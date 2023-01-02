Thu Minh xuất hiện với diện mạo khác lạ, đôi môi tều “bất thường” khiến nữ ca sĩ dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Thu Minh khiến nhiều người ngơ ngác vì gương mặt lạ hoắc trong lần xuất hiện mới nhất, nữ ca sĩ vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ.

Ca sĩ Thu Minh thường được biết đến là “Nữ hoàng nhạc dance" của nền âm nhạc Việt. Nữ ca sĩ được khán giả nhớ đến nhờ sở hữu chất giọng nữ cao đặc biệt với quãng giọng “khủng”. Bước vào con đường ca hát từ năm 16 tuổi sau khi đạt được giải Quán quân trong một cuộc thi ca hát, trong suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật một cách tâm huyết và nghiêm túc, thử sức qua nhiều thể loại nhạc khác nhau, Thu Minh đã lựa chọn và gắn bó phát triển với dòng nhạc pop, dance.

Thu Minh đã gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Ngoài là nghệ sĩ nổi tiếng ít thị phi, Thu Minh luôn được công chúng ngưỡng mộ vì có một ông chồng vừa giỏi vừa chiều vợ. Ca sĩ Thu Minh. Mới đây, xuất hiện ở lễ trao giải VTV Awards với vai trò khách mời, Thu ghi điểm với vóc dáng nuột nà đáng ngưỡng mộ ở tuổi 45 nhưng tuy nhiên nữ ca sĩ lại khiến không ít fan ruột phải dụi mắt vì tưởng người khác.

Thu Minh khiến fan tá hỏa vì gương mặt khác lạ. Theo đó, Thu Minh gây chú ý với mái tóc màu khói, gương mặt trang điểm tông nude hồng với đôi môi tều khác lạ khiến nữ ca sĩ bị nghi mới can thiệp thẩm mỹ. Tuy nhiên cũng có một vài người cho rằng giọng ca "Bay" chỉ bị lớp make up "hại" mà thôi. Trước đó, hình ảnh cận gương mặt Thu Minh vào giữa tháng 12 không có gì "bất thường" ngoài hơi gầy. Được biết, đây không phải lần đầu ca sĩ Bay vướng vào thị phi. Đầu năm 2013, Thu Minh từng bị hoài nghi làm đẹp nhờ bác sĩ sau khi loạt ảnh tuổi 17 bị rò rỉ. Khán giả nghi ngờ Thu Minh đã sử dụng đến dao kéo giúp hoàn thiện nhan sắc Trước nghi vấn dùng phẫu thuật thẩm mỹ giúp khuôn mặt thanh thoát hơn, Thu Minh từng có động thái đáp trả khéo léo. Dù cố gắng chứng minh vẻ đẹp của mình là tự nhiên nhưng sự thay đổi 180 độ về nhan sắc vẫn khiến Thu Minh vướng tiếng làm đẹp nhờ bác sĩ đeo bám suốt thời gian sau đó.

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