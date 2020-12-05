Sau 2 ngày kết hôn, vợ chồng Mạc Văn Khoa đón con gái đầu lòng, em bé được đưa vào lồng kính chăm sóc đặc biệt

Hậu trường 05/12/2020 09:15

Trang Trần, Quang Minh, Hari Won, Quốc Thuận... cùng nhiều sao Việt gửi lời chúc mừng vợ chồng Mạc Văn Khoa đón thành viên mới chào đời.

Khuya 4/12, Mạc Văn Khoa đăng tải dòng chia sẻ xúc động báo tin bà xã đã hạ sinh con đầu lòng. Theo một số thông tin, con gái của nam diễn viên hài ra đời trước ngày dự sinh 1 tháng. Em bé nặng 1,9kg và đã được đưa vào lồng kính chăm sóc đặc biệt.

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Mạc Văn Khoa xúc động khoe vợ vừa sinh con gái đầu lòng - Ảnh: FB

Ngồi nhìn vào phòng đợi vợ sau ca sinh mổ, nam diễn viên hài vô cùng xúc động: "Hơn 6 tiếng rồi anh chỉ nhìn cánh cửa này thôi! Chờ em từng giây một vợ Vy Pumpe của anh à! Con đã được chăm sóc trong lồng kính rồi em nè! Chưa bao giờ anh mong vợ của anh nhiều đến như thế này cả! Thương em nhiều nhiều lắm! Mai em đọc được những dòng này đừng có khóc nhé vì anh đã khóc cả tối nay rồi! Nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc và yêu thương em vô bờ bến! Cố lên vợ của anh nhé! Anh và có lẽ cả con nữa đều đang rất mong em đó! Thương Mẹ của Ba nhiều lắm!".

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Suốt quá trình vợ mang bầu, nam diễn viên chăm sóc cô hết lòng - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, Mạc Văn Khoa nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè đồng nghiệp. Ca sĩ Hồ Việt Trung, Hari Won, Trang Trần, Phương Dung, Duy Mạnh... dành nhiều lời chúc tốt đẹp cho vợ chồng đồng nghiệp.

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Tuy chưa đám cưới, nhưng Mạc Văn Khoa và Vy Pumpe đã là vợ chồng hợp pháp - Ảnh: FB

Vào ngày 2/12 vừa qua, Mạc Văn Khoa và vợ khoe giấy đăng ký kết hôn. Trước đó, nam diễn viên đã lên kế hoạch cưới nhưng đành hoãn lại vì dịch bệnh.

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