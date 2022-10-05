Thủy Tiên vực dậy sau ồn ào từ thiện miền Trung: "Nếu không bị điều tra, tôi khó rửa bùn nhơ"

Hậu trường 05/10/2022 15:44

Hậu ồn ào từ thiện, Thủy Tiên đã thực sự trở lại trong lòng công chúng bằng hành trình lan tỏa tình yêu: Mãi là “cô tiên”

Những ngày gần đây, cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt sau cơn bão số 4. Vốn được xem là một trong những “hiện tượng” quyên góp từ thiện, Thủy Tiên đã không đứng yên, có những đóng góp vô cùng thiết thực cho cộng đồng. Dù trước đó bị vướng nhiều ồn ào nhưng nữ ca sĩ vẫn tiếp tục âm thầm đi làm từ thiện. 

Thủy Tiên vực dậy sau ồn ào từ thiện miền Trung: 'Nếu không bị điều tra, tôi khó rửa bùn nhơ' - Ảnh 1
Thủy Tiên tiếp tục hành trình từ thiện sau ồn ào mua lũ năm 2020. (Ảnh: FB Thủy Tiên)
Thủy Tiên vực dậy sau ồn ào từ thiện miền Trung: 'Nếu không bị điều tra, tôi khó rửa bùn nhơ' - Ảnh 2

Thủy Tiên tận tay chuyển những phần quà cho bà con vùng lũ Nghệ An và Hà Tĩnh.(Ảnh: FB Thủy Tiên)

Theo đó mạng xã hội lan truyền hình ảnh Thủy Tiên cùng nhiều người trong đoàn cứu trợ của Hội Chữ tập đỏ Việt Nam đến các tỉnh miền Trung. Thủy Tiên xuất hiện trong trang phục giản dị và áo mưa, tận tay trao cho bà con những gói quà nhỏ.

Thủy Tiên vực dậy sau ồn ào từ thiện miền Trung: 'Nếu không bị điều tra, tôi khó rửa bùn nhơ' - Ảnh 3

Hình ảnh nữ Thủy Tiên lội nước, phát quà hỗ trợ bà con trong mùa mưa bão Noru năm nay. (Ảnh: FB Thủy Tiên)

Trước đó vào năm 2021, cộng đồng mạng dậy sóng trước loạt thông tin về vấn đề từ thiện, đặc biệt là vấn đề sao kê của các nghệ sĩ trong showbiz. Ồn ào nhất là vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh, dù đã sao kê, song câu chuyện này vẫn được netizen mang ra bàn tán.

Cho đến đầu năm 2022, sau thời gian dài điều tra, cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh cũng như nhiều nghệ sĩ khác không có dấu hiệu sai phạm trong hoạt động từ thiện.

Thủy Tiên vực dậy sau ồn ào từ thiện miền Trung: 'Nếu không bị điều tra, tôi khó rửa bùn nhơ' - Ảnh 4

Thủy Tiên sao kê số tiền từ thiện hơn 177 tỉ đồng trong tài khoản từ thiện miền Trung trước chỉ trích của dư luận. (Ảnh: FB Thủy Tiên)

Thủy Tiên vực dậy sau ồn ào từ thiện miền Trung: 'Nếu không bị điều tra, tôi khó rửa bùn nhơ' - Ảnh 5
Thủy Tiên cho biết, sau ồn ào vừa qua cô sẽ không kêu gọi từ thiện, tuy nhiên không vì thế mà ngừng lan tỏa tình yêu cho đời.(Ảnh: FB Thủy Tiên)

Ngay sau khi được "minh oan", Thủy Tiên chia sẻ trên VnExpress, cô cho biết: "Nếu không bị điều tra, tôi khó rửa bùn nhơ". Theo những gì Thủy Tiên tâm sự, quả thực, ồn ào từ thiện là "vết bùn nhơ" chưa từng có trong sự nghiệp của nữ ca sĩ và chồng. Từ một "cô tiên" được dân tình hết lời ca ngợi khi đội mưa đến cứu trợ bà con trong cơn bão miền Trung sau 1 đêm cô bị bị đông đảo khán giả quay lưng.

Thủy Tiên vực dậy sau ồn ào từ thiện miền Trung: 'Nếu không bị điều tra, tôi khó rửa bùn nhơ' - Ảnh 6

Thủy Tiên âm thầm đi làm từ thiện ở miền Trung sau ồn ào. (Ảnh: FB Thủy Tiên)

Rút kinh nghiệm từ ồn ào vào năm 2020, những chuyến từ thiện gần đây của Thủy Tiên do cô và chồng chịu toàn bộ kinh phí. Trên mạng xã hội, những hình ảnh Thủy Tiên chân chất, giản dị đến hỏi thăm, động viên từng gia đình đã chạm đến trái tim nhiều người.

Sau ồn ào ăn chặn tiền từ thiện, Thủy Tiên – Công Vinh tự tay trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cư dân mạng có phản ứng gây sốt

Sau ồn ào ăn chặn tiền từ thiện, Thủy Tiên – Công Vinh tự tay trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cư dân mạng có phản ứng gây sốt

Việc mất thiện cảm trong mắt một bộ phận công chúng sau ồn ào từ thiện đã tiếp thêm động lực, sức mạnh để Thủy Tiên cùng ông xã ngày càng tích cực làm việc có ích cho xã hội.

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