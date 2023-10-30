Đại gia Đức An lên tiếng bảo vệ vợ trước những lời ác ý, khẳng định Phan Như Thảo khác với 'loại phụ nữ sống vì tiền chết vì tiền'

Hậu trường 30/10/2023 09:12

Việc Phan Như Thảo đại diện chồng là đại gia Đức An tham dự vụ kiện đòi tài sản vợ cũ khiến nhiều người phán xét. Mới đây, vị đại gia đã lên tiếng bảo vệ vợ.

Ngày 26/10, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án "Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn" giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (quốc tịch Mỹ) với bà Phạm Thị Ngọc Thúy (tức siêu mẫu Ngọc Thúy). Vụ kiện kéo dài hơn 13 năm chưa có kết quả. Người mẫu Phan Như Thảo - vợ hiện tại của đại gia Đức An cũng vấp phải ý kiến trái chiều liên quan đến sự việc trên. Cô từng nhận chỉ trích, phán xét vì bị cho là ép chồng kiện vợ cũ đòi phân chia tài sản chung sau ly hôn. 

Đại gia Đức An lên tiếng bảo vệ vợ trước những lời ác ý, khẳng định Phan Như Thảo khác với 'loại phụ nữ sống vì tiền chết vì tiền' - Ảnh 1
Ngày 26/10, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án "Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn" giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (quốc tịch Mỹ) với bà Phạm Thị Ngọc Thúy (tức siêu mẫu Ngọc Thúy)

Trước những lời chỉ trích này, chiều 29/10, trên trang cá nhân, đại gia Đức An đã lên tiếng bênh vực bà xã. Đồng thời phủ nhận việc Phan Như Thảo đòi hỏi hay dựa dẫm vào tài sản của chồng. Anh viết: "Mọi người cho rằng Thảo đến với tôi theo công thức chân dài, đại gia. Tuy nhiên, tôi chỉ tìm hiểu người phụ nữ hiền lương thục đức, ngoan ngoãn hiếu thuận, trung thực và chịu được áp lực từ sai lầm của tôi trong quá khứ".

Đại gia Đức An lên tiếng bảo vệ vợ trước những lời ác ý, khẳng định Phan Như Thảo khác với 'loại phụ nữ sống vì tiền chết vì tiền' - Ảnh 2
Trước những lời chỉ trích này, chiều 29/10, trên trang cá nhân, đại gia Đức An đã lên tiếng bênh vực bà xã. Đồng thời phủ nhận việc Phan Như Thảo đòi hỏi hay dựa dẫm vào tài sản của chồng

Đại gia Đức An chia sẻ bà xã yêu thương, trân trọng, không vì tài sản, không ngại thị phi mà đến với anh. Phan Như Thảo tự lập, ham học hỏi, bươn chải kinh doanh và tiêu tiền do bản thân làm ra. "Nếu ai đó dùng tâm địa để đo lòng Thảo thì họ đã lầm. Khi về với tôi, Thảo gánh vác mọi vai trò trong gia đình, xã hội và cả tài chính. Bà xã biết tôi lớn tuổi, cần sự bình yên nên bao dung, chịu nhiều tổn thương, hy sinh vì tôi" - anh nói. 

Vị đại gia cũng tiết lộ lý do để bà xã thay mình đến tham dự các phiên tòa vụ kiện đòi tài sản là vì Như Thảo làm phiên dịch cho chồng và luật sư. Cô hiểu mong muốn, quan tâm đến các con riêng của chồng.

"Những người ngoài cuộc phán xét, chỉ trích Thảo, mong các bạn hiểu không phải người phụ nữ nào sau ly hôn cũng đáng thương và không phải mẹ kế nào cũng đáng ghét. Tôi biết ai thực lòng lo cho tôi, con tôi" - Đức An viết.

