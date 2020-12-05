MC Diệp Chi 'hoảng' vì con gái lớn quá nhanh, mới 9 tuổi đã cao bằng mẹ, xinh như thiên thần

Hậu trường 05/12/2020 11:54

MC Diệp Chi gây bất ngờ khi chia sẻ về con gái cưng. Tuy chưa tròn 10 tuổi, nhưng cô bé đã trổ mã cao lớn bằng mẹ và ngày càng xinh xắn.

MC Diệp Chi là gương mặt quen thuộc của khán giả VTV. Cô dẫn dắt rất nhiều chương trình như: Rung chuông vàng, Đường lên đỉnh Olympia, Điều ước thứ 7... và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người.

Là người của công chúng nên cuộc sống đời tư của cô nhận được sự quan tâm của mọi người. Mới đây, nữ MC kỳ cựu của VTV gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh bên con gái cưng. Mới 9 tuổi, con gái Diệp Chi đã cao lớn bất ngờ. Đến cô cũng "hoảng" với sự phát triển của ái nữ.

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Diệp Chi bất ngờ khi con gái lớn quá nhanh - Ảnh: FB
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Cô bé cao bằng mẹ dù chỉ mới 9 tuổi - Ảnh: FB

Diệp Chi thích thú gọi mình với con gái là "chị em": "Hai chị em mà nhìn dáng vóc hông biết bên nào là chị, bên nào là em. Thật sự “hoảng” với tốc độ lớn của An Nhiên đó em ơi. Em mới 9 tuổi thôi mà, hai năm nữa mẹ sẽ đứng đến đâu đây em".

Trong ảnh, hai mẹ con đang diện đồ đôi đi dạo biển. Cô bé An Nhiên cao bằng mẹ và được khen ngày càng xinh xắn, ra dáng thiếu nữ.

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Cận vẻ đáng yêu của bé An Nhiên - Ảnh: FB
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Diệp Chi thường tâm sự với con gái như hai người bạn của nhau - Ảnh: FB

Bé An Nhiên là con gái chung giữa MC Diệp Chi và MC Trung Kiên. Tuy nhiên những năm gần đây, nữ MC họ Nguyễn chỉ đăng ảnh bên con gái mà không có bất kỳ chia sẻ gì về chồng. Cặp đôi bị nghi đã "đường ai nấy đi" khi không còn công khai xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, cô vẫn chưa lên tiếng xác nhận điều này.

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