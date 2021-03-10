Tối 9/3, thông tin chuyên gia trang điểm nổi tiếng Phan Minh Lộc qua đời ở tuổi 35 đã khiến nhiều người bàng hoàng. Trước sự ra đi đột ngột của Minh Lộc, nhiều sao Việt đã bày tỏ sự thương tiếc, xót xa trên trang cá nhân.
Được biết, Phan Minh Lộc là một trong những chuyên gia trang điểm hàng đầu được nhiều sao Việt tín nhiệm. Anh từng là người trang điểm chính cho hàng loạt mỹ nhân đình đám như: Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Nhã Phương, Minh Hằng, Hoàng Thùy Linh, Đông Nhi, Phương Vy, Thu Thủy, Ốc Thanh Vân, Hoa hậu Diễm Hương, Bảo Anh...