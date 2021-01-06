Tình hình sức khỏe hiện tại của ‘bé Xuân Nghi’ sau khi nhiễm Covid-19

Hậu trường 06/01/2021 16:00

Bạn bè và người hâm mộ vô cùng vui mừng trước thông tin Xuân Nghi đã hồi phục sức khỏe và trở lại nhịp sống bình thường sau khi nhiễm Covid-19.

Giữa tháng 12/2020, thông tin ca sĩ Xuân Nghi nhiễm Covid-19 và đang nhập viện điều trị khiến bạn bè và người hâm mộ không khỏi lo lắng. Theo chia sẻ của quản lý nữ ca sĩ, cô bị nhiễm Covid-19 sau khi ghi hình một chương trình ca nhạc Giáng sinh.

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Xuân Nghi bị nhiễm Covid-19 sau khi ghi hình một chương trình âm nhạc - Ảnh: FB

Thời điểm đó, Xuân Nghi đã lên tiếng trấn an fan cũng như nhắc nhở mọi người giữ gìn sức khỏe: “Rất buồn phải báo tin cho các bạn biết là tôi đã dương tính với Covid-19 sau một tuần tự cách ly. Tôi có những triệu chứng bệnh nhưng vì còn trẻ, khỏe mạnh và sức đề kháng tốt nên tôi khỏe. Covid-19 là một vấn đề rất nghiêm trọng, mình không thể chủ quan. Các bạn hãy hết sức thận trọng và giữ gìn sức khỏe của bản thân”.

Sau hơn 2 tuần cách ly điều trị, Xuân Nghi đã hoàn toàn bình phục. Nữ ca sĩ vui mừng chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: “Các bạn ơi mình đã khỏe hoàn toàn và đã trở lại với cuộc sống công việc bình thường. Cảm ơn mọi người đã lo lắng và hỏi thăm Nghi nha. Vẫn ở nhà tối đa và chỉ đi làm khi cần thiết thôi. Mọi người đừng lo lắng nhiều nhé!”.

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Bài đăng đầu tiên của ‘bé Xuân Nghi’ trên trang cá nhân sau hơn 2 tuần nhiễm Covid-19 - Ảnh: FB

Theo đó, sau thời gian chiến đấu với Covid-19, Xuân Nghi đã hoàn toàn bình phục sức khỏe. Nữ ca sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã động viên, ủng hộ tinh thần giúp cô chiến thắng dịch bệnh.

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Từ khóa:   Xuân Nghi nhiễm Covid-19 ca sĩ Xuân Nghi Covid-19

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