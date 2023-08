Trước đó, không ít lần Trà My cũng vướng tai tiếng khi có nhiều dòng trạng thái đá xéo những sao nữ đình đám của Vbiz. Trước Minh Hằng, Trà My cũng "mắng" Tăng Thanh Hà là "máy đẻ" cho đại gia khiến không ít CĐM, đặc biệt là fan của nàng ngọc nữ "nổi đóa".

Bài đăng gây tranh cãi của Trà My nhắc đến Tăng Thanh Hà - Ảnh chụp màn hình

Hà Tăng bị đá xéo là máy đẻ, không xứng với danh xưng ngọc nữ - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, Diễm My 6X, Midu, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển cũng từng "ngồi không mà bẫn trúng đạn" khi liên tục được nữ diễn viên Thương Nhớ Ở Ai đưa vào "tầm ngắm" để cà khịa.

Nhiều cái tên từng bị Trà My công khai mỉa mai trên MXH - Ảnh: Internet

Duy chỉ có nam ca sĩ 9x - Jack được Trà My công khai bênh vực khi nổ ra ồn ào tình ái hồi tháng 8/2021. Nữ diễn viên gây chú ý khi tham gia bình luận mỉa mai Thiên An, cho rằng Thiên An là kẻ "hám fame" chứ lỗi không thuộc về Jack. Thậm chí, Trà My nghi ngờ Thiên An đeo bám và "úp sọt", có con với giọng ca Hồng Nhan.

Thiên An và Jack vướng ồn ào tình ái, Trà My trực tiếp bênh vực giọng ca Bạc Phận - Ảnh: Internet

Không những thế, cô còn cho rằng việc một người đàn ông khiến bạn gái mang thai rồi chia tay là chuyện hết sức bình thường, bởi giữa họ chỉ là mối quan hệ người cũ chứ không phải vợ con nên việc chia tay dù có con với nhau không có gì để bàn cãi.