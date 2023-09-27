Hé lộ bí mật về cuộc hôn nhân 8 năm 'không giống ai' của Phan Như Thảo và đại gia Đức An

Hậu trường 27/09/2023 15:37

Bước sang độ "tuổi già mắt kém", Đức An cảm thấy may mắn vì có vợ đảm đương mọi việc.

Những ngày qua, vụ đại gia Đức An kiện vợ cũ là siêu mẫu Ngọc Thúy để đòi tài sản đã thu hút sự chú ý dư luận. Vì cả 2 chưa đưa ra được thống nhất cuối cùng nên hiện phiên tòa sẽ tiếp tục được diễn ra vào tháng 10 tới đây.

Cùng với đó, cuộc hôn nhân hiện tại của vị đại gia này với người đẹp Phan Như Thảo cũng bất ngờ được quan tâm hơn cả. Sau gần 8 năm về chung một nhà và có một cô con gái kháu khỉnh đã 7 tuổi, hôn nhân ngày càng viên mãn của Phan Như Thảo khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hé lộ bí mật về cuộc hôn nhân 8 năm 'không giống ai' của Phan Như Thảo và đại gia Đức An - Ảnh 1
Những ngày qua, vụ đại gia Đức An kiện vợ cũ là siêu mẫu Ngọc Thúy để đòi tài sản đã thu hút sự chú ý dư luận

Thế nhưng mới đây, trong buổi giao lưu với truyền thông, đại gia Đức An tiết lộ bất ngờ là 2 vợ chồng đến nay vẫn chưa tổ chức đám cưới và chưa đăng ký kết hôn. Vị doanh nhân thú nhận rằng, anh nhiều lần đề cập chuyện kết hôn nhưng Phan Như Thảo từ chối.

"Thảo thấy việc tổ chức đám cưới tốn thời gian và công sức, còn đăng ký kết hôn chưa thực sự cần thiết. Cô ấy coi trọng những điều hiện hữu như cuộc sống gia đình, cách cả hai chăm sóc và tôn trọng lẫn nhau" - anh cho biết.

Hé lộ bí mật về cuộc hôn nhân 8 năm 'không giống ai' của Phan Như Thảo và đại gia Đức An - Ảnh 2
Năm 2015, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Phan Như Thảo quyết định lấy chồng. Cặp đôi tổ chức lễ đính hôn riêng tư

Về phía Phan Như Thảo, cô thú nhận không đặt nặng chuyện giấy tờ mà quan điểm "ở được với nhau lâu dài mới quan trọng". Theo cô, mối liên kết thực sự giữa vợ chồng là tình cảm và trách nhiệm. Bên cô, đại gia Đức An làm tròn bổn phận người đàn ông trụ cột, bao bọc vợ và con gái, vậy là đủ.

Phan Như Thảo thấy việc chưa đăng ký kết hôn không là rào cản trong đời sống vợ chồng của cô và Đức An. "Hiện chúng tôi không có tài sản chung vì anh An đã giao hết cho vợ. Cả hai đồng hành, gắn bó với nhau bằng sự tin tưởng" - cô nói.

Hé lộ bí mật về cuộc hôn nhân 8 năm 'không giống ai' của Phan Như Thảo và đại gia Đức An - Ảnh 3
Đại gia Đức An tiết lộ bất ngờ là 2 vợ chồng đến nay vẫn chưa tổ chức đám cưới và chưa đăng ký kết hôn

Trước đó, năm 2021, đại gia Đức An cho biết đã ủy quyền và viết di chúc giao toàn bộ tài sản cho vợ. Ông xã Phan Như Thảo chia sẻ: "Hiện tại Thảo quản lý và quyết định hết mọi việc. Việc chuyển nhượng hơi phiền phức với quá nhiều thủ tục, nên tôi ủy quyền cũng như di chúc hết cho Thảo. Như vậy ngắn gọn và thuận lợi. Những người thân cũng nhắn nhủ tôi không nên tin vợ như vậy. Hoặc có cho thì chỉ cho ít. Bản thân tôi chẳng có nhu cầu gì ngoài làm ra tiền để nuôi vợ con".

Bước sang độ "tuổi già mắt kém", Đức An cảm thấy may mắn vì có vợ đảm đương mọi việc. Anh cho biết trong các vấn đề quan trọng cần bảo mật thông tin, bà xã là người giúp anh xử lý vì anh không còn đọc rõ giấy tờ.

Hé lộ bí mật về cuộc hôn nhân 8 năm 'không giống ai' của Phan Như Thảo và đại gia Đức An - Ảnh 4
Năm 2021, đại gia Đức An cho biết đã ủy quyền và viết di chúc giao toàn bộ tài sản cho vợ

Năm 2015, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Phan Như Thảo quyết định lấy chồng. Cặp đôi tổ chức lễ đính hôn riêng tư. Một năm sau, họ đón con gái đầu lòng - bé Bồ Câu. Nhiều năm qua, cô được ông xã hơn 26 tuổi cung phụng, chiều chuộng hết mực. Phan Như Thảo cho biết 8 năm qua, cuộc sống gia đình cô được vận hành theo cách "không giống ai".

"Toàn bộ chi phí sinh hoạt đều do tôi chi trả, kể cả những khoản lớn như học hành, du lịch, y tế. Tiền của anh An chỉ để xây nhà hoặc mua đất" - cô nói. Cũng theo cựu người mẫu, nhu cầu sống của gia đình cô thuộc mức cao nên tốn kém. Cô từng nói với chồng nếu muốn vợ ở nhà làm nội trợ, mỗi tháng phải đưa 300 triệu đồng mới đủ trang trải.

Hé lộ bí mật về cuộc hôn nhân 8 năm 'không giống ai' của Phan Như Thảo và đại gia Đức An - Ảnh 5
"Toàn bộ chi phí sinh hoạt đều do tôi chi trả, kể cả những khoản lớn như học hành, du lịch, y tế. Tiền của anh An chỉ để xây nhà hoặc mua đất" - cô nói

Từ bỏ làng mẫu, Phan Như Thảo được chồng hỗ trợ công việc kinh doanh riêng. Nam doanh nhân còn nhiều lần lên tiếng bênh vực bà xã trước những lời bình luận không hay khi Phan Như Thảo tăng cân sau sinh. Vị đại gia khẳng định: "Cuối cùng vợ mập là vì chồng và con. Yêu thương và hy sinh chính là em".

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Vì lý do cá nhân, đại gia Đức An không có mặt tại tòa nhưng trước câu hỏi của tòa về việc muốn bao nhiêu phần trăm trong số tài sản mà bà Thúy đang quản lý, ông An đã gửi văn bản trình bày yêu cầu phán quyết tại tòa.

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