Theo báo Thanh Niên, thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ngày 28/10, các bác sĩ đầu ngành của bệnh viện này đã tổ chức hội chẩn trực tuyến với các bác sĩ đầu ngành ở Hà Nội vào tối 27/10 để đánh giá tình trạng bệnh, có hướng điều trị phù hợp cho ca sĩ Siu Black. Ca sĩ Siu Black đang được theo dõi chặt chẽ để các bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị thích hợp. Sáng nay, sức khỏe ca sĩ Siu Black đã có diễn biến tốt hơn, đã ăn nhẹ và nói chuyện được nhưng vẫn còn mệt. Theo các bác sĩ nhận định thì tình hình không quá nghiêm trọng, khả năng sẽ được xuất viện trong vài ngày tới nếu tình hình sức khỏe diễn biến tốt từ kết quả điều trị.

Sức khỏe ca sĩ Siu Black đang có chuyển biến tốt. Ảnh: Báo Thanh Niên. Trước đó, sức khỏe của ca sĩ Siu Black không ổn, có nhiều chuyển biến xấu do bệnh nền và phải nhập viện tại 1 bệnh viện ở phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) hơn một tuần trước. Đến 27/10, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để tiếp tục điều trị. Ca sĩ này hiện đang điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ Bùi Trường Giang - Phó giám đốc Y khoa của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết: "Ca sĩ Siu Black nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, suy hô hấp, phổi xấu và có bệnh mãn tính. Chúng tôi đã huy động nhân vật lực để tập trung điều trị cho bệnh nhân. Bệnh nhân đang có những dấu hiệu sức khỏe khả quan".

Như trước đó báo VietNamNet đưa tin, chiều 27/10, ông Nguyễn Đức Hùng - chồng ca sĩ Siu Black cho biết nữ nghệ sĩ bị suy thận cấp độ 5, tràn dịch màng tim và phổi. Cô đã nhập viện 1 tuần nay và sáng nay được chuyển đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để cấp cứu do bệnh tình diễn biến phức tạp. Hiện tại, Siu Black đang được theo dõi sát sao tại phòng hồi sức tích cực (ICU) của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ông Hùng cho biết vợ không ăn uống được trong 2 ngày qua, tình trạng "chảy dịch tùm lum hết". Siu Black đang được các bác sĩ hội chẩn và áp dụng các biện pháp khẩn cấp, bao gồm thủ thuật chọc dò để rút dịch khỏi màng tim và phổi. Ca sĩ Siu Black. Về nguyên nhân, ông Hùng xác nhận đây là biến chứng nặng từ bệnh tiểu đường mà Siu Black đã điều trị từ lâu. "Cách đây 2 tháng đã cấp cứu rồi nhưng giờ phát nặng. Bác sĩ phải chọc vào để hút hết dịch ra", ông Hùng nói. Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết đây là trường hợp rất nặng, đòi hỏi nỗ lực cứu chữa tối đa. Siu Black - "họa mi núi rừng" từng làm bùng nổ làng nhạc Việt thập niên 90 từng chia sẻ về những vấn đề sức khỏe liên quan đến tiểu đường và biến chứng thận từ năm 2024. Lúc đó, cô phản hồi tin đồn nằm viện bằng cách khẳng định sức khỏe tạm ổn, đang dưỡng bệnh tại Kon Tum. Tuy nhiên, các biến chứng dường như đã tái phát nghiêm trọng hơn trong những tháng gần đây. Siu Black sinh ngày 27/8/1967, tại buôn Plengkinia, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Với giọng hát mạnh mẽ, đầy nội lực theo phong cách rock, Siu Black nhanh chóng nổi tiếng từ những năm 1990 qua các bản hit như Ly cà phê Ban Mê, Và ta đã thấy mặt trời, Đôi mắt Pleiku, Ngọn lửa cao nguyên...