Đại gia Đức An lên tiếng bảo vệ vợ trước những lời ác ý, khẳng định Phan Như Thảo khác với 'loại phụ nữ sống vì tiền chết vì tiền' - Ảnh 3
Đại gia Đức An chia sẻ bà xã yêu thương, trân trọng, không vì tài sản, không ngại thị phi mà đến với anh. Phan Như Thảo tự lập, ham học hỏi, bươn chải kinh doanh và tiêu tiền do bản thân làm ra

Trước đó, chính Phan Như Thảo từng khẳng định: "Tôi không có quyền lợi, không được nhận hay lấy bất cứ gì từ vụ kiện kéo dài 13 năm. Tôi mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với những người xứng đáng".

Sau gần 8 năm về chung một nhà và có một cô con gái kháu khỉnh đã 7 tuổi, cuộc sống viên mãn của Phan Như Thảo khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong buổi giao lưu với truyền thông, đại gia Đức An tiết lộ 2 vợ chồng đến nay vẫn chưa tổ chức đám cưới và chưa đăng ký kết hôn. Vị doanh nhân thú nhận rằng, anh nhiều lần đề cập chuyện kết hôn nhưng Phan Như Thảo từ chối.

Phan Như Thảo cũng cho biết: "Hiện chúng tôi không có tài sản chung vì anh An đã giao hết cho vợ. Cả hai đồng hành, gắn bó với nhau bằng sự tin tưởng".

Đại gia Đức An lên tiếng bảo vệ vợ trước những lời ác ý, khẳng định Phan Như Thảo khác với 'loại phụ nữ sống vì tiền chết vì tiền' - Ảnh 4
Sau gần 8 năm về chung một nhà và có một cô con gái kháu khỉnh đã 7 tuổi, cuộc sống viên mãn của Phan Như Thảo khiến nhiều người ngưỡng mộ

Năm 2021, đại gia Đức An cho biết đã ủy quyền và viết di chúc giao toàn bộ tài sản cho vợ. Ông xã Phan Như Thảo chia sẻ: "Hiện tại Thảo quản lý và quyết định hết mọi việc. Việc chuyển nhượng hơi phiền phức với quá nhiều thủ tục, nên tôi ủy quyền cũng như di chúc hết cho Thảo. Như vậy ngắn gọn và thuận lợi. Những người thân cũng nhắn nhủ tôi không nên tin vợ như vậy. Hoặc có cho thì chỉ cho ít. Bản thân tôi chẳng có nhu cầu gì ngoài làm ra tiền để nuôi vợ con".

Nhiều năm qua, cô được ông xã hơn 26 tuổi cung phụng, chiều chuộng hết mực. Phan Như Thảo cho biết 8 năm qua, cuộc sống gia đình cô được vận hành theo cách "không giống ai". "Toàn bộ chi phí sinh hoạt đều do tôi chi trả, kể cả những khoản lớn như học hành, du lịch, y tế. Tiền của anh An chỉ để xây nhà hoặc mua đất" - cô nói.

Đại gia Đức An lên tiếng bảo vệ vợ trước những lời ác ý, khẳng định Phan Như Thảo khác với 'loại phụ nữ sống vì tiền chết vì tiền' - Ảnh 5
Cô từng nhận chỉ trích, phán xét vì bị cho là ép chồng kiện vợ cũ đòi phân chia tài sản chung sau ly hôn

Cũng theo cựu người mẫu, nhu cầu sống của gia đình cô thuộc mức cao nên tốn kém. Cô từng nói với chồng nếu muốn vợ ở nhà làm nội trợ, mỗi tháng phải đưa 300 triệu đồng mới đủ trang trải.

Đại gia Đức An đưa Phan Như Thảo đến tham dự phiên tòa tranh chấp tài sản với vợ cũ rồi nhanh chóng ra về

Đại gia Đức An đưa Phan Như Thảo đến tham dự phiên tòa tranh chấp tài sản với vợ cũ rồi nhanh chóng ra về

Phiên tòa xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung có giá trị ước tính 276 tỷ đồng sau ly hôn giữa nguyên đơn - doanh nhân Đức An và bị đơn là cựu siêu mẫu Ngọc Thúy.

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