Còn đâu hình ảnh sang chảnh với váy áo lộng lẫy, khoảnh khắc Hoa hậu Jennifer Phạm 'tay xách nách mang' khi đi chơi cùng 4 con gây chú ý.
- Khoác áo choàng tắm hững hờ, mẹ bỉm sữa Jennifer Phạm khoe vòng 1 lúc ẩn lúc hiện khiến fan ‘mất máu’ vì quá gợi cảm
- Chỉ một chi tiết, hé lộ mối quan hệ thật của Hoa hậu Jennifer Phạm và mẹ chồng
Sau khi sinh con thứ 4, cuộc sống của Hoa hậu Jennifer Phạm càng nhận được sự quan tâm của mọi người. Không kiêng cữ nhiều, nàng hậu nhanh chóng trở lại với cuộc sống thường nhật. Cô lấy lại vóc dáng thon gọn một cách thần kỳ sau khi sinh con, tích cực xuất hiện tại sự kiện.
Jennifer Phạm được mệnh danh là chân dài "càng đẻ càng đẹp" của làng giải trí Việt. Trải qua 4 lần làm mẹ, bà xã doanh nhân Đức Hải vẫn được khen ngợi hết lời bởi sự trẻ trung và xinh đẹp. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc diện đồ lộng lẫy, thảnh thơi đi chơi nhiều nơi.
Thế nhưng mới đây, cô khiến mọi người thích thú khi đăng ảnh chụp cùng con trai và tự nhận "tay xách nách mang".
Theo chia sẻ, vợ chồng Jennifer Phạm đưa các con đi du lịch Hội An. Cô hài hước: "Ngoài những lúc lung linh trên sân khấu, lắm lúc em cũng tay xách nách mang thế này đấy quý vị à hihi đi khu vui chơi thôi mà cứ phải kéo theo cả thế giới để phục vụ anh em nhà này".
Trong ảnh, bà mẹ 4 con diện đồ đơn giản, chân mang dép bệt để tiện trông nom các nhóc tỳ. Bên cạnh nàng hậu còn lỉnh kỉnh các túi đồ, nhìn cô ra dáng một bà mẹ bỉm sữa thực thụ chứ không "sang chảnh" như mọi khi.