Thúy Nga kể về mối tình đầu, cho bạn trai mượn tiền, đứng tên nhà... và cái kết khó tin sau chia tay

Người hâm mộ vô cùng thích thú khi lần đầu nghe danh hài Thúy Nga chia sẻ về mối tình đầu của mình.
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Dù chuyện đã qua nhiều năm nhưng Thúy Nga vẫn luôn nhớ đến tình yêu đầu hồi mới vào nghề. Theo lời kể của nữ nghệ sĩ, chàng trai đầu tiên cô trao tình cảm không hoạt động nghệ thuật. Khi yêu, Thúy Nga dành trọn tình cảm và niềm tin của mình cho anh. Thậm chí làm được bao nhiêu tiền, cô đều đưa hết cho bạn trai giữ, mua nhà cũng để anh đứng tên. Điều đáng nói là cách hành xử của anh chàng này sau khi chia tay khiến mọi người bất ngờ.
"Anh bạn mối tình đầu là người rất tốt bụng và chân thật. Tui làm bao nhiêu tiền tui đưa ảnh giữ hết mà cũng là kiểu cho ảnh mượn vốn của mình để làm ăn. Thậm chí khi mua nhà tui cũng cho ảnh đứng tên luôn vì lúc đó tui dân tỉnh nên có muốn mua nhà đứng tên cũng không được vì chưa có hộ khẩu Sài Gòn. Mà hồi đó, mẹ tui biết cũng la trách dữ lắm, trách tui sao nhẹ dạ tin người", Thúy Nga viết.
Và may mắn là niềm tin mà bà mẹ đơn thân đặt đúng chỗ. Sau khi chia tay, anh chàng này không lấy bất cứ thứ gì của bạn gái mà trả lại toàn bộ: "Mà thực sự lúc đó mình đặt niềm tin đúng chỗ ah. Vì lúc 2 đứa chia tay ảnh hổng lấy nhà hay tiền của tôi 1 đồng nào... ảnh đưa lại y nguyên!".
Ngoài ra, Thúy Nga cũng tiết lộ, cô là người đưa ra quyết định chia tay. Nguyên nhân là do nữ nghệ sĩ hài tự ái khi biết được mẹ bạn trai không thích có con dâu là nghệ sĩ vì sợ con trai mình khổ.
Dù "đường ai nấy đi" đã lâu nhưng Thúy Nga vẫn luôn trân trọng đoạn tình cảm này. Sau nhiều năm, cả hai vẫn là những người bạn thân thiết, thường xuyên tâm sự chuyện vui buồn trong cuộc sống.
Cô chia sẻ thêm: "Lúc xưa yêu nhau kiểu không vướng luyến ái nhiều nên khi chuyển qua tình bạn nó dễ và cũng vui vẻ bình thường như đôi bạn thân thiết".