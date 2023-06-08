Mới đây, cặp đôi Thúy Ngân - S.T Sơn Thạch khoe ảnh cùng nhau tham dự đêm nhạc Love Songs của Hồ Ngọc Hà tại Đà Nẵng. Với tần suất xuất hiện dày đặc, S.T Sơn Thạch và Thuý Ngân nhanh chóng được khen ngợi về độ đẹp đôi. Đa số đều cho rằng cặp đôi là "trai tài, gái sắc", thế nên phía dưới mỗi bài viết, dân tình đều ra sức "đẩy thuyền".

Cặp đôi khoe ảnh đi du lịch cùng nhau.

Cả 2 xuất hiện cùng nhau với tần suất dày đặc trong thời gian gầy đây.

Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện cũng như một số ảnh đời thường. Thâm chí mới đây, Thúy Ngân còn trở thành nữ chính trong MV của nam ca sĩ S.T Sơn Thạch. Về đời tư, Thúy Ngân sở hữu nhiều mối quan hệ thân thiết với các ngôi sao hàng đầu Vbiz. Đặc biệt, cô chơi thân với Ninh Dương Lan Ngọc, S.T Sơn Thạch... và nhiều lần tạo nên tiếng cười với các đồng nghiệp.