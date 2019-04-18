Thúy Nga kể về mối tình đầu, cho bạn trai mượn tiền, đứng tên nhà... và cái kết khó tin sau chia tay

Dù chuyện đã qua nhiều năm nhưng Thúy Nga vẫn luôn nhớ đến tình yêu đầu hồi mới vào nghề. Theo lời kể của nữ nghệ sĩ, chàng trai đầu tiên cô trao tình cảm không hoạt động nghệ thuật. Khi yêu, Thúy Nga dành trọn tình cảm và niềm tin của mình cho anh. Thậm chí làm được bao nhiêu tiền, cô đều đưa hết cho bạn trai giữ, mua nhà cũng để anh đứng tên. Điều đáng nói là cách hành xử của anh chàng này sau khi chia tay khiến mọi người bất ngờ.

"Anh bạn mối tình đầu là người rất tốt bụng và chân thật. Tui làm bao nhiêu tiền tui đưa ảnh giữ hết mà cũng là kiểu cho ảnh mượn vốn của mình để làm ăn. Thậm chí khi mua nhà tui cũng cho ảnh đứng tên luôn vì lúc đó tui dân tỉnh nên có muốn mua nhà đứng tên cũng không được vì chưa có hộ khẩu Sài Gòn. Mà hồi đó, mẹ tui biết cũng la trách dữ lắm, trách tui sao nhẹ dạ tin người", Thúy Nga viết.