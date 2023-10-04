Phan Như Thảo 'xịt keo' khi đi đón con gái liền bị hỏi khó, tưởng chồng đại gia lên tiếng bênh vực nhưng cái kết không tưởng!

Hậu trường 04/10/2023 09:30

Chứng kiến màn tương tác hài hước của gia đình nhỏ, hội chị em cũng phải bày tỏ đồng cảm cho số phận "đẻ thuê" của Phan Như Thảo.

Dù không còn hoạt động showbiz nhưng cuộc sống hiện tại của người mẫu Phan Như Thảo vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Sau gần 8 năm về chung một nhà với đại gia Đức An và có một cô con gái kháu khỉnh đã 7 tuổi, hôn nhân ngày càng hạnh phúc viên mãn của Phan Như Thảo khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Phan Như Thảo 'xịt keo' khi đi đón con gái liền bị hỏi khó, tưởng chồng đại gia lên tiếng bênh vực nhưng cái kết không tưởng! - Ảnh 1
Dù không còn hoạt động showbiz nhưng cuộc sống hiện tại của người mẫu Phan Như Thảo vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Phan Như Thảo kể lại câu chuyện dở khóc dở cười khi đi đón con gái cưng tan trường. Theo đó, cô cho hay lâu lắm mới thay chồng đi đón Bồ Câu ta học nhưng thay vì vui mừng, ái nữ của cô đã tỏ ra bất ngờ và thốt lên câu nói làm nữ diễn viên "xịt keo" vì tưởng đón nhầm con nhà người ta.

Phan Như Thảo kể: "Hôm nay daddy bận nên mami đi đón, vừa nhìn thấy mami bà ấy ngạc nhiên kiểu: "Why you here? Did my Daddy ask you help him to pickup his daughter?". Ủa alo, chắc là cô không phải con của tôi?".

Phan Như Thảo 'xịt keo' khi đi đón con gái liền bị hỏi khó, tưởng chồng đại gia lên tiếng bênh vực nhưng cái kết không tưởng! - Ảnh 2
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Phan Như Thảo kể lại câu chuyện dở khóc dở cười khi đi đón con gái cưng tan trường

Chưa dừng lại ở đó, ngay bên dưới bình luận, ông xã Đức An đã nhanh chóng thêm "dầu vào lửa"  bằng câu nói: "Ý con nói muốn làm mommy thì phải đi đón con mỗi ngày". Bất lực trước sự cùng phe của 2 bố con, người đẹp chỉ biết ngậm ngùi thả "ha ha" chứ không nói gì thêm được nữa. Chứng kiến màn tương tác hài hước của gia đình nhỏ, hội chị em cũng phải bày tỏ đồng cảm cho số phận "đẻ thuê" của Phan Như Thảo.

Phan Như Thảo 'xịt keo' khi đi đón con gái liền bị hỏi khó, tưởng chồng đại gia lên tiếng bênh vực nhưng cái kết không tưởng! - Ảnh 3
Ngay bên dưới bình luận, ông xã Đức An đã nhanh chóng thêm "dầu vào lửa"  bằng câu nói: "Ý con nói muốn làm mommy thì phải đi đón con mỗi ngày"

Trên trang cá nhân, Phan Như Thảo cũng thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường ngày được ông xã cưng chiều như "bà hoàng". Dù bận rộn với công việc nhưng ông xã của Phan Như Thảo luôn là người vào bếp nấu ăn cho gia đình và chăm sóc con gái từ việc ăn ngủ, vui chơi, học hành.

Phan Như Thảo 'xịt keo' khi đi đón con gái liền bị hỏi khó, tưởng chồng đại gia lên tiếng bênh vực nhưng cái kết không tưởng! - Ảnh 4
Dù bận rộn với công việc nhưng ông xã của Phan Như Thảo luôn là người vào bếp nấu ăn cho gia đình và chăm sóc con gái từ việc ăn ngủ, vui chơi, học hành

Chồng của Phan Như Thảo là một đại gia Việt kiều giàu có. Khi trở về Việt Nam, sự nghiệp của ông ngày càng phát triển hơn. Chính Phan Như Thảo cũng tiết lộ tài sản của chồng "bằng ba đời người khác". Tuy nhiên, hiện tại, ông sẵn sàng để Phan Như Thảo quản lý tất cả.

Phan Như Thảo 'xịt keo' khi đi đón con gái liền bị hỏi khó, tưởng chồng đại gia lên tiếng bênh vực nhưng cái kết không tưởng! - Ảnh 5
 Phan Như Thảo tiết lộ tài sản của chồng "bằng ba đời người khác". Tuy nhiên, hiện tại, ông sẵn sàng để Phan Như Thảo quản lý tất cả

Trong buổi giao lưu với truyền thông, đại gia Đức An từng tiết lộ bất ngờ: "Hiện tại Thảo quản lý và quyết định hết mọi việc. Việc chuyển nhượng hơi phiền phức với quá nhiều thủ tục, nên tôi ủy quyền cũng như di chúc hết cho Thảo. Như vậy ngắn gọn và thuận lợi. Những người thân cũng nhắn nhủ tôi không nên tin vợ như vậy. Hoặc có cho thì chỉ cho ít. Bản thân tôi chẳng có nhu cầu gì ngoài làm ra tiền để nuôi vợ con".

Phan Như Thảo 'xịt keo' khi đi đón con gái liền bị hỏi khó, tưởng chồng đại gia lên tiếng bênh vực nhưng cái kết không tưởng! - Ảnh 6

Đại gia Đức An chia sẻ: "Bản thân tôi chẳng có nhu cầu gì ngoài làm ra tiền để nuôi vợ con"

Bước sang độ "tuổi già mắt kém", Đức An cảm thấy may mắn vì có vợ đảm đương mọi việc. Anh cho biết trong các vấn đề quan trọng cần bảo mật thông tin, bà xã là người giúp anh xử lý vì anh không còn đọc rõ giấy tờ.

Hé lộ bí mật về cuộc hôn nhân 8 năm 'không giống ai' của Phan Như Thảo và đại gia Đức An

Hé lộ bí mật về cuộc hôn nhân 8 năm 'không giống ai' của Phan Như Thảo và đại gia Đức An

Bước sang độ "tuổi già mắt kém", Đức An cảm thấy may mắn vì có vợ đảm đương mọi việc.

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