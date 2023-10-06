Thúy Ngân lộ vẻ đau đớn, tiết lộ bản thân đang mắc bệnh khiến cô không thể vận động nhiều

Hậu trường 06/10/2023 09:31

Khán giả bày tỏ sự lo lắng dành cho Thúy Ngân và khuyên cô cùng dàn nghệ sĩ cẩn trọng, chú ý sức khoẻ mỗi khi tham gia các chương trình thực tế.  

Thúy Ngân để lại ấn tượng sâu sắc sau khi tham gia vai diễn trong bộ phim "Gạo nếp gạp tẻ". Những năm gần đây, ngoài công việc diễn xuất, Thúy Ngân còn là gương mặt quen thuộc trên các gameshow, chương trình thực tế và gần đây nhất là Hành trình rực rỡ.

Thúy Ngân lộ vẻ đau đớn, tiết lộ bản thân đang mắc bệnh khiến cô không thể vận động nhiều - Ảnh 1
Thúy Ngân để lại ấn tượng sâu sắc sau khi tham gia vai diễn trong bộ phim "Gạo nếp gạp tẻ"

Với lịch trình làm việc liên tục và dày đặc, vừa qua, diễn viên Thuý Ngân khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng khi để lộ khoảnh khắc thiếu sức sống, suýt ngất xỉu khi đang quay chương trình. Mới đây nhất, nữ diễn viên tiếp tục để lộ tình trạng sức khỏe hiện tại đáng lo ngại khi không thể vận động nhiều.

Thúy Ngân lộ vẻ đau đớn, tiết lộ bản thân đang mắc bệnh khiến cô không thể vận động nhiều - Ảnh 2
Với lịch trình làm việc liên tục và dày đặc, vừa qua, diễn viên Thuý Ngân khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng khi để lộ khoảnh khắc thiếu sức sống, suýt ngất xỉu khi đang quay chương trình

Cụ thể, trong một clip hậu trường, Thuý Ngân lộ vẻ mệt mỏi và đau đớn ngồi 1 góc trong lúc ekip đang nghỉ ngơi. Nữ diễn viên tiết lộ lưng bị đau đến mức xuất hiện vết như phỏng nước do vừa thực hiện thử thách phải di chuyển nhiều, cô còn vô tình bước xuống chỗ sình lầy nên phải tăng cường dùng lực để bước đi khiến cột sống cũng bị ảnh hưởng theo.

Thúy Ngân lộ vẻ đau đớn, tiết lộ bản thân đang mắc bệnh khiến cô không thể vận động nhiều - Ảnh 3
Nữ diễn viên tiết lộ lưng bị đau đến mức xuất hiện vết như phỏng nước do vừa thực hiện thử thách phải di chuyển nhiều

Ngay lập tức, Lê Dương Bảo Lâm phải nhờ trợ lý có kinh nghiệm trị liệu đến để xử lý giúp Thuý Ngân. Nữ diễn viên lần đầu cho biết: "Tôi bị thoát vị và thoái hoá, đứng một hồi sẽ tê hết cả phần dưới luôn". Ngoài ra, Thuý Ngân cho biết từng phải nhập viện ngay lúc vừa đáp sân bay sau khi trở về từ 1 chặng Hành Trình Rực Rỡ để thăm khám vì cơ thể quá đau nhức. Khán giả bày tỏ sự lo lắng dành cho Thúy Ngân và khuyên cô cùng dàn nghệ sĩ cẩn trọng, chú ý sức khoẻ mỗi khi tham gia các chương trình thực tế.  

Thúy Ngân lộ vẻ đau đớn, tiết lộ bản thân đang mắc bệnh khiến cô không thể vận động nhiều - Ảnh 4
 Nữ diễn viên lần đầu cho biết: "Tôi bị thoát vị và thoái hoá, đứng một hồi sẽ tê hết cả phần dưới luôn"

Ở tuổi 32, nhan sắc Thúy Ngân được nhận xét ngày càng thăng hạng thấy rõ. Thậm chí còn được phong làm "đại mỹ nhân" của màn ảnh Việt. Trước khi bén duyên với lĩnh vực diễn xuất, ít ai biết Thúy Ngân từng nhiều lần ghi danh tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Đặc biệt, năm 2009, mỹ nhân gốc Tiền Giang còn giành được danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam.

Thúy Ngân lộ vẻ đau đớn, tiết lộ bản thân đang mắc bệnh khiến cô không thể vận động nhiều - Ảnh 5
Ở tuổi 32, nhan sắc Thúy Ngân được nhận xét ngày càng thăng hạng thấy rõ. Thậm chí còn được phong làm "đại mỹ nhân" của màn ảnh Việt

Tiếp theo đó, nữ diễn viên lại tiếp tục chinh chiến tại đấu trường hoa hậu Việt Nam 2010 (HHVN) và dừng lại ở Top 20 chung cuộc. Sau đó 1 năm, Thúy Ngân còn đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011. Cuộc thi này quy tụ 100 người đẹp từ các quốc gia nhưng mỹ nhân gốc Tiền Giang đã xuất sắc lọt vào Top 15.

Thúy Ngân lộ vẻ đau đớn, tiết lộ bản thân đang mắc bệnh khiến cô không thể vận động nhiều - Ảnh 6
Trước khi bén duyên với lĩnh vực diễn xuất, ít ai biết Thúy Ngân từng nhiều lần ghi danh tham gia các cuộc thi sắc đẹp
Thúy Ngân lộ vẻ đau đớn, tiết lộ bản thân đang mắc bệnh khiến cô không thể vận động nhiều - Ảnh 7
Nhan sắc người đẹp gốc Tiền Giang được nhận xét gần khớp với tỷ lệ chuẩn

 

Tại các cuộc thi sắc đẹp, Thúy Ngân được đánh giá cao về nhan sắc lẫn vóc dáng nuột nà. Không chỉ vậy, gương mặt của Thúy Ngân gần khớp với khuôn tiêu chuẩn mẫu (hay gọi là tỉ lệ vàng). Diện mạo của người đẹp trông hài hòa và thanh thoát.

 

Diễn viên Thúy Ngân tiết lộ bị bỏng nặng ở cổ, vết thương lớn khiến khán giả hết sức lo lắng

Diễn viên Thúy Ngân tiết lộ bị bỏng nặng ở cổ, vết thương lớn khiến khán giả hết sức lo lắng

Khi gặp vết thương lớn, nữ diễn viên đã phải hủy bỏ nhiều chương trình khiến khán giả hết sức lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   Cây táo nở hoa Thúy Ngân Thúy Ngân diễn viên thúy ngân

TIN MỚI NHẤT

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 15 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 4 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'