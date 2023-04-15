Thúy Ngân khoe vóc dáng 'mướt mát' gây sốt, outfit xuyên thấu 'khó nhằn' cũng chỉ là chuyện nhỏ!

Với những người theo dõi Thúy Ngân từ Cây Táo Nở Hoa sẽ nhận thấy sự thay đổi nâng cấp rõ rệt về ngoại hình. Thúy Ngân từ một sao nữ bị cộng đồng mạng 'dìm hàng' hiện tại mọi khoảnh khắc mà cô xuất hiện trong ống kính đều đẹp không tỳ vết, khiến ai cũng ghen tị.

Ảnh minh họa: Internet

Trên trang cá nhân của mình, Thúy Ngân đã đăng tải hình ảnh cùng với đoạn clip ghi lại hình ảnh quá trình thực hiện bộ ảnh của mình. Hình thể của cô được tôn lên trong chiếc áo xuyên thấu ôm sát. Trang phục ôm sát giúp nữ diên viên 'khéo léo' khoe được vòng eo con kiến, mình hạc xương vai.