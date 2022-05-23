Thu Minh nghẹn ngào chia sẻ quãng thời gian tạm xa ánh đèn sân khấu, tập trung chăm lo gia đình nhỏ

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ đã nghẹn ngào chia sẻ về khoảng thời gian tạm xa ánh đèn sân khấu và xa tiếng reo hò của người hâm mộ. Cô giải bày: "2 năm qua đặc biệt thật. Khoảng thời gian toàn tâm toàn ý cho việc làm mẹ, làm vợ, lo cho gia đình bởi câu chuyện Covid cũng là quãng tâm trạng phải xa sân khấu, xa ánh nhìn, tiếng hò reo của khán giả thương yêu. Điều này thật không tưởng với chính mình, với “bản năng” Thu Minh, coi âm nhạc như hơi thở.

Kể từ khi theo chồng ngoại quốc sang Singapore định cư, ca sĩ Thu Minh tạm rời xa ánh đèn sân khấu để tập trung làm vợ, làm mẹ và chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Người hâm mộ cũng thấy hình ảnh một Thu Minh qua năm tháng với những thay đổi rõ rệt, cô trở nên nhẹ nhàng hơn và giản dị hơn.

Và tiếng hò reo không ngớt, sự nán lại, không cho nghệ sĩ kết show: “one more… more… and more” của tất cả khiến Minh nghẹn ngào xúc động. Chỉ một từ để diễn tả: Đã.

Đó là lý do ngày trở về sau hơn 2 năm quá đỗi đặc biệt. Đêm nhạc trở về có nhiều sự bồi hồi hơn. Nhiều nức nở hơn… Nó bắt nguồn từ sự xa nhớ, mong chờ của Minh với khán giả tại Việt Nam. Ở đó có cả sự hồi hộp, rằng mọi cảm xúc còn vẹn nguyên?

Đêm đó, Minh còn nhớ có 1 bạn fan nói rằng: “Chị thật sự đặc biệt”. 5 chữ đơn giản vậy thôi mà khiến trong Minh có nhiều suy nghĩ. Phải rồi, trong suốt thời gian qua Minh vẫn hay tự hỏi mình, điều gì khiến cho Thu Minh trở nên đặc biệt trong mắt khán giả?

Nữ ca sĩ Thu Minh hiện đang có cuộc hôn nhân sung túc bên chồng ngoại quốc - Ảnh: Internet

Và rồi Minh nhận ra đó chính là sự độc bản. Sự độc bản được Minh đem vào trong từng sản phẩm, từng ca khúc, từng màn trình diễn. Tự nhiên và bản năng vô cùng. Chính thế, nó đem lại cho Minh rất nhiều thứ, Minh thật sự tin là như vậy.

Bởi vậy, hôm nay Minh muốn chia sẻ những suy nghĩ, niềm tin của bản thân về sự độc bản tới những người xung quanh, tới khán giả.

Bởi Minh tin rằng không chỉ có Minh độc bản, mà bất cứ ai trên thế giới này cũng đều độc bản: Từ gương mặt, vẻ đẹp, tính cách,… Thậm chí đến cả dấu vân tay của bạn đều sẽ không có phiên bản thứ 2.

Minh hiểu để thực sự tìm thấy vẻ đẹp độc bản của mình không dễ dàng khi có quá nhiều phiên bản hấp dẫn dễ khiến bản thân bị lôi cuốn và đeo đuổi để trở thành một phiên bản tuyệt đẹp nhưng đụng hàng. Chính vì thế, Thu Minh quyết định chọn vẻ đẹp độc bản và biến nó trở thành 1 thương hiệu. Tại sao không nhỉ?

Cùng tâm thế như vậy, Thu Minh rất hy vọng các bạn cũng sẽ giữ gìn gương mặt độc bản của mình, tôn vinh những nét đẹp vốn có và trân trọng những nét đẹp riêng biệt. Độc bản chỉ riêng bạn mới có. Như cách Thu Minh yêu sự độc bản của chính mình và đã sẵn sàng trở lại".

Nữ ca sĩ Thu Minh hiện đang có cuộc hôn nhân sung túc bên chồng ngoại quốc. Chồng nữ ca sĩ là một ông chủ và rất thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh và vô cùng chiều chuộng, quan tâm Thu Minh khiến không ít chị em phải ghen tỵ.

Từ ngày sang Singapore, Thu Minh nói rằng cô rất nhớ sân khấu và khán giả vì ít cơ hội được hát - Ảnh: Internet

Từ ngày sang Singapore, Thu Minh nói rằng cô rất nhớ sân khấu và khán giả vì ít cơ hội được hát. Từng có lần nữ ca sĩ dự định về Việt Nam hát một số show lớn nhưng phải huỷ vì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Cho nên mỗi lần được tham dự các chương trình online gây quỹ cho đồng bào trong nước, cô đều rất hào hứng.

Mới đây, trong chương trình “Chia sẻ để gần nhau hơn”, trên sóng trực tiếp, Thu Minh bày tỏ: "Tôi rất vinh dự khi được góp mặt vào một đêm nhạc thực sự có ý nghĩa cho cộng đồng như thế này. Lâu lắm rồi, tôi chưa được đứng trên sân khấu, chưa được hát cho khán giả của mình. Tôi thật sự nhớ mọi người rất nhiều". Sau đó, cô trình diễn live ca khúc “When you believe” cùng dàn nhạc, kèm lời nhắn gửi: "Sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ cần tất cả chúng ta có niềm tin".