Nhan sắc thời thi hoa hậu của Thúy Ngân ra sao mà ẵm luôn loạt thành tích 'đáng gờm'?

Trước khi bén duyên với lĩnh vực diễn xuất, ít ai biết Thúy Ngân từng nhiều lần ghi danh tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Đặc biệt, năm 2009, mỹ nhân gốc Tiền Giang còn giành được danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam.

Năm 2009, mỹ nhân gốc Tiền Giang còn giành được danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam - Ảnh: Internet

Tiếp theo đó, nữ diễn viên lại tiếp tục chinh chiến tại đấu trường hoa hậu Việt Nam 2010 (HHVN) và dừng lại ở Top 20 chung cuộc. Sau đó 1 năm, Thúy Ngân còn đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011. Cuộc thi này quy tụ 100 người đẹp từ các quốc gia nhưng mỹ nhân gốc Tiền Giang đã xuất sắc lọt vào Top 15.