Thúy Nga thắt lòng với tâm sự của con gái: 'Đi học ai cũng có ba theo lo, con không có ba lo cho gì hết'

Nhiều năm làm mẹ đơn thân, đây là lần hiếm hoi Thúy Nga tâm sự về nỗi khổ khi đối diện với những câu hỏi ngây thơ của con gái về ba.

Diễn viên hài Thúy Nga là gương mặt vô cùng quen thuộc với công chúng. Cô sở hữu sự nghiệp thành công, được khán giả trong và ngoài nước mến mộ. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của nữ nghệ sĩ lại gặp không ít sóng gió. Sau khi hôn nhân “gãy gánh giữa đường”, Thúy Nga làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái khôn lớn. Hiện tại, bé Nguyệt Cát đã được 7 tuổi, ngày càng hiểu chuyện và biết yêu thương mẹ nhiều hơn. Nhưng đôi khi những câu hỏi ngô nghê của con trẻ vô tình khiến nữ nghệ sĩ chạnh lòng vì gợi nhớ về quá khứ.

Thúy Nga và con gái Nguyệt Cát - Ảnh: FBNV Hiện Nguyệt Cát đang sống và học tập tại Mỹ. Tuy nhiên mỗi năm vào dịp hè, cô bé sẽ được mẹ đưa về Việt Nam chơi - Ảnh: FBNV Cách đây ít giờ, diễn viên hài Thúy Nga nhận được sự đồng cảm của đông đảo cư dân mạng khi chia sẻ về chuyện nuôi dạy con. Bà mẹ đơn thân vô cùng khó xử với những câu hỏi ngây thơ của bé Nguyệt Cát về ba. Cô viết: “Nó tuy mới 7 tuổi nhưng đôi khi nó hay hỏi mẹ nó những câu là mẹ nó phải bị đứng hình hay cứng họng.

Có dạo nó hỏi: Mẹ có chồng không mẹ? Tui trả lời: Mẹ không có chồng, mẹ chỉ có Nguyệt Cát thôi! Nó hỏi tiếp: Ủa, mẹ không có chồng thì sao mẹ có con? Tui cứng họng tập 1… Rồi nó tra khảo tiếp: Ủa mẹ, ba thiệt con là ai vậy mẹ? Tui cứng họng tập 2... Rồi nó chốt luôn câu nữa: Mấy bạn con đi học ai cũng có ba theo lo, con không có ba lo cho gì hết... buồn ha mẹ? Mẹ đắng họng tập 3... Trẻ con một khi mà nó đã nói đau là nó có đau thật sự. Trẻ con mà nó biết nói buồn là cảm xúc nó rất buồn hơn mình nghĩ là giản đơn”. Nguyệt Cát đã được 7 tuổi... ... cô bé sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu - Ảnh: FBNV Những lúc phải đối diện với vô số câu hỏi khó của con gái, Thúy Nga nghẹn đắng vì không thể cho con được một câu trả lời hợp lý nhất. Lúc này, cô chỉ biết đánh trống lảng, làm con quên đi nỗi buồn bằng cách kể những câu chuyện vui, hay chơi cùng con. “Rồi mẹ nó âm thầm đánh trống lảng đi mần chuyện khác và chơi liền với nó trò gì đó với nó cho nó luôn hiểu rằng tuổi thơ dẫu có là thiếu thốn nhưng nó vẫn luôn được ấm áp dưới vòng tay mẹ và luôn có nụ cười trong trẻo trên môi”, Thúy Nga tâm sự.

Không ngờ bạn thân Anh Vũ - Leon Vũ lại có mối quan hệ đặc biệt này với con gái Thúy Nga Diễn viên hài Thúy Nga khiến công chúng vô cùng bất ngờ khi tiết lộ, ca sĩ Leon Vũ chính là cha đỡ đầu của con gái Nguyệt Cát.

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