Hé lộ bí mật về cuộc hôn nhân 8 năm 'không giống ai' của Phan Như Thảo và đại gia Đức An

Vì lý do cá nhân, đại gia Đức An không có mặt tại tòa nhưng trước câu hỏi của tòa về việc muốn bao nhiêu phần trăm trong số tài sản mà bà Thúy đang quản lý, ông An đã gửi văn bản trình bày yêu cầu phán quyết tại tòa.