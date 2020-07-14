Còn đâu hình ảnh sang chảnh với váy áo lộng lẫy, khoảnh khắc Hoa hậu Jennifer Phạm 'tay xách nách mang' khi đi chơi cùng 4 con gây chú ý.

Sau khi sinh con thứ 4, cuộc sống của Hoa hậu Jennifer Phạm càng nhận được sự quan tâm của mọi người. Không kiêng cữ nhiều, nàng hậu nhanh chóng trở lại với cuộc sống thường nhật. Cô lấy lại vóc dáng thon gọn một cách thần kỳ sau khi sinh con, tích cực xuất hiện tại sự kiện.

Ít tháng sau sinh, Jennifer Phạm đã tự tin khoe cơ thể nuột nà thế này - Ảnh: FB

Cô cùng ông xã tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng tại Đà Lạt - Ảnh: FB

Jennifer Phạm được mệnh danh là chân dài "càng đẻ càng đẹp" của làng giải trí Việt. Trải qua 4 lần làm mẹ, bà xã doanh nhân Đức Hải vẫn được khen ngợi hết lời bởi sự trẻ trung và xinh đẹp. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc diện đồ lộng lẫy, thảnh thơi đi chơi nhiều nơi.

Vợ chồng Jennifer Phạm quấn quýt không rời mỗi khi xuất hiện - Ảnh: FB

Nàng hậu nhận được tình cảm yêu thương của ông xã và gia đình bên chồng - Ảnh: FB

Thế nhưng mới đây, cô khiến mọi người thích thú khi đăng ảnh chụp cùng con trai và tự nhận "tay xách nách mang".

Theo chia sẻ, vợ chồng Jennifer Phạm đưa các con đi du lịch Hội An. Cô hài hước: "Ngoài những lúc lung linh trên sân khấu, lắm lúc em cũng tay xách nách mang thế này đấy quý vị à hihi đi khu vui chơi thôi mà cứ phải kéo theo cả thế giới để phục vụ anh em nhà này".

Hình ảnh mới nhất của bà mẹ 4 con khiến dân mạng thích thú: 'Phục vụ anh đẹp trai là hên lắm rồi' - Ảnh: FB

Trong ảnh, bà mẹ 4 con diện đồ đơn giản, chân mang dép bệt để tiện trông nom các nhóc tỳ. Bên cạnh nàng hậu còn lỉnh kỉnh các túi đồ, nhìn cô ra dáng một bà mẹ bỉm sữa thực thụ chứ không "sang chảnh" như mọi khi.

Mối quan hệ giữa Hoa hậu Jennifer Phạm và mẹ chồng đại gia Từng đổ vỡ hôn nhân và có con riêng nên khi Jennifer Phạm kết hôn lần 2 với doanh nhân Đức Hải xuất hiện nhiều tin đồn nói rằng, cô bị gia đình chồng phản đối. Sau nhiều năm chọn cách im lặng, trong lần gặp mới đây, Jennifer đã chia sẻ về mối quan hệ thực sự với mẹ chồng trước truyền thông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tren-hinh-lung-linh-vay-thoi-lam-luc-jennifer-pham-cung-tay-xach-nach-mang-dung-chuan-me-4-con-369029.html