Phan Như Thảo 'xịt keo' khi đi đón con gái liền bị hỏi khó, tưởng chồng đại gia lên tiếng bênh vực nhưng cái kết không tưởng!

Phan Như Thảo kể: "Hôm nay daddy bận nên mami đi đón, vừa nhìn thấy mami bà ấy ngạc nhiên kiểu: "Why you here? Did my Daddy ask you help him to pickup his daughter?". Ủa alo, chắc là cô không phải con của tôi?".

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Phan Như Thảo kể lại câu chuyện dở khóc dở cười khi đi đón con gái cưng tan trường

Chưa dừng lại ở đó, ngay bên dưới bình luận, ông xã Đức An đã nhanh chóng thêm "dầu vào lửa" bằng câu nói: "Ý con nói muốn làm mommy thì phải đi đón con mỗi ngày". Bất lực trước sự cùng phe của 2 bố con, người đẹp chỉ biết ngậm ngùi thả "ha ha" chứ không nói gì thêm được nữa. Chứng kiến màn tương tác hài hước của gia đình nhỏ, hội chị em cũng phải bày tỏ đồng cảm cho số phận "đẻ thuê" của Phan Như Thảo.