Thiện Nhân khoe khoảnh khắc thân mật cùng người yêu đồng giới, hé lộ cách gọi 'nửa kia' đầy ngọt ngào

Hậu trường 12/08/2023 14:53

Mới đây, trên trang cá nhân, Thiện Nhân đã chia sẻ loạt ảnh tình tứ và ngọt ngào cùng bạn trai đồng giới. Bên cạnh đó, cô cũng hé lộ cách gọi 'nửa kia' đầy ngọt ngào.

Hậu lùm xùm với gia đình xoay quanh câu chuyện tình cảm với người yêu đồng giới, Thiện Nhân dường như vắng bóng khỏi các sự kiện giải trí. Nữ ca sĩ vẫn đăng tải hình ảnh, cập nhật trạng thái tại trang mạng xã hội nhưng không còn ở tần suất dày đặc như trước.

Mới đây, trên trang cá nhân, Thiện Nhân đã chia sẻ loạt ảnh tình tứ và ngọt ngào cùng bạn trai đồng giới. Có thể thấy, sau thời gian kín tiếng, đây là một trong những lần hiếm hoi cô nàng lên sóng cùng tình đồng giới.

Thiện Nhân khoe khoảnh khắc thân mật cùng người yêu đồng giới, hé lộ cách gọi 'nửa kia' đầy ngọt ngào - Ảnh 1

Thiện Nhân khoe khoảnh khắc thân mật cùng người yêu đồng giới, hé lộ cách gọi 'nửa kia' đầy ngọt ngào - Ảnh 2
 Thiện Nhân đã chia sẻ loạt ảnh tình tứ và ngọt ngào cùng bạn trai đồng giới

 

Bên cạnh đó, Thiện Nhân cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bạn trai: "Chúc Ba có thật nhiều sức khỏe. Mong rằng cuộc sống sẽ luô dịu dàng với ba của mẹ. Mẹ chúc ba bước đi vững chắc trên con đường phía trước, luôn thành công, gặp những điều yên vui, hạnh phúc. Mãi lạc quan yêu đời và đón nhiều điều tốt nhất đẹp nhất sẽ đến với tổ ấm nhỏ của mình ba nhé. Mẹ yêu ba”.

Thiện Nhân khoe khoảnh khắc thân mật cùng người yêu đồng giới, hé lộ cách gọi 'nửa kia' đầy ngọt ngào - Ảnh 3

Thiện Nhân khoe khoảnh khắc thân mật cùng người yêu đồng giới, hé lộ cách gọi 'nửa kia' đầy ngọt ngào - Ảnh 4
Thiện Nhân cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bạn trai

 

Trước đó, Thiện Nhân cũng khoe khoảnh khắc khá thoải mái dành cho "nửa kia" với cái hôn má đầy tình tứ, thân mật. Điều đó cho thấy chuyện tình cảm của cặp đôi vẫn diễn ra khá tốt đẹp dù vướng phải không ít những tranh cãi trái chiều đến từ công chúng.

Thiện Nhân khoe khoảnh khắc thân mật cùng người yêu đồng giới, hé lộ cách gọi 'nửa kia' đầy ngọt ngào - Ảnh 5
Trước đó, Thiện Nhân cũng khoe khoảnh khắc khá thoải mái dành cho "nửa kia" với cái hôn má đầy tình tứ

 

Vào tháng 7/2022, Thiện Nhân trở thành cái tên được chú ý khi vướng ồn ào mâu thuẫn với gia đình và công khai chuyện tình cảm đồng giới. Cô còn livestream thông báo về việc chuyển đến sống cùng người yêu. Cả hai cũng thường xuyên đăng tải loạt ảnh đi du lịch cùng nhau trên mạng xã hội.

Thiện Nhân khoe khoảnh khắc thân mật cùng người yêu đồng giới, hé lộ cách gọi 'nửa kia' đầy ngọt ngào - Ảnh 6
Thời điểm sau khi công khai mối quan hệ tình cảm, cả hai cũng thường xuyên đăng tải loạt ảnh đi du lịch cùng nhau trên mạng xã hội

Bên cạnh chuyện tình cảm, Thiện Nhân còn tuyên bố tạm dừng ca hát để dành thời gian kinh doanh, điều hành công ty du lịch, phát triển thương hiệu thời trang riêng. Về phía gia đình liên tục bày tỏ mong muốn nữ ca sĩ quay trở về. Đến nay, Thiện Nhân hiện vẫn sống tự lập cùng bạn trai, tách riêng khỏi gia đình.

Hơn 1 năm bỏ nhà ra đi, Thiện Nhân hiếm hoi lộ diện, có hành động thân mật bên người tình đồng giới nhưng gây choáng vì diện mạo lạ

Hơn 1 năm bỏ nhà ra đi, Thiện Nhân hiếm hoi lộ diện, có hành động thân mật bên người tình đồng giới nhưng gây choáng vì diện mạo lạ

Nữ ca sĩ Thiện Nhân đã hiếm hoi xuất hiện cùng tình đồng giới nhưng nhan sắc lại khiến ai nấy phải xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Thiện Nhân người yêu Thiện Nhân vbiz

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 52 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 1 giờ 52 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