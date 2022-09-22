Mừng tuổi 45, Thu Minh khoe body săn chắc, vòng hai không chút mỡ thừa, hội chị em mê mệt xin bí kíp “lão hóa ngược”

Hậu trường 22/09/2022 11:13

Thu Minh khoe vóc dáng thon gọn, săn chắc khiến hội chị em mê mệt dù đang trong độ tuổi tứ tuần.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, nữ ca sĩ Thu Minh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh khoe body cực xịn của mình để mừng sinh nhật tuổi 45. Giọng ca "Đường Cong" nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng bởi vóc dáng nuột nà, vòng 2 không chút mỡ thừa dù ở độ tuổi trung niên.

Theo đó, Thu Minh hào hứng chia sẻ: "Good morning! Một ngày mới nắng lên. Em so găng chào đón tuổi 45. 45 chỉ là con số không hơn không kém nên nó không đại diện và quyết định cho tâm hồn trái tim nhiệt huyết và năng lượng của mình các bạn nhé".

Mừng tuổi 45, Thu Minh khoe body săn chắc, vòng hai không chút mỡ thừa, hội chị em mê mệt xin bí kíp “lão hóa ngược” - Ảnh 1
Ở tuổi 45, Thu Minh gây ngỡ ngàng vì sở hữu body săn chắc không chút mỡ thừa. (Ảnh: FB Thu Minh Vu)

Thu Minh được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc dance" nhờ sở hữu giọng ca nội lực đầy quyến rũ. Bước sang độ tuổi tứ tuần, nữ ca sĩ vẫn khiến fan hâm mộ ngỡ ngàng bởi sắc vóc gợi cảm, săn chắc. Được biết, Thu Minh đang duy trì cân nặng ở mức gần 51 kg. Nhờ có bí quyết mà nữ ca sĩ luôn giữ được vóc dáng và ngoại hình trẻ trung hơn tuổi.

Mừng tuổi 45, Thu Minh khoe body săn chắc, vòng hai không chút mỡ thừa, hội chị em mê mệt xin bí kíp “lão hóa ngược” - Ảnh 2
Thu Minh gây chú ý với vòng 2 săn chắc dù ở đã bước sang tuổi trung niên. (Ảnh: FB Thu Minh Vu)
Mừng tuổi 45, Thu Minh khoe body săn chắc, vòng hai không chút mỡ thừa, hội chị em mê mệt xin bí kíp “lão hóa ngược” - Ảnh 3
 Thu Minh thường xuyên "chiêu đãi" khán giả những bức hình diện bikini nóng bỏng, khai thác tối đa vẻ đẹp hình thể sexy.(Ảnh: FB Thu Minh Vu)

Chia sẻ về bí quyết giữ dáng đẹp da Thu Minh từng cho biết, vào những ngày rảnh rỗi, cô thường dậy sớm để chạy bộ quanh khu công viên gần nhà và đi bộ cầu thang trước khi đi ngủ. Cuối tuần, nữ ca sĩ thường cùng ông xã và con trai đi leo núi để thay đổi không khí. Trong tuần, Thu Minh sẽ cùng bạn bè tập luyện tại nhà với các bộ môn như gym, yoga kết hợp boxing, vừa an toàn lại tạo cảm giác hào hứng như tập tại phòng gym.

Mừng tuổi 45, Thu Minh khoe body săn chắc, vòng hai không chút mỡ thừa, hội chị em mê mệt xin bí kíp “lão hóa ngược” - Ảnh 4

Mừng tuổi 45, Thu Minh khoe body săn chắc, vòng hai không chút mỡ thừa, hội chị em mê mệt xin bí kíp “lão hóa ngược” - Ảnh 5
Thu Minh leo núi cùng chồng và con trai để thay đổi không khí. (Ảnh: FB Thu Minh Vu)

Về ăn uống chủ nhân ca khúc "Bay remix" tuân thủ 4 nguyên tắc: ăn sạch, ăn đúng, ăn kỷ luật và ăn có phương pháp giờ giấc. Trong đó, "ăn sạch" nghĩa là không đường, không béo và không tinh bột. Để tránh cơ thể thiếu chất, mệt mỏi Thu Minh tăng cường bổ sung các loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể trong quá trình ăn kiêng. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ phải dành nhiều thời gian để tập luyện, giải phóng năng lượng, kích thích quá trình trao đổi chất và đốt calories tiêu hủy mỡ.

Thu Minh cho hay: "Vận động và ăn sạch- ăn đúng- ăn kỉ luật - ăn có phương pháp giờ giấc là bí kíp để giảm cân nhé mọi người. Tập để giải phóng năng lượng, kích thích quá trình trao đổi chất và đốt calories tiêu hủy mỡ."

Mừng tuổi 45, Thu Minh khoe body săn chắc, vòng hai không chút mỡ thừa, hội chị em mê mệt xin bí kíp “lão hóa ngược” - Ảnh 6

Có thể thấy, nhờ có chế độ ăn uống hợp lý đi kèm tập luyện thường xuyên nên dù đang trong độ tuổi trung niên, nữ ca sĩ vẫn sở hữu vóc săn chắc, vô cùng sexy khiến cư dân mạng đều mê mệt.

Cuộc sống của Thu Minh tuổi 45: Theo chồng định cư Singapore, đẹp tới mức bị nghi thẩm mỹ

Cuộc sống của Thu Minh tuổi 45: Theo chồng định cư Singapore, đẹp tới mức bị nghi thẩm mỹ

Không chỉ giàu có, Thu Minh còn có hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân, hơn cô 20 tuổi. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn giữ được body cực chuẩn dù đã bước sang tuổi 45.

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