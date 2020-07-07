Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Jennifer Phạm trên trang Facebook cá nhân nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và người hâm mộ.

Hậu sinh con thứ 4, Hoa hậu Jennifer Phạm đã lấy lại vóc dáng thon gọn chỉ trong thời gian ngắn. Trên mạng xã hội, người đẹp không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc diện bikini nóng bỏng khoe khéo body nuột nà cùng vòng eo săn chắc. Nhiều người không khỏi ngưỡng mộ trước sắc vóc của bà mẹ 4 con ở tuổi 35.

Jennifer Phạm nhanh chóng lấy lại vóc dáng chuẩn sau sinh - Ảnh: FB

Nàng hậu từng tiết lộ, bí quyết giảm cân của cô là nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Jennifer Phạm lại khiến fan “mất máu” khi khoe ảnh diện áo choàng tắm hờ hững, lấp ló vòng 1 gợi cảm.

Đi kèm với hình ảnh đăng tải, nàng hậu còn chia sẻ quan niệm đầy sâu sắc về hạnh phúc: “Người phụ nữ giàu có, xinh đẹp chưa chắc đã hạnh phúc. Nhưng người phụ nữ lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy năng lượng, suy nghĩ tích cực, lạc quan, tự chủ trong mọi vấn đề một cách bình thản và bao dung, người phụ nữ đó chắc chắn đang hạnh phúc”.

Hình ảnh đầy quyến rũ của mẹ bỉm sữa Jennifer - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, hội chị em gật gù tâm đắc trước quan niệm sống của bà mẹ 4 con: “Chuẩn rồi nàng ơi”, “Lúc nào chị cũng nói đúng”, “Em là niềm ngưỡng mộ và động lực cho biết bao phụ nữ”…

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của Jennifer Phạm: “Xinh đẹp và quý phái quá”, “Chị ăn gì mà đẹp thế”, “Không tin là mẹ 4 con luôn đó nàng ơi, quá xuất sắc”, “Đẹp như em thôi thì đã quá hạnh phúc rồi”, “Trời ơi, mê chết người ta rồi”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoac-ao-choang-tam-hung-ho-me-bim-sua-jennifer-pham-khoe-vong-1-luc-an-luc-hien-khien-fan-mat-mau-vi-qua-goi-cam-367294.html