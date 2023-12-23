Trang Trần than thở 'vỡ mộng' khi sang Mỹ định cư cùng chồng: Không biết tiếng, không biết đường, mẹ chồng là người thân duy nhất

Hậu trường 23/12/2023 09:14

Sau vài ngày sang Mỹ định cư cùng chồng, Trang Trần cho biết cuộc sống mới tại nước ngoài không như cô nghĩ.

Sau 6 tháng tổ chức lễ cưới, ngày 18/12 vừa qua, cựu người mẫu Trang Trần bất ngờ thông báo cùng còn gái rời Việt Nam, sang Mỹ định cư cùng ông xã. Cô buồn bã viết: "Nước mắt chảy ra không ngủ được. Cứng rắn lắm để rồi bật khóc".

Chỉ sau vài ngày làm quen ở nơi xa lạ, mới dây nhất, cựu siêu mẫu đã cập nhật về cuộc sống trời Tây không như tưởng tượng. Cụ thể, cô cho biết trong những ngày đầu dành thời gian để mua sắm đồ dùng và thích nghi môi trường mới.

Trang Trần than thở 'vỡ mộng' khi sang Mỹ định cư cùng chồng: Không biết tiếng, không biết đường, mẹ chồng là người thân duy nhất - Ảnh 1
Ngày 18/12 vừa qua, cựu người mẫu Trang Trần bất ngờ thông báo cùng còn gái rời Việt Nam, sang Mỹ định cư cùng ông xã

Cô cho biết, khi ở Việt Nam, cô có người giúp việc nên ít khi làm việc nhà. Tuy nhiên khi đến Mỹ, cô tự tay làm nội trợ, vào bếp nấu ăn để tìm niềm vui. Trang Trần chia sẻ: "Tôi sang đây thấy buồn lắm. Tôi sống ở đất nước mới, một đất nước lạ, tôi không biết tiếng, không biết đường. Tôi chỉ có chồng và mẹ chồng là người thân duy nhất. Thế nên, việc tôi ở xa quê hương của mình là điều rất mệt mỏi".Trang Trần than thở 'vỡ mộng' khi sang Mỹ định cư cùng chồng: Không biết tiếng, không biết đường, mẹ chồng là người thân duy nhất - Ảnh 2

Trang Trần than thở 'vỡ mộng' khi sang Mỹ định cư cùng chồng: Không biết tiếng, không biết đường, mẹ chồng là người thân duy nhất - Ảnh 3
Cô cho biết, khi ở Việt Nam, cô có người giúp việc nên ít khi làm việc nhà. Tuy nhiên khi đến Mỹ, cô tự tay làm nội trợ, vào bếp nấu ăn để tìm niềm vui

Ngoài ra, cựu người mẫu còn "sốc" hơn khi chồng bận rộn làm việc, không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Theo đó, ông xã Trang Trần đi làm 6 ngày/tuần, chỉ có 1 ngày nghỉ.

"Ban đầu, tôi nghĩ ra viễn cảnh hai vợ chồng hạnh phúc. Chồng sẽ chở tôi đi dạo phố như ở Việt Nam như ngồi cà phê, đi ăn, xem phim,... Nhưng rồi chồng tôi mới bảo rằng một tuần anh ấy chỉ có 1 ngày nghỉ. Thế có nghĩa là, những ngày còn lại là đeo kính ngồi trong nhà một mình. Tôi rất ân hận vì tôi nghĩ rằng tôi dành 4 kiện hành lý sang đây để tôi mang váy đầm, giày boots, đầm lưng trần, áo khoác 'hững hờ mưa rơi' để tôi 'lượn'. Nhưng tôi nhận ra rồi, mọi thứ thật vô nghĩa" - cựu người mẫu bộc bạch.

Trang Trần than thở 'vỡ mộng' khi sang Mỹ định cư cùng chồng: Không biết tiếng, không biết đường, mẹ chồng là người thân duy nhất - Ảnh 4
 Cựu người mẫu còn "sốc" hơn khi chồng bận rộn làm việc, không có nhiều thời gian dành cho gia đình

Trong một số hình ảnh cập nhật trước đó, Trang Trần chủ yếu cùng mẹ chồng đi ăn sáng, đi chợ nấu nướng. Trong lúc ngồi ăn, mẹ chồng và nàng dâu cũng nói chuyện cởi mở, vui vẻ và khá thoải mái. Có thể thấy, mối quan hệ của Trang Trần với mẹ chồng rất thân thiết dù trước đó hai người không gặp nhau nhiều.

