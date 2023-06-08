Xuất hiện cùng nhau với tần suất dày đặc, người hâm mộ của cặp đôi S.T Sơn Thạch và Thúy Ngân đang chia làm 2 phe.
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Mới đây, cặp đôi Thúy Ngân - S.T Sơn Thạch khoe ảnh cùng nhau tham dự đêm nhạc Love Songs của Hồ Ngọc Hà tại Đà Nẵng. Với tần suất xuất hiện dày đặc, S.T Sơn Thạch và Thuý Ngân nhanh chóng được khen ngợi về độ đẹp đôi. Đa số đều cho rằng cặp đôi là "trai tài, gái sắc", thế nên phía dưới mỗi bài viết, dân tình đều ra sức "đẩy thuyền".
Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện cũng như một số ảnh đời thường. Thâm chí mới đây, Thúy Ngân còn trở thành nữ chính trong MV của nam ca sĩ S.T Sơn Thạch. Về đời tư, Thúy Ngân sở hữu nhiều mối quan hệ thân thiết với các ngôi sao hàng đầu Vbiz. Đặc biệt, cô chơi thân với Ninh Dương Lan Ngọc, S.T Sơn Thạch... và nhiều lần tạo nên tiếng cười với các đồng nghiệp.
Thế nhưng, một số người hâm mộ yêu thích S.T Sơn Thạch và Lan Ngọc lại "nổ ra" cuộc tranh cãi nảy lửa. Bởi vốn dĩ cặp đôi là bạn thân, đã được người hâm mộ "đẩy thuyền" trong một giai đoạn dài nên việc đàng trai bị ghép đôi với 1 người mới khiến họ không hài lòng. Tuy nhiên, chuyện tình cảm vốn là vấn đề riêng tư của các nghệ sĩ, thế nên một vài ý kiến rằng dân mạng không nên can thiệp hay tạo sức ép lên các nghệ sĩ.
Ninh Dương Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch là một trong những đôi bạn bè thân thiết "hiếm có khó tìm" trong showbiz Việt. Bên cạnh việc dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, cả hai luôn được khán giả mong chờ sẽ sớm trở thành một cặp. Mặc dù lên tiếng phủ nhận nhưng cả hai vẫn liên tục lộ "hint" sát cánh bên nhau khiến fan không ít lần "bán tính bán nghi".