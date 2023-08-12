Thiện Nhân khoe khoảnh khắc thân mật cùng người yêu đồng giới, hé lộ cách gọi 'nửa kia' đầy ngọt ngào

Mới đây, trên trang cá nhân, Thiện Nhân đã chia sẻ loạt ảnh tình tứ và ngọt ngào cùng bạn trai đồng giới. Có thể thấy, sau thời gian kín tiếng, đây là một trong những lần hiếm hoi cô nàng lên sóng cùng tình đồng giới.

Hậu lùm xùm với gia đình xoay quanh câu chuyện tình cảm với người yêu đồng giới, Thiện Nhân dường như vắng bóng khỏi các sự kiện giải trí . Nữ ca sĩ vẫn đăng tải hình ảnh, cập nhật trạng thái tại trang mạng xã hội nhưng không còn ở tần suất dày đặc như trước.

Bên cạnh đó, Thiện Nhân cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bạn trai: "Chúc Ba có thật nhiều sức khỏe. Mong rằng cuộc sống sẽ luô dịu dàng với ba của mẹ. Mẹ chúc ba bước đi vững chắc trên con đường phía trước, luôn thành công, gặp những điều yên vui, hạnh phúc. Mãi lạc quan yêu đời và đón nhiều điều tốt nhất đẹp nhất sẽ đến với tổ ấm nhỏ của mình ba nhé. Mẹ yêu ba”.

Thiện Nhân cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bạn trai

Trước đó, Thiện Nhân cũng khoe khoảnh khắc khá thoải mái dành cho "nửa kia" với cái hôn má đầy tình tứ, thân mật. Điều đó cho thấy chuyện tình cảm của cặp đôi vẫn diễn ra khá tốt đẹp dù vướng phải không ít những tranh cãi trái chiều đến từ công chúng.

Trước đó, Thiện Nhân cũng khoe khoảnh khắc khá thoải mái dành cho "nửa kia" với cái hôn má đầy tình tứ

Vào tháng 7/2022, Thiện Nhân trở thành cái tên được chú ý khi vướng ồn ào mâu thuẫn với gia đình và công khai chuyện tình cảm đồng giới. Cô còn livestream thông báo về việc chuyển đến sống cùng người yêu. Cả hai cũng thường xuyên đăng tải loạt ảnh đi du lịch cùng nhau trên mạng xã hội.

Thời điểm sau khi công khai mối quan hệ tình cảm, cả hai cũng thường xuyên đăng tải loạt ảnh đi du lịch cùng nhau trên mạng xã hội

Bên cạnh chuyện tình cảm, Thiện Nhân còn tuyên bố tạm dừng ca hát để dành thời gian kinh doanh, điều hành công ty du lịch, phát triển thương hiệu thời trang riêng. Về phía gia đình liên tục bày tỏ mong muốn nữ ca sĩ quay trở về. Đến nay, Thiện Nhân hiện vẫn sống tự lập cùng bạn trai, tách riêng khỏi gia đình.