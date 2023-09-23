Phan Như Thảo bất ngờ làm một việc lần đầu tiên sau gần 3 năm ấp ủ

Hậu trường 23/09/2023 13:30

Mới đây, Phan Như Thảo gây chú ý khi bất ngờ làm một việc lần đầu tiên sau gần 3 năm ấp ủ khiến dân tình ngưỡng mộ.

Mới đây, Phan Như Thảo gây chú ý khi đã chia sẻ bản thân vừa làm một việc sau gần 3 năm ấp ủ. Theo đó, cô đã cắt đoạn tóc dài khoảng 25 cm được chăm sóc kỹ lưỡng suốt gần 3 năm qua để hiến tặng bệnh nhân ung thư. Được biết, cô bắt đầu nuôi tóc dài từ năm 2020 khi biết về thư viện tóc của tổ chức "Mạng lưới ung thư vú Việt Nam".

"Từ mong muốn hiến tặng, tôi giữ mái tóc dài trong 2-3 năm, không cắt kể cả dịp đặc biệt. Tôi đã đón mấy cái Tết với mái tóc xấu nhưng thấy vui vẻ. Quanh tôi, bạn bè và người thân cũng bị 'dụ' nuôi tóc dài để tặng” – Phan Như Thảo chia sẻ.

Phan Như Thảo bất ngờ làm một việc lần đầu tiên sau gần 3 năm ấp ủ - Ảnh 1

Phan Như Thảo bất ngờ làm một việc lần đầu tiên sau gần 3 năm ấp ủ - Ảnh 2
Phan Như Thảo gây chú ý khi đã cắt đoạn tóc dài khoảng 25 cm được chăm sóc kỹ lưỡng suốt gần 3 năm qua để hiến tặng bệnh nhân ung thư

 

Trước đó, vì không biết về ý tưởng tốt đẹp này, ông xã Phan Như Thảo nhiều lần khuyên vợ cắt tóc, tạo kiểu cho mới mẻ. Phan Như Thảo không bị thuyết phục, cô cho rằng mái tóc đơn giản nhưng khỏe mạnh, suôn mượt cũng đủ đẹp.

Khi thấy mái tóc đạt độ dài hiến tặng nên cô quyết định cắt. Cầm giấy chứng nhận từ tổ chức quyên góp tóc, cô phấn khích, nghĩ về niềm vui nhỏ mình vừa dành tặng những người đang chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Phan Như Thảo bất ngờ làm một việc lần đầu tiên sau gần 3 năm ấp ủ - Ảnh 3
Sau khi trở thành vợ của đại gia Đức An, cuộc sống của Phan Như Thảo trở nên viên mãn và khiến nhiều người ngưỡng mộ

 

Phan Như Thảo là một trong những chân dài đình đám của làng mẫu Việt. Tuy nhiên đến năm 2015, Phan Như Thảo thông báo về chung một nhà với đại gia Đức An. Kể từ đó, cô dần rút lui khỏi làng giải trí và dành thời gian chăm sóc cho gia đình.

Sau khi trở thành vợ của đại gia Đức An và sinh một cô con gái đặt tên thân mật là Bồ Câu, cuộc sống của Phan Như Thảo trở nên viên mãn và khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cựu người mẫu được ông xã chiều chuộng từ những thứ nhỏ nhất. Không chỉ tặng vợ nhiều quà khủng, doanh nhân Đức An còn là người đàn ông đảm nhận chuyện nấu nướng chính ở nhà. Anh thường xuyên vào bếp chuẩn bị những món ăn cầu kỳ cho vợ con. Việc chăm sóc, dạy dỗ con gái nhỏ cũng được vị đại gia U60 rất quan tâm.

Phan Như Thảo bất ngờ làm một việc lần đầu tiên sau gần 3 năm ấp ủ - Ảnh 4
Không chỉ cưng chiều vợ, ông xã Phan Như Thảo còn nhiều lần lên tiếng bênh vực cô trước những lời bình luận không hay khi cô tăng cân sau sinh

 

Không chỉ sở hữu nhiều bất động sản có giá trị, doanh nhân Đức An là người hỗ trợ Phan Như Thảo có chuỗi kinh doanh riêng. Nam doanh nhân còn nhiều lần lên tiếng bênh vực bà xã trước những lời bình luận không hay khi Phan Như Thảo tăng cân sau sinh. Vị đại gia khẳng định: "Cuối cùng vợ mập là vì chồng và con. Yêu thương và hy sinh chính là em". Thái độ này của doanh nhân Đức An khiến ai cũng ngưỡng mộ Phan Như Thảo vì có người chồng thấu hiểu, yêu thương vợ.

Con gái Phan Như Thảo ngày lớn càng ra dáng thiếu nữ, không chịu nối nghiệp model của mẹ nhưng bộc lộ một năng khiếu bất ngờ

Con gái Phan Như Thảo ngày lớn càng ra dáng thiếu nữ, không chịu nối nghiệp model của mẹ nhưng bộc lộ một năng khiếu bất ngờ

Phan Như Thảo có bài đăng trên trang cá nhân khoe ảnh tổ ấm trong chuyến du lịch. Cựu người mẫu cũng tiết lộ chuyện ái nữ không muốn theo nghề của mẹ mà bộc lộ một năng khiếu bất ngờ.

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Từ khóa:   Phan Như Thảo Đức An vbiz

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