Thấy bạn thân Việt Anh liên tục bị chê thậm tệ, Quế Vân phẫn nộ mắng anti-fan cực gắt

Hậu trường 05/12/2020 13:38

Quế Vân lên tiếng phản pháo khi thấy diễn viên Việt Anh bị dân mạng chê bai hết lần này đến lần khác.

Việt Anh là nam diễn viên được khán giả yêu mến, ái mộ. Bên cạnh khả năng diễn xuất được đánh giá cao, diện mạo như "soái ca" của Phan Hải "Người phán xử" cũng là một lợi thế cho sự nghiệp của anh.

Tuy nhiên thời gian gần đây, diễn viên Việt Anh liên tục nhận về nhiều lời chê bai về nhan sắc. Sau khi sang Hàn Quốc thẩm mỹ, anh chàng trở thành đề tài gây tranh cãi mỗi khi xuất hiện.

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Gương mặt Việt Anh gây tranh cãi nhiều tháng qua - Ảnh: FB

Hơn 1 năm sau khi thay đổi diện mạo, gương mặt Việt Anh vẫn để lộ nhiều điểm khác lạ và bị dân mạng nhận xét thiếu tự nhiên. Rất nhiều dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối cho quyết định "dao kéo" của Việt Anh, vì cho rằng thẩm mỹ đã làm mất đi vẻ nam tính, hào hoa vốn có.

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Việt Anh thời chưa thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Là bạn thân của Việt Anh và trực tiếp đưa nam diễn viên sang Hàn Quốc thẩm mỹ, Quế Vân nhiều lần lên tiếng bênh vực. Mới đây, cô nàng vô cùng phẫn nộ chia sẻ lại bài viết Việt Anh bị chê nhan sắc. Cô cũng bày tỏ thái độ khó chịu khi bị cho là người "xúi dại" nam diễn viên thẩm mỹ. Cô viết: "Đứa nào nói Quế Vân xúi dại. Khẩu nghiệp chết cụ chúng mày đấy. Đã gặp người ta ở ngoài chưa mà to mồm”.

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Quế Vân gay gắt lên tiếng trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Bài viết của Quế Vân nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh nhiều bình luận đứng về phía cô nàng, một vài dân mạng vẫn khẳng định: "Người ta nói đúng chứ gì nữa chị ơi, nhìn Việt Anh hồi xưa men bao nhiêu theo chị đi phẫu thuật thẩm mỹ giờ như...".

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Từ khóa:   diễn viên Việt Anh nhan sắc Việt Anh Việt Anh thẩm mỹ

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