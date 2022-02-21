Trà My vô cớ 'gây hấn' với cả showbiz, nhiều sao nữ 'ngồi không cũng trúng đạn', một sao nam ung dung 'thoát nạn' dù bị netizen 'ném đá' kịch liệt

Hậu trường 21/02/2022 10:36

Thời gian gần đây, nữ diễn viên Trà My liên tục có nhiều bài đăng gây chú ý với nội dung châm biếm, mỉa mai "không chừa một ai" trong showbiz, từ Tăng Thanh Hà đến Minh Hằng "ngồi không cũng trúng đạn".

Trà My nổi tiếng là nữ diễn viên nhiều thị phi nhất nhò showbiz Việt, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Cô liên tục đăng đàn mỉa mai, bóng gió không ít sao Việt đình đám.

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Nữ diễn viên Trà My - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, phải kể đến bài đăng được cho là đá đểu nữ ca sĩ/diễn viên Minh Hằng. Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Thương Nhớ ở Ai đã có dòng chia sẻ kèm ảnh của Minh hằng khiến CĐM không ngừng chỉ trích. Trà My viết: "Cô này hồi bắt đầu gia nhập showbiz có vụ cố tình lộ ảnh nhạy cảm ra để nổi mà, hồi đó mình còn con nít vẫn nhớ mấy ảnh đó là chụp tự sướng qua một con điện thoại công nghệ đời cũ. Nhìn cực rẻ tiền! Sau một thời gian dài cố gắng tẩy trắng giờ lên báo nói đạo lý là sao? Ko thấy thôi sắc thối à".

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Bài đăng của Trà My - Ảnh chụp màn hình

Cũng như mọi lần, nữ diễn viên tiếp tục khóa bình luận, song bài viết đã nhận về khá nhiều cảm xúc phẫn nộ từ CĐM.

Trước đó, không ít lần Trà My cũng vướng tai tiếng khi có nhiều dòng trạng thái đá xéo những sao nữ đình đám của Vbiz. Trước Minh Hằng, Trà My cũng "mắng" Tăng Thanh Hà là "máy đẻ" cho đại gia khiến không ít CĐM, đặc biệt là fan của nàng ngọc nữ "nổi đóa".

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Bài đăng gây tranh cãi của Trà My nhắc đến Tăng Thanh Hà - Ảnh chụp màn hình
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Hà Tăng bị đá xéo là máy đẻ, không xứng với danh xưng ngọc nữ - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, Diễm My 6X, Midu, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển cũng từng "ngồi không mà bẫn trúng đạn" khi liên tục được nữ diễn viên Thương Nhớ Ở Ai đưa vào "tầm ngắm" để cà khịa. 

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Nhiều cái tên từng bị Trà My công khai mỉa mai trên MXH - Ảnh: Internet

Duy chỉ có nam ca sĩ 9x - Jack được Trà My công khai bênh vực khi nổ ra ồn ào tình ái hồi tháng 8/2021. Nữ diễn viên gây chú ý khi tham gia bình luận mỉa mai Thiên An, cho rằng Thiên An là kẻ "hám fame" chứ lỗi không thuộc về Jack. Thậm chí, Trà My nghi ngờ Thiên An đeo bám và "úp sọt", có con với giọng ca Hồng Nhan.

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Thiên An và Jack vướng ồn ào tình ái, Trà My trực tiếp bênh vực giọng ca Bạc Phận - Ảnh: Internet

Không những thế, cô còn cho rằng việc một người đàn ông khiến bạn gái mang thai rồi chia tay là chuyện hết sức bình thường, bởi giữa họ chỉ là mối quan hệ người cũ chứ không phải vợ con nên việc chia tay dù có con với nhau không có gì để bàn cãi.

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Từ khóa:   diễn viên Trà My Trà My Tăng Thanh Hà Minh Hằng

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