Nói về kế hoạch làm việc khi sang trời Tây, cô cho biết trước mắt, cô hiện chưa có kế hoạch sẽ làm gì ở Mỹ mà tạm thời "ở nhà cho chồng nuôi". Dù vậy, cô vẫn tiếp tục livestream bán hàng online để có thu nhập. Theo dự kiến, Tết này cô sẽ đón năm mới đầu tiên ở Mỹ cùng ông xã và con gái.

Trang Trần than thở 'vỡ mộng' khi sang Mỹ định cư cùng chồng: Không biết tiếng, không biết đường, mẹ chồng là người thân duy nhất - Ảnh 5
Trong một số hình ảnh cập nhật trước đó, Trang Trần chủ yếu cùng mẹ chồng đi ăn sáng, đi chợ nấu nướng. Trong lúc ngồi ăn, mẹ chồng và nàng dâu cũng nói chuyện cởi mở, vui vẻ và khá thoải mái

Những năm qua, vì cảnh yêu xa, chồng Việt kiều thỉnh thoảng bay về nước thăm cô và con gái. Ngược lại Trang Trần cũng sắp xếp cho con sang Mỹ đoàn tụ với gia đình bên nội. Cựu người mẫu từng chia sẻ, ông xã và bản thân cô đều mong muốn gia đình sớm đoàn tụ nhưng vì cô đam mê kinh doanh và có nhiều kế hoạch chưa thực hiện xong nên vẫn ở lại Việt Nam, khi tới thời điểm thích hợp mới sang Mỹ định cư.

Trang Trần than thở 'vỡ mộng' khi sang Mỹ định cư cùng chồng: Không biết tiếng, không biết đường, mẹ chồng là người thân duy nhất - Ảnh 6
Những năm qua, vì cảnh yêu xa, chồng Việt kiều thỉnh thoảng bay về nước thăm cô và con gái. Ngược lại Trang Trần cũng sắp xếp cho con sang Mỹ đoàn tụ với gia đình bên nội

Sự gắn kết tình cảm sâu sắc giữa Trang Trần và ông xã là bắt nguồn từ việc cả 2 cùng nhận nuôi một cậu bé khiếm thính từ nhỏ. Trải qua hơn 6 năm âm thầm gắn bó, cả hai nên duyên vợ chồng với sự chấp thuận của hai bên gia đình. Ông xã Trang Trần yêu chiều và luôn đứng về phía vợ trước những ồn ào. Anh từng cho biết, anh yêu vợ vì cô là người có tâm. 

Trang Trần than thở 'vỡ mộng' khi sang Mỹ định cư cùng chồng: Không biết tiếng, không biết đường, mẹ chồng là người thân duy nhất - Ảnh 7
Tháng 5 vừa qua, cặp đôi đã chính thức tổ chức lễ cưới tại Đà Lạt

Cựu người mẫu và ông xã Louis Trần đón con gái đầu lòng là bé Kiến Lửa vào năm 2015. Trên trang cá nhân, doanh nhân Louis Trần thường xuyên khoe tổ ấm của mình tại Mỹ. Anh sống trong một ngôi nhà lớn, rộng rãi, bên ngoài có khu vườn rộng. Louis Trần còn cho biết dù nhà rộng nhưng cảm thấy cô đơn vì không có vợ con bên cạnh. 

Trang Trần và con gái chính thức sang Mỹ định cư cùng chồng Việt kiều, 'buồn rớt nước mắt' vì một lý do khó đỡ!

Trang Trần và con gái chính thức sang Mỹ định cư cùng chồng Việt kiều, 'buồn rớt nước mắt' vì một lý do khó đỡ!

Trang Trần và con gái đã chính thức lên đường sang đoàn tụ với ông xã Louis ở Mỹ.

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