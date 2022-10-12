Thủy Tiên tiếp tục âm thầm đi làm từ thiện, lội suối trèo đèo giúp bà con sau cơn lũ quét

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, ca sĩ Thuỷ Tiên chia sẻ hình ảnh cô đến tận nơi chịu ảnh hưởng của bão lũ để hỗ trợ bà con. Nữ ca sĩ đăng tải kèm theo trạng thái bày tỏ sự xót xa trước những thiệt thòi mà người dân vùng lũ đang phải gánh chịu.

Theo đó, nữ ca sĩ cho biết: “Trưa nay Tiên đã đến Kỳ Sơn để hỗ trợ tiền xây nhà mới cho bà con bị lũ cuốn trôi hết trong đợt lũ quét vừa qua. Bãi đất trống Tiên đang đứng này ngày trước là nền nhà của bà con, khi lũ về kéo theo những tảng đá to dưới chân mình đứng đập hết vào sàn và chân nhà rồi cuốn trôi đi hết cả, không còn gì dù chỉ là xác nhà.

Hành động của Thủy Tiên nhận về sự tán dương của cộng đồng mạng.(Ảnh: FB Thủy Tiên)

Được biết, vì nhà cửa tài sản của nhiều hộ gia đình bị lũ cuốn trôi, nên bà con ở đây phải đi ở nhờ. Chính vì thế, thay bằng đưa tiền mặt Thuỷ Tiên đưa người dân đi làm sổ tiết kiệm tránh giữ tiền mặt trong người gặp nhiều nguy hiểm.

Thuỷ Tiên bày tỏ: "Thời gian cấp đất chuyển sang khu mới còn 1 vài tháng nữa do phải xin cấp đường và kéo điện nước nên Tiên thay vì trao tiền mặt đã đưa bà con ra ngân hàng làm sổ tiết kiệm để bà con an tâm tránh giữ tiền mặt trong người nguy hiểm vì giờ bà con không còn gì vẫn đang đi ở tạm. Của ít lòng nhiều, mong bà con chân cứng đá mềm vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Thay vì trao tặng tiền mặt như những lần trước, thì Thủy Tiên đã mở sổ tiết kiệm cho người dân để bảo toàn được tài sản. (Ảnh: FB Thủy Tiên)

Trong năm nay, cô cũng thực hiện nhiều hoạt động khác giúp đỡ bà con vùng bão lũ, hầu hết đều có sự kết hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đồng thời đưa thông tin về các dự án chống lũ cô thực hiện năm ngoái đã đi vào sử dụng.