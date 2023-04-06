Nhan sắc thời thi hoa hậu của Thúy Ngân ra sao mà ẵm luôn loạt thành tích 'đáng gờm'?

Thúy Ngân là một trong những nữ diễn viên được khán giả đánh giá cao về nhan sắc. Thậm chí, cô còn được fan ưu ái gọi với danh xưng "đại mỹ nhân".
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Trước khi bén duyên với lĩnh vực diễn xuất, ít ai biết Thúy Ngân từng nhiều lần ghi danh tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Đặc biệt, năm 2009, mỹ nhân gốc Tiền Giang còn giành được danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam.
Tiếp theo đó, nữ diễn viên lại tiếp tục chinh chiến tại đấu trường hoa hậu Việt Nam 2010 (HHVN) và dừng lại ở Top 20 chung cuộc. Sau đó 1 năm, Thúy Ngân còn đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011. Cuộc thi này quy tụ 100 người đẹp từ các quốc gia nhưng mỹ nhân gốc Tiền Giang đã xuất sắc lọt vào Top 15.
Tại các cuộc thi sắc đẹp, Thúy Ngân được đánh giá cao về nhan sắc lẫn vóc dáng nuột nà. Không chỉ vậy, gương mặt của Thúy Ngân gần khớp với khuôn tiêu chuẩn mẫu (hay gọi là tỉ lệ vàng). Diện mạo của người đẹp trông hài hòa và thanh thoát.
Thế nhưng, dù từng có nhiều kinh nghiệm chinh chiến các cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ nhưng cô nàng sinh năm 1991 vẫn không tạo được tiếng vang trong showbiz Việt. Hoạt động miệt mài mãi đến năm 2018, Thúy Ngân mới thật sự được nhiều khán giả biết đến với vai diễn trong Gạo Nếp Gạo Tẻ.
Ở tuổi 32, nhan sắc Thúy Ngân được nhận xét ngày càng thăng hạng thấy rõ. Thậm chí còn được phong làm "đại mỹ nhân" của màn ảnh Việt. Gần đây, khi có dịp đọ sắc, người đẹp gốc Tiền Giang còn được khán giả khen nhan sắc lấn lướt cả dàn Hoa - Á hậu đình đám.