html