Diễn viên Bảo Thanh giận dữ lên tiếng khi bị người quen đặt điều nói xấu, thậm chí chửi rủa miệt thị vì không nhờ vả được gì.

Trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Thanh gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái bức xúc dằn mặt một vài người. Theo đó, Thư của "Về nhà đi con" phẫn nộ vì bị bịa chuyện nói xấu. Thậm chí khi nhờ vả không được, những người này còn quay sang chửi rủa, miệt thị cô.

Cô viết: "Mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng trong công việc một khi đã nhận mình luôn làm bằng tất cả nhiệt huyết có thể.

Khi bạn nhờ vả giúp này giúp kia: Mình làm được thì họ ngọt ngào ca tụng. Khi mình không thể thì họ lật mặt quay ra bịa chuyện nói xấu, nặng hơn thì là chửi rủa, miệt thị... Ủa! Các bạn sống kiểu gì lạ thế?".



Diễn viên Bảo Thanh phản pháo đanh thép - Ảnh: FBNV

Bảo Thanh đáp trả một cách thẳng thắn: "Mình không hề có nghĩa vụ hay trách nhiệm phải hầu hạ, vâng ạ dạ thưa với các bạn. Mình chỉ có nghĩa vụ đó với gia đình mình thôi! Mình không biết rất nhiều thứ... nhưng - biết điều - thì mình biết! Không nói không có nghĩa là mình không nghe được chuyện đâu nhé! Sống lại đi".

Dù đang cùng chồng con nghỉ dưỡng tại Hội An, cô quyết không im lặng khi bị bịa chuyện nói xấu - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, nhiều người để lại bình luận hỏi thăm nữ diễn viên. Đặc biệt, dàn diễn viên "Về nhà đi con" cũng vào chọc ghẹo đồng nghiệp. Nghệ sĩ Trung Anh viết: "Đứa nào làm gì con gái bố thế? Có cần bố cử Dương xoăn đi xử không con?". Cô em út Dương xoăn cũng tiếp lời: "Ngoài anh rể ra em có được cấp quyền đánh ai nữa không thưa chị".

Thư trong phim 'Về nhà đi con' đang được mọi người quan tâm - Ảnh: FBNV

Bảo Thanh là một trong số ít diễn viên trẻ có thực lực ở miền Bắc được khán giả yêu mến hiện nay. Sau thành công của bộ phim "Sống chung với mẹ chồng", tên tuổi Bảo Thanh càng tỏa sáng khi hóa thân thành công vào vai Thư trong "Về nhà đi con".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-ve-nha-di-con-phan-no-khi-bi-nguoi-quen-miet-thi-dat-dieu-noi-xau-330795.html