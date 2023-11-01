Đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy không đến buổi tuyên án vụ kiện tranh chấp khối tài sản khoảng 288 tỷ đồng

Hậu trường 01/11/2023 10:15

Tại phiên tòa diễn ra ngày 26/10, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cho rằng tài sản tranh chấp giữa ông Nguyễn Đức An và bà Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu siêu mẫu Ngọc Thúy) không có cơ sở xác định là tài sản riêng nên đề nghị chia đôi.

Theo thông tin từ Ngoisao, sáng 1/11, phiên tòa tuyên án vụ kiện tranh chấp khối tài sản khoảng 288 tỷ đồng giữa đại gia Đức An và vợ cũ là siêu mẫu Ngọc Thúy được diễn ra nhưng cả nguyên đơn và bị đơn đều vắng mặt.

Đại gia Đức An không đến, ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật là luật sư Cao Ngọc Sơn dự tòa. Trước đó, ông An từng cho biết không rành tiếng Việt, gặp hạn chế khi đọc - hiểu các văn bản pháp luật nên nhờ vợ là người mẫu Phan Như Thảo nghe xử án, giúp tóm lược thông tin và trao đổi với luật sư.

Còn phía Ngọc Thúy, cô có mặt trong hầu hết buổi xét xử nhưng vắng mặt vào lúc đại diện Viện kiểm sát (VKS) phát biểu ý kiến vào phiên tòa ngày 26/10.

Đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy không đến buổi tuyên án vụ kiện tranh chấp khối tài sản khoảng 288 tỷ đồng - Ảnh 1
Phiên tòa tuyên án vụ kiện tranh chấp khối tài sản khoảng 288 tỷ đồng giữa đại gia Đức An và vợ cũ là siêu mẫu Ngọc Thúy được diễn ra nhưng cả nguyên đơn và bị đơn đều vắng mặt

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, tại phiên tòa xét xử vào ngày 26/10, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cho rằng trong hồ sơ vụ án có ghi nhận chứng cứ về hai phiếu chuyển khoản 3 triệu USD và 700.000 USD do nguyên đơn thanh toán cho bị đơn. Phía nguyên đơn không cung cấp đủ chứng cứ chứng minh 2,7 triệu USD là tài sản riêng. Ngoài ra, các tài sản khác cũng không có cơ sở xác minh.

"Trong trường hợp có căn cứ nhưng sau khi kết hôn, ông An đưa bà Thúy đứng tên, điều đó thể hiện sự tự nguyện mà không có văn bản nào ghi nhận nhờ đứng tên giùm nên theo luật hôn nhân, xác định đây là tài sản chung giữa hai vợ chồng" - đại diện viện kiểm sát nói. Đại diện viện kiểm sát cho rằng không có căn cứ xác định ông An có đóng góp nhiều hơn, nên đề nghị chia đôi tài sản.

Đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy không đến buổi tuyên án vụ kiện tranh chấp khối tài sản khoảng 288 tỷ đồng - Ảnh 2
Các đương sự có mặt tại TAND TP HCM sáng 1/11

Đối với 4 căn hộ tại tòa nhà Sailing, viện kiểm sát không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn về việc xác định đó là tài sản riêng. Tài sản này được nhận định là tài sản chung của hai vợ chồng. Bà Thúy có nghĩa vụ thanh toán 50% giá trị tài sản 4 căn hộ, tương đương 18 tỉ đồng.

Với 5 căn hộ cao cấp tại Avalon Building, giám định 45 tỉ đồng, đại diện viện kiểm sát xác định là tài sản chung, giao cho ông An đứng tên. Ông An có nghĩa vụ thanh toán cho bà Thúy số tiền 22,5 tỉ đồng.

Cũng theo phát biểu của đại diện viện kiểm sát, căn biệt thự ở phường 25, quận Bình Thạnh là tài sản chung. Phần tài sản này sẽ chuyển giao cho bà Thúy đứng tên. Bà Thúy có nghĩa vụ thanh toán cho ông An 50%.

Đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy không đến buổi tuyên án vụ kiện tranh chấp khối tài sản khoảng 288 tỷ đồng - Ảnh 3
 Trước đó, ông An từng cho biết không rành tiếng Việt, gặp hạn chế khi đọc - hiểu các văn bản pháp luật nên nhờ vợ là người mẫu Phan Như Thảo nghe xử án, giúp tóm lược thông tin và trao đổi với luật sư

Phần tài sản 31% cổ phần do bà Thúy đứng tên góp vốn tại Công ty cổ phần cảng Sao Mai, viện kiểm sát đề nghị bà Thúy tiếp tục đứng tên và thanh toán 50% cho ông An, tương đương 2,3 tỉ đồng để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

8 căn biệt thự thuộc dự án Sea Links, trong đó 4 căn đã bán trong thời kỳ hôn nhân, hiện không còn và không có cơ sở cho rằng bà Thúy đã sử dụng tiền bán các căn biệt thự. Đối với 4 căn biệt thự sau ly hôn, việc bán để thanh toán các tài sản khác là có cơ sở. Các căn hộ này hiện không còn nên không có căn cứ chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

Với quyền sử dụng 3.779,3m2 đất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đây được xác định là tài sản chung của hai vợ chồng, đại diện viện kiểm sát đề nghị ông An đứng tên và thanh toán cho bà Thúy một nửa giá trị.

Đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy không đến buổi tuyên án vụ kiện tranh chấp khối tài sản khoảng 288 tỷ đồng - Ảnh 4
Còn phía Ngọc Thúy, cô có mặt trong hầu hết buổi xét xử nhưng vắng mặt vào lúc đại diện Viện kiểm sát (VKS) phát biểu ý kiến vào phiên tòa ngày 26/10

Đối với số tiền 98 tỉ đồng ông An đòi từ lợi tức thu được của 9 căn hộ cao cấp tại phường Bến Nghé, quận 1, đại diện viện kiểm sát cho rằng đây là tài sản chung nên lợi tức thu được cũng thuộc về tài sản giữa hai vợ chồng, quyết định chia đôi. Đề nghị bà Thúy chấp nhận hoàn trả số tiền cho ông An là hơn 7,8 tỉ.

Từ những phân tích trên, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận một phần đơn khởi kiện của nguyên đơn và một phần phản tố của bị đơn.

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Từ khóa:   đại gia đức an vợ cũ Đức An siêu mẫu Ngọc Thúy

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