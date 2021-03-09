Vợ đại gia 7x của Quý Bình bày tỏ mong muốn sinh con cho chồng trẻ

Dòng trạng thái mới nhất trên trang cá nhân của bà xã Quý Bình – doanh nhân Ngọc Tiền đang nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Vừa qua, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nam diễn viên Quý Bình đã gửi những lời ngọt ngào đến bà xã Ngọc Tiền: “Thương chúc tất cả những người phụ nữ trên thế giới này sẽ luôn đón nhận được niềm vui và hạnh phúc như tôi với ‘người phụ nữ của cuộc đời tôi’ nha!”.

Quý Bình và vợ doanh nhân 7x - Ảnh: FB

Ngay sau đó, doanh nhân Ngọc Tiền cũng gửi đến ông xã Quý Bình bài thơ tự sáng tác như một lời nhắn nhủ yêu thương: “Chồng Quý Bình Lê ơi, có lẽ mình cũng được xíu xíu quan tâm từ những người ủng hộ và quý mến, nên cho em có bài thơ con cóc tỏ bày”.

Đặc biệt, bài thơ của Ngọc Tiền còn có đoạn: “Tụi mình quấn quýt thong dong. Quyết có em bé em bồng, anh chăm”. Mặc dù chỉ là một bài thơ đầy ngẫu hứng nhưng nhiều người cũng nhận ra đó là tâm tư, tình cảm thật của nữ doanh nhân dành cho Quý Bình. Dường như Ngọc Tiền đang ấp ủ kế hoạch sinh con cho chồng trẻ.

Bài đăng gây chú ý của Ngọc Tiền - Ảnh: FB

Thậm chí, khi một cư dân mạng để lại bình luận: “Em kết câu cuối nhé chị”, bà xã Quý Bình đã đáp lại rằng: “Chốt câu cuối em nha”.

Ngọc Tiền trả lời cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận mong bà xã Quý Bình sớm có tin vui: “Một bé thì đã rất xưa. Thêm hai ba bé mới vừa lòng anh”, “Mong anh chị sớm có tin vui”, “Tổ ấm sẽ hạnh phúc hơn khi có thành viên mới”, “Câu cuối là chịu rồi nha”…

Vượt qua nhiều sóng gió, vợ chồng Quý Bình đang rất hạnh phúc - Ảnh: FB

Tháng 12/2020, Quý Bình kết hôn với doanh nhân Ngọc Tiền sau 3 năm hẹn hò. Sau khi về chung một nhà, cặp đôi có cuộc sống khá kín tiếng nhưng vô cùng hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-dai-gia-7x-cua-quy-binh-bay-to-mong-muon-sinh-con-cho-chong-tre-398147.html