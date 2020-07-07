Khoác áo choàng tắm hững hờ, mẹ bỉm sữa Jennifer Phạm khoe vòng 1 lúc ẩn lúc hiện khiến fan ‘mất máu’ vì quá gợi cảm

Hậu trường 07/07/2020 16:36

Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Jennifer Phạm trên trang Facebook cá nhân nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và người hâm mộ.

Hậu sinh con thứ 4, Hoa hậu Jennifer Phạm đã lấy lại vóc dáng thon gọn chỉ trong thời gian ngắn. Trên mạng xã hội, người đẹp không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc diện bikini nóng bỏng khoe khéo body nuột nà cùng vòng eo săn chắc. Nhiều người không khỏi ngưỡng mộ trước sắc vóc của bà mẹ 4 con ở tuổi 35.

jennifer pham 1

Jennifer Phạm nhanh chóng lấy lại vóc dáng chuẩn sau sinh - Ảnh: FB

jennifer pham 2

Nàng hậu từng tiết lộ, bí quyết giảm cân của cô là nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Jennifer Phạm lại khiến fan “mất máu” khi khoe ảnh diện áo choàng tắm hờ hững, lấp ló vòng 1 gợi cảm.

Đi kèm với hình ảnh đăng tải, nàng hậu còn chia sẻ quan niệm đầy sâu sắc về hạnh phúc: “Người phụ nữ giàu có, xinh đẹp chưa chắc đã hạnh phúc. Nhưng người phụ nữ lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy năng lượng, suy nghĩ tích cực, lạc quan, tự chủ trong mọi vấn đề một cách bình thản và bao dung, người phụ nữ đó chắc chắn đang hạnh phúc”.

jennifer pham 3
Hình ảnh đầy quyến rũ của mẹ bỉm sữa Jennifer - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, hội chị em gật gù tâm đắc trước quan niệm sống của bà mẹ 4 con: “Chuẩn rồi nàng ơi”, “Lúc nào chị cũng nói đúng”, “Em là niềm ngưỡng mộ và động lực cho biết bao phụ nữ”…

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của Jennifer Phạm: “Xinh đẹp và quý phái quá”, “Chị ăn gì mà đẹp thế”, “Không tin là mẹ 4 con luôn đó nàng ơi, quá xuất sắc”, “Đẹp như em thôi thì đã quá hạnh phúc rồi”, “Trời ơi, mê chết người ta rồi”…

Cuộc sống bình yên ít ai biết của vợ con cố nhạc sĩ Trần Lập ở thời điểm hiện tại, lúc nào cũng bên cạnh và yêu thương nhau

Cuộc sống bình yên ít ai biết của vợ con cố nhạc sĩ Trần Lập ở thời điểm hiện tại, lúc nào cũng bên cạnh và yêu thương nhau

Chị Mai Hoa - vợ cố nhạc sĩ Trần Lập vẫn luôn mạnh mẽ, lạc quan và có cuộc sống giản dị bên 2 con.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Jennifer Phạm nhan sắc Jennifer Phạm sao Việt

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026