Phía siêu mẫu Ngọc Thuý hé lộ tình tiết bất ngờ về bản án ly hôn với đại gia Đức An, tố bị lừa gạt!

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho siêu mẫu Ngọc Thúy cho rằng, nữ siêu mẫu đã bị đại gia Đức An lừa gạt để ly hôn.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 16/10, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (SN 1961; quốc tịch Mỹ) với bị đơn là bà Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu siêu mẫu) sau gần một tháng tạm dừng. Tranh luận tại toà, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông An cho biết, thân chủ đồng ý giao cho bị đơn quyền sở hữu 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon có giá trị hơn 45 tỉ đồng. Đổi lại, ông An muốn bà Thuý chuyển số tài sản còn lại cho 2 con chung (15,16 tuổi) và thuê một đơn vị quản lý tài sản này. Đây là đề xuất mới bởi trước đó phía ông An yêu cầu bà Thúy trả lại những bất động sản đã cho bà Thúy "đứng tên hộ" trong thời kỳ hôn nhân gồm 9 căn hộ tại tòa nhà Avalon và tòa nhà Sailing Tower (quận 1, TP.HCM).

Trong thời gian tòa tạm dừng, ông An đã nhờ người đại diện đến gặp gia đình và luật sư của bà Ngọc Thuý để đưa đề nghị này. Tuy nhiên, bà Ngọc Thúy không chấp nhận. Bị đơn cho rằng ngoại trừ số tiền 47 tỉ đồng và 700.000 USD mà ông An đã chuyển cho bà qua ngân hàng thì toàn bộ số tài sản bà đứng tên trong thời kỳ hôn nhân với ông An là tài sản do bà làm ra. Luật sư của bị đơn tranh luận rằng đây là tài sản do ông An đầu tư bất động sản sinh lời từ năm 2006-2007, khi ông này hồi hương. Tổng số tiền ông An có tại thời điểm năm 2007 là khoảng 13 triệu USD. Đây cũng là khoảng thời gian ông An và siêu mẫu Ngọc Thuý bước vào hôn nhân (kéo dài 13 tháng, từ tháng 9/2006 đến tháng 12/2007). Tuy nhiên, từ năm 2006 đến năm 2008, bà Ngọc Thúy liên tiếp mang thai, sinh 2 con. Do đó, phía nguyên đơn lập luận rằng trong thời gian này bà Thuý không có công việc tạo ra thu nhập nên không thể sở hữu được số tài sản trên (ước tính hơn 136 tỉ đồng).

