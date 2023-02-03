Lần đầu tiên Thiện Nhân tiết lộ tuổi thật của người yêu đồng giới, dân tình 'há hốc' chuyện tình cách nhau hơn 1 con giáp

Hậu trường 03/02/2023 09:24

Khoảng cách tuổi tác của Thiện Nhân và người yêu đồng giới khiến nhiều người bất ngờ vì chênh lệch khá nhiều.

Giữa tháng 7/2023, Thiện Nhân đã làm cho cộng đồng mạng một phen nháo nhào khi gia đình nữ ca sĩ lên mạng nhờ sự giúp đỡ khi không thể liên lạc được với cô. Thiện Nhân cũng không gọi điện hay nhắn tin về cho người thân. 

Sau những chia sẻ từ gia đình, Thiện Nhân cho biết vẫn ổn và sống bình yên bên người yêu của mình - Ngân Trác. Cô cho biết gia đình phản đối tình yêu của mình. Hai bên đã có những cuộc tranh cãi không hồi kết. Mặc dù nhận về không ít ý kiến chỉ trích từ nhiều người về việc bỏ nhà theo người yêu đồng giới nhưng đến nay cặp đôi luôn thể hiện sự mặn nồng, bền chặt.

Lần đầu tiên Thiện Nhân tiết lộ tuổi thật của người yêu đồng giới, dân tình 'há hốc' chuyện tình cách nhau hơn 1 con giáp - Ảnh 1
Thiện Nhân từng vướng ồn ào với gia đình khi công khai yêu đồng giới.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thiện Nhân đã đăng tải loạt ảnh đáng yêu bên tình đồng giới. Theo ảnh được chia sẻ, cả 2 đã cùng diện trang phục truyền thống và thả dáng giữa một địa điểm rất đẹp. Ở một vài khoảnh khắc, nữ ca sĩ trao cho nửa kia ánh nhìn tình tứ hết cỡ. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng nhận được nhiều lời khen vì nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ. 

Lần đầu tiên Thiện Nhân tiết lộ tuổi thật của người yêu đồng giới, dân tình 'há hốc' chuyện tình cách nhau hơn 1 con giáp - Ảnh 2
Bài đăng của Thiện Nhân trên trang cá nhân.

Lần đầu tiên Thiện Nhân tiết lộ tuổi thật của người yêu đồng giới, dân tình 'há hốc' chuyện tình cách nhau hơn 1 con giáp - Ảnh 3

Đính kèm với loạt ảnh, Thiện Nhân chia sẻ: "Chuyện tình cô bé 22 và chú bé 37". Đây cũng là lần đầu tiên Thiện Nhân tiết lộ độ tuổi của Ngân Trác. Như vậy, tin đồn Ngân Trác hơn Thiện Nhân 15 tuổi là đúng sự thật. Dù vậy, ngoại hình của Ngân Trác vẫn được khán giả nhận xét trông trẻ hơn độ tuổi thật, cũng khá bảnh bao và điển trai. Hiện tại, loạt ảnh này của cặp đôi đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Lần đầu tiên Thiện Nhân tiết lộ tuổi thật của người yêu đồng giới, dân tình 'há hốc' chuyện tình cách nhau hơn 1 con giáp - Ảnh 4

Lần đầu tiên Thiện Nhân tiết lộ tuổi thật của người yêu đồng giới, dân tình 'há hốc' chuyện tình cách nhau hơn 1 con giáp - Ảnh 5
Chuyến du lịch của cả 2 thu hút nhiều sự quan tâm.

 

Lần đầu tiên Thiện Nhân tiết lộ tuổi thật của người yêu đồng giới, dân tình 'há hốc' chuyện tình cách nhau hơn 1 con giáp - Ảnh 6

Trước đó, một netizen đã để lại bình luận: "Hai chị em dễ thương quá". Ngay sau đó, Thiện Nhân đã nhanh chóng đáp lại: "Dạ hai vợ chồng chứ không phải hai chị em ạ!".

Vừa qua, Thiện Nhân gây bất ngờ khi thông báo trở lại với showbiz sau thời gian dài vắng bóng, tập trung cho công việc kinh doanh. Bên cạnh đó học trò ca sĩ Cẩm Ly cũng cho biết hiện cô đã không còn giữ vị trí giám đốc công ty du lịch như trước, đồng thời công ty cũng đã được chuyển nhượng.

Cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Nhìn lại chặng đường vừa qua, cùng đón chào năm mới 2023 với thật nhiều kế hoạch mới, thành công hơn và luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hãy yêu những điều mình đã chọn thì mới làm nên những điều tuyệt vời bạn nhé! Thiện Nhân sẽ chọn quay lại con đường nghệ thuật, ca hát từ hôm nay".

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