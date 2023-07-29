Hơn 1 năm bỏ nhà ra đi, Thiện Nhân hiếm hoi lộ diện, có hành động thân mật bên người tình đồng giới nhưng gây choáng vì diện mạo lạ

Nữ ca sĩ Thiện Nhân đã hiếm hoi xuất hiện cùng tình đồng giới nhưng nhan sắc lại khiến ai nấy phải xôn xao.

Vào tháng 7/2022, quán quân The Voice Kids 20214 - Nguyễn Thiện Nhân khiến cả cõi mạng xôn xao khi công khai người yêu đồng giới. Càng chấn động hơn khi nữ ca sĩ cắt đứt liên lạc với gia đình để sống cuộc đời của riêng mình bên người yêu. Nguyễn Thiện Nhân Đến mới đây, sau hơn 1 năm "bỏ nhà đi", cô nàng vẫn rất hạnh phúc bên nửa kia và thường xuyên đăng tải những khung ảnh gây bão. Trên Story ở trang Facebook cá nhân, Thiện Nhân đã cập nhật đoạn clip khoe nhan sắc khác lạ. Cụ thể, gương mặt của nữ ca sĩ dường như thon gọn hơn so với trước đây, những đường nét cũng đã có đôi chút thay đổi khiến khán giả cảm thấy khá bất ngờ và cho rằng giọng ca sinh năm 2003 có can thiệp dao kéo.

Nữ ca sĩ có nhiều nét thay đổi trên khuôn mặt Đáng chú ý, trong đoạn video được cô nàng đăng tải, có khoảnh khắc Trác Ngân - người tình đồng giới của Thiện Nhân hôn má cũng khiến cư dân mạng bất ngờ. Trước đó, khi công khai yêu đương, Thiện Nhân đã vấp phải không ít chỉ trích về những hành động của mình. Mỗi khi tình đồng giới bị dân mạng phán xét, cô cũng chính là người sẵn sàng lên tiếng bảo vệ và giữ gìn mối quan hệ với Trác Ngân.

Hành động ngọt ngào Trác Ngân dành cho Thiện Nhân Trước đó, vào tháng 4/2023, học trò Cẩm Ly lần đầu xuất hiện trên MXH sau thời gian "im hơi lặng tiếng" để chia sẻ khoảnh khắc "ngọt sâu răng" bên người yêu đồng giới. Thế nhưng điều mà netizen chú ý nhất lại là diện mạo quá khác lạ của học trò Cẩm Ly. Clip được Thiện Nhân đăng tải vào tháng 4/2023 Gương mặt cô có sự thay đổi rõ rệt. Sóng mũi cao và chiếc cằm nhọn khiến fan suýt không nhận ra Quán quân The Voice Kids 2014. Tuy nhiên đến hiện nay, giọng ca nhí năm nào vẫn chưa 1 lần lên tiếng về thông tin đã can thiệp thẩm mỹ. Qua những hình ảnh được cô nàng đăng tải, có thể thấy, hiện Thiện Nhân vẫn đang chung sống hạnh phúc bên Trác Ngân. Tuy nhiên, giọng ca nhí năm nào hạn chế chia sẻ thông tin về bản thân và nửa kia để tránh lời ra tiếng vào. Nữ ca sĩ cũng không tiết lộ mối quan hệ giữa mình và gia đình sau nhiều tranh cãi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hon-1-nam-bo-nha-ra-i-thien-nhan-hiem-hoi-lo-dien-co-hanh-ong-than-mat-ben-nguoi-tinh-ong-gioi-nhung-gay-choang-vi-dien-mao-la-605999.html