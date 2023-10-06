Khán giả bày tỏ sự lo lắng dành cho Thúy Ngân và khuyên cô cùng dàn nghệ sĩ cẩn trọng, chú ý sức khoẻ mỗi khi tham gia các chương trình thực tế.

Thúy Ngân để lại ấn tượng sâu sắc sau khi tham gia vai diễn trong bộ phim "Gạo nếp gạp tẻ". Những năm gần đây, ngoài công việc diễn xuất, Thúy Ngân còn là gương mặt quen thuộc trên các gameshow, chương trình thực tế và gần đây nhất là Hành trình rực rỡ. Thúy Ngân để lại ấn tượng sâu sắc sau khi tham gia vai diễn trong bộ phim "Gạo nếp gạp tẻ" Với lịch trình làm việc liên tục và dày đặc, vừa qua, diễn viên Thuý Ngân khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng khi để lộ khoảnh khắc thiếu sức sống, suýt ngất xỉu khi đang quay chương trình. Mới đây nhất, nữ diễn viên tiếp tục để lộ tình trạng sức khỏe hiện tại đáng lo ngại khi không thể vận động nhiều.

Với lịch trình làm việc liên tục và dày đặc, vừa qua, diễn viên Thuý Ngân khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng khi để lộ khoảnh khắc thiếu sức sống, suýt ngất xỉu khi đang quay chương trình Cụ thể, trong một clip hậu trường, Thuý Ngân lộ vẻ mệt mỏi và đau đớn ngồi 1 góc trong lúc ekip đang nghỉ ngơi. Nữ diễn viên tiết lộ lưng bị đau đến mức xuất hiện vết như phỏng nước do vừa thực hiện thử thách phải di chuyển nhiều, cô còn vô tình bước xuống chỗ sình lầy nên phải tăng cường dùng lực để bước đi khiến cột sống cũng bị ảnh hưởng theo. Nữ diễn viên tiết lộ lưng bị đau đến mức xuất hiện vết như phỏng nước do vừa thực hiện thử thách phải di chuyển nhiều Ngay lập tức, Lê Dương Bảo Lâm phải nhờ trợ lý có kinh nghiệm trị liệu đến để xử lý giúp Thuý Ngân. Nữ diễn viên lần đầu cho biết: "Tôi bị thoát vị và thoái hoá, đứng một hồi sẽ tê hết cả phần dưới luôn". Ngoài ra, Thuý Ngân cho biết từng phải nhập viện ngay lúc vừa đáp sân bay sau khi trở về từ 1 chặng Hành Trình Rực Rỡ để thăm khám vì cơ thể quá đau nhức. Khán giả bày tỏ sự lo lắng dành cho Thúy Ngân và khuyên cô cùng dàn nghệ sĩ cẩn trọng, chú ý sức khoẻ mỗi khi tham gia các chương trình thực tế.

Nữ diễn viên lần đầu cho biết: "Tôi bị thoát vị và thoái hoá, đứng một hồi sẽ tê hết cả phần dưới luôn" Ở tuổi 32, nhan sắc Thúy Ngân được nhận xét ngày càng thăng hạng thấy rõ. Thậm chí còn được phong làm "đại mỹ nhân" của màn ảnh Việt. Trước khi bén duyên với lĩnh vực diễn xuất, ít ai biết Thúy Ngân từng nhiều lần ghi danh tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Đặc biệt, năm 2009, mỹ nhân gốc Tiền Giang còn giành được danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam.

Ở tuổi 32, nhan sắc Thúy Ngân được nhận xét ngày càng thăng hạng thấy rõ. Thậm chí còn được phong làm "đại mỹ nhân" của màn ảnh Việt Tiếp theo đó, nữ diễn viên lại tiếp tục chinh chiến tại đấu trường hoa hậu Việt Nam 2010 (HHVN) và dừng lại ở Top 20 chung cuộc. Sau đó 1 năm, Thúy Ngân còn đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011. Cuộc thi này quy tụ 100 người đẹp từ các quốc gia nhưng mỹ nhân gốc Tiền Giang đã xuất sắc lọt vào Top 15. Trước khi bén duyên với lĩnh vực diễn xuất, ít ai biết Thúy Ngân từng nhiều lần ghi danh tham gia các cuộc thi sắc đẹp Nhan sắc người đẹp gốc Tiền Giang được nhận xét gần khớp với tỷ lệ chuẩn Tại các cuộc thi sắc đẹp, Thúy Ngân được đánh giá cao về nhan sắc lẫn vóc dáng nuột nà. Không chỉ vậy, gương mặt của Thúy Ngân gần khớp với khuôn tiêu chuẩn mẫu (hay gọi là tỉ lệ vàng). Diện mạo của người đẹp trông hài hòa và thanh thoát.

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