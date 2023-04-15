Thúy Ngân khoe vóc dáng 'mướt mát' gây sốt, outfit xuyên thấu 'khó nhằn' cũng chỉ là chuyện nhỏ!

Hậu trường 15/04/2023 10:32

Thúy Ngân đốt mắt dân tình bằng body 'siêu mỏng' cùng thần thái sang chảnh khiến hội em không khỏi ghen tị.

Với những người theo dõi Thúy Ngân từ Cây Táo Nở Hoa sẽ nhận thấy sự thay đổi nâng cấp rõ rệt về ngoại hình. Thúy Ngân từ một sao nữ bị cộng đồng mạng 'dìm hàng' hiện tại mọi khoảnh khắc mà cô xuất hiện trong ống kính đều đẹp không tỳ vết, khiến ai cũng ghen tị.

Thúy Ngân khoe vóc dáng 'mướt mát' gây sốt, outfit xuyên thấu 'khó nhằn' cũng chỉ là chuyện nhỏ! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trên trang cá nhân của mình, Thúy Ngân đã đăng tải hình ảnh cùng với đoạn clip ghi lại hình ảnh quá trình thực hiện bộ ảnh của mình. Hình thể của cô được tôn lên trong chiếc áo xuyên thấu ôm sát. Trang phục ôm sát giúp nữ diên viên 'khéo léo' khoe được vòng eo con kiến, mình hạc xương vai.

Thúy Ngân khoe vóc dáng 'mướt mát' gây sốt, outfit xuyên thấu 'khó nhằn' cũng chỉ là chuyện nhỏ! - Ảnh 2
Bộ ảnh cô đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV
Thúy Ngân khoe vóc dáng 'mướt mát' gây sốt, outfit xuyên thấu 'khó nhằn' cũng chỉ là chuyện nhỏ! - Ảnh 3
Hình thể của cô được tôn lên trong chiếc áo xuyên thấu ôm sát - Ảnh: FBNV

Với những cơ thể nhiều khuyết điểm, đây chắc chắn là outfit có nguy cơ 'phản chủ', thế nhưng nữ diễn viên lại khiến khán giả trầm trồ vì body không chút mỡ thừa khi diện lên. Nhiều người còn cho rằng họ không thể nhận ra Thúy Ngân của thời điểm trước. Từ vóc dáng đến gương mặt và phong cách của sao nữ này có sự thay đổi rõ rệt, mới mẻ hơn.

Thúy Ngân khoe vóc dáng 'mướt mát' gây sốt, outfit xuyên thấu 'khó nhằn' cũng chỉ là chuyện nhỏ! - Ảnh 4
Nữ diễn viên khiến khán giả trầm trồ vì body không chút mỡ thừa - Ảnh: Cắt từ clip
Thúy Ngân khoe vóc dáng 'mướt mát' gây sốt, outfit xuyên thấu 'khó nhằn' cũng chỉ là chuyện nhỏ! - Ảnh 5
Phong cách của Thúy Ngân có sự thay đổi rõ rệt, mới mẻ hơn- Ảnh: FBNV
Thúy Ngân khoe vóc dáng 'mướt mát' gây sốt, outfit xuyên thấu 'khó nhằn' cũng chỉ là chuyện nhỏ! - Ảnh 6
Phong cách của Thúy Ngân thay đổi rõ rệt theo thời gian - Ảnh: FBNV
Thúy Ngân khoe vóc dáng 'mướt mát' gây sốt, outfit xuyên thấu 'khó nhằn' cũng chỉ là chuyện nhỏ! - Ảnh 7
Thúy Ngân nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ - Ảnh: Cap màn hình

Trước đây, nữ diễn viên đã nhiều lần lộ khuyết điểm của mình. Vòng eo kém thon gọn của Thúy Ngân thường nhiều lần không may lọt vào ống kính. Với hình thể hiện tại, đã cho thấy được sự quyết tâm của nữ diễn viên trong hành trình tìm lại vóc dáng.

Thúy Ngân khoe vóc dáng 'mướt mát' gây sốt, outfit xuyên thấu 'khó nhằn' cũng chỉ là chuyện nhỏ! - Ảnh 8
Vòng eo kém thon gọn của Thúy Ngân thường nhiều lần không may lọt vào ống kính - Ảnh: Internet

 

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Từ khóa:   hậu trường Thúy Ngân ngoại hình Thúy Ngân

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