Siêu mẫu Ngọc Thúy xuất hiện tại phiên toà - Ảnh: Vietnamnet Ngoài ra, theo thông tin từ Vietnamnet, tại toà, luật sư Nguyễn Thị Minh Huyền (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của siêu mẫu Ngọc Thúy) bất ngờ trình bày về “bản chất thật của vụ tranh chấp”. Theo luật sư Huyền, ngày 1/9/2006, trên cơ sở quan hệ tình cảm, ông An và bà Thúy đã đăng ký kết hôn tại Tiểu bang California, Mỹ. Trước khi kết hôn, không xác lập, ký kết bất cứ thỏa thuận tài sản tiền hôn nhân hay tài sản riêng nào ở cả Việt Nam và Mỹ. Sau một năm chung sống và có 1 con gái chung thì cả hai phát sinh mâu thuẫn. Sau một trận tranh cãi lớn vào ngày 28/9/2007, ông An đã chở bà Thúy đến văn phòng luật sư tại Mỹ, yêu cầu bà Thúy ký vào Đơn thỏa thuận ly hôn bằng tiếng Anh do văn phòng luật sư này soạn thảo. Do đang nóng giận cùng với việc không hiểu tiếng Anh nên bà Thúy đã ký mà không hiểu rõ các nội dung chi tiết. Tuy nhiên, đơn này chưa được trình nộp cho tòa án để giải quyết ngay. Sau đó, cả hai làm hòa, ông An khẳng định sẽ huỷ bỏ Đơn thoả thuận ly hôn với bà Thuý. Do tin tưởng ông An nên bà Thúy cũng không hỏi thêm về việc này, hai vợ chồng tiếp tục chung sống bình thường. Khoảng tháng 4/2008, khi cả gia đình đang ở Việt Nam, cả hai tiếp tục xảy ra cãi vã và ông An đột ngột thông báo đã ly hôn với bà Thúy tại Tòa án Mỹ. Lúc này, bà Thúy đang mang thai con thứ 2 được 3 tháng. Quá bất ngờ, bà Thúy nhờ bạn liên lạc với luật sư đại diện cho mình ở Mỹ để xác minh sự việc và được biết, ông An đã nộp đơn ly hôn và Tòa án tiểu bang California, hạt Orange, Mỹ đã xác định ngày kết thúc quan hệ hôn nhân giữa ông An và bà Thúy là 27/3/2008. “Xuyên suốt từ cuối năm 2008 đến 2009, là chuỗi ngày người mẹ Phạm Thị Ngọc Thúy phải xa con mới sinh để lặn lội quay lại Mỹ tìm kiếm luật sư nhờ tiến hành các thủ tục pháp lý, xin huỷ bản án ly hôn do bị lừa gạt; cũng như một mình thực hiện thủ tục xin gia hạn thẻ thường trú tại Mỹ” - luật sư Huyền trình bày. “Xuyên suốt từ cuối năm 2008 đến 2009, là chuỗi ngày người mẹ Phạm Thị Ngọc Thúy phải xa con mới sinh để lặn lội quay lại Mỹ tìm kiếm luật sư nhờ tiến hành các thủ tục pháp lý, xin huỷ bản án ly hôn do bị lừa gạt" - Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của siêu mẫu Ngọc Thúy trình bày Sau đó, Tòa thượng thẩm bang California, hạt Orange ra 3 Bản án và một Án lệnh liên quan đến vụ ly hôn, trong đó có các quyết định về phân chia tài sản và cấp dưỡng nuôi 2 con. Theo đó, tiền cấp dưỡng cơ bản: từ ngày 1/8/2018 cho bé A.N. là 10.752 USD/tháng và V.N. là 17.923 USD/tháng. Tòa Thượng thẩm bang California còn buộc ông An phải trả cho bà Thúy khoản tiền cấp dưỡng nuôi con trước ngày 1/8/2018 là hơn 2 triệu 752 ngàn USD. Ngoài ra, phía siêu mẫu Ngọc Thúy còn tố, Tòa Thượng thẩm bang California, quận Santa Clara còn ban hành Bản án ngày 10/9/2019 về lệnh bắt đối với ông An vì hành vi bất tuân lệnh của Tòa án, trong đó bao gồm hành vi không tuân thủ Bản án cấp dưỡng ngày 29/8/2018. Do không có thỏa thuận tài sản riêng trước hôn nhân nên căn cứ hồ sơ mua bán, thanh toán, có căn cứ thể hiện các tài sản mà bị đơn yêu cầu chia sau ly hôn đều được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân nên đủ căn cứ để được xác định là chung của vợ chồng. Nguồn tiền mua tài sản và quá trình tạo lập tài sản chung được lấy từ nguồn tiền chung, thu nhập chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Việc ông An khai nhiều lần chuyển tiền cho bà Thúy qua công ty dịch vụ nhưng suốt quá trình giải quyết vụ án 13 năm qua, ông An đã không cung cấp được chứng cứ chứng minh và qua thẩm vấn tại phiên tòa, nguyên đơn xác nhận không cung cấp được. Cũng theo luật sư Huyền, xét thực tế vụ án này cho thấy bà Thúy thỏa mãn tất cả các yếu tố gồm: Cùng đóng góp tiền, thu nhập để mua tài sản chung; Đóng góp công sức chính trong việc đi mua, thanh toán, giao nhận tài sản, trực tiếp quản lý, giữ gìn, duy trì và phát triển tài sản suốt 15 năm qua; Là người trực tiếp nuôi hai con chung chưa thành niên sau khi ly hôn đến nay hơn 15 năm mà không có cấp dưỡng của ông An… Từ những phân tích này, luật sư đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh của bị đơn, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên trong việc tạo lập, duy trì và phát triển các tài sản này; chấp nhận yêu cầu chia cho bị đơn 50% tài sản chung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phia-sieu-mau-ngoc-thuy-he-lo-tinh-tiet-bat-ngo-ve-ban-an-ly-hon-voi-dai-gia-duc-an-to-bi-lua-gat-624423.html