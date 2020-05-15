Thu Trang khiến fan ‘cười té ghế’ khi thách thức Tiến Luật tập lên 6 múi sẽ ăn chay 1 năm

Vợ chồng diễn viên Thu Trang và Tiến Luật vừa có màn thách đố nhau cực độc đáo khiến mọi người "cười không nhặt được mồm".

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Thu Trang khiến dân mạng phấn khích khi đăng tải dòng trạng thái hài hước. Nữ nghệ sĩ chia sẻ chuyện ông xã Tiến Luật đi tập gym để có thân hình chuẩn tham gia dự án mới và cô được dịp thách thức chồng.

Thu Trang viết: "Anh 'kép già' đã tập thể dục lại để vào dự án mới. Tui nói với anh ấy: 'Nếu anh tập được 6 múi em sẽ ăn chay 1 năm'. Anh ấy kêu tui đăng lên đây để làm bằng chứng. Mọi người làm chứng cho tui nha".



Dòng chia sẻ hài hước của Thu Trang - Ảnh: FB

Quốc Trường vào góp vui cho màn thách đấu của đồng nghiệp - Ảnh: FB

Sự dí dỏm của vợ chồng nghệ sĩ khiến công chúng cười nghiêng ngả. Mọi người để lại nhiều bình luận ủng hộ tinh thần Tiến Luật. Góp vui với đàn chị, diễn viên Quốc Trường tuyên bố: "Haha, anh mà 6 múi em ăn chay 1 tháng ủng hộ chị". Bị cả vợ lẫn đồng nghiệp thân thiết thách thức, Tiến Luật khẳng định lại lần nữa: "Hứa nha".

Sau 9 năm kết hôn, vợ chồng nghệ sĩ hài có một cậu con trai chung kháu khỉnh - Ảnh: FB

"Về chung nhà" năm 2011, đến nay vợ chồng Thu Trang và Tiến Luật đã có 9 năm cùng chia ngọt sẻ bùi bên nhau. Quen nhau từ khi còn tay trắng, đến hiện tại họ đều là những cái tên đình đám trong showbiz Việt, được công chúng yêu mến. Dù vậy, tình cảm vợ chồng nghệ sĩ dành cho nhau vẫn vô cùng ngọt ngào. Họ được xem là một trong những cặp đôi đáng ngưỡng mộ của làng hài.

Con trai ruột chưa bao giờ làm danh hài Hoài Linh thất vọng là ai? Trong những lần chia sẻ hiếm hoi, Hoài Linh từng bày tỏ niềm tự hào về cậu con trai đầu giỏi giang, ngoan ngoãn của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-trang-khien-fan-cuoi-te-ghe-khi-thach-thuc-tien-luat-tap-len-6-mui-se-an-chay-1-nam-358796.html