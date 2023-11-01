Tranh chấp tài sản với siêu mẫu Ngọc Thúy, đại gia Đức An thua kiện, chia gần 200 tỉ đồng cho vợ cũ

Hậu trường 01/11/2023 17:18

Phiên toà vắng mặt cả đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy, nhưng có sự tham dự của vợ mới của ông An là diễn viên Phan Như Thảo.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 1/11, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên án vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (SN 1961, quốc tịch Mỹ) với bị đơn là bà Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu siêu mẫu).

Phiên toà vắng mặt cả nguyên đơn lẫn bị đơn nhưng có sự tham dự của vợ mới của ông An là diễn viên Phan Như Thảo. Tại các phiên xét xử trước đó, Ngọc Thuý thường xuyên có mặt.

Cấp xét xử sơ thẩm tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Theo đơn khởi kiện, ông Đức An cho rằng các tài sản tranh chấp sau ly hôn với cựu siêu mẫu Ngọc Thuý là tài sản riêng của ông và yêu cầu chuyển toàn bộ tài sản này cho hai con chung khi các con đủ 18 tuổi.

Tranh chấp tài sản với siêu mẫu Ngọc Thúy, đại gia Đức An thua kiện, chia gần 200 tỉ đồng cho vợ cũ - Ảnh 1
Ngọc Thúy và người đại diện theo uỷ quyền tại phiên tòa hôm 16/10 

Trong đó, ông Đức An chỉ cung cấp được bằng chứng đã chuyển 2 khoản tiền 47 tỉ đồng và 700.000 USD cho Ngọc Thúy. Số tiền còn lại nguyên đơn trình bày đưa tiền mặt cho bị đơn để mua tài sản nhưng bị đơn không thừa nhận nên không có căn cứ xác định.

Theo HĐXX các khoản tiền ông Đức An gửi cho Ngọc Thuý là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, không có căn cứ xác định tài sản tranh chấp là tài sản riêng của nguyên đơn. Các khoản tiền khác nguyên đơn không cung cấp được chứng cứ chứng minh có gửi số tiền này cho bị đơn.

 

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, đối với yêu cầu phản tố của bà Ngọc Thúy, HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn, xác định các tài sản tranh chấp là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân (trừ căn hộ V1-1004 và tiền trong 3 tài khoản ngân hàng của bị đơn có sau thời kỳ hôn nhân).

Tranh chấp tài sản với siêu mẫu Ngọc Thúy, đại gia Đức An thua kiện, chia gần 200 tỉ đồng cho vợ cũ - Ảnh 2
Phan Như Thảo có mặt tại tòa thay chồng 

Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn yêu cầu chia 1/2 giá trị 5 căn biệt thự tại dự án Sealinks, tỉnh Bình Thuận. Theo HĐXX, không có căn cứ xác định ông An nhận tiền từ việc bán 5 căn biệt thự Phan Thiết nên không chấp nhận yêu cầu chia tài sản với 5 tài sản này.

Đối với 15 tài sản gồm 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon quận 1; 4 căn hộ tại tòa nhà Sailing, quận 1; biệt thự N4+N5 quận Bình Thạnh; số tiền bồi thường căn nhà 95A Trần Phú, TP Vũng Tàu; số tiền cho thuê 9 căn hộ tại quận 1 từ năm 2009 đến 2023... HĐXX tuyên chia đôi.

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Tại phiên tòa diễn ra ngày 26/10, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cho rằng tài sản tranh chấp giữa ông Nguyễn Đức An và bà Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu siêu mẫu Ngọc Thúy) không có cơ sở xác định là tài sản riêng nên đề nghị chia đôi.

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