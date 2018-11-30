Tháo mũi nhân tạo, Lệ Quyên thoải mái đăng ảnh mặt mộc bất chấp mọi lời khen chê

Sau khi tháo sụn mũi vì nguy cơ hoại tử, Lệ Quyên tích cực đăng ảnh mặt mộc như ngầm khoe vẻ đẹp tự nhiên của mình.

Lệ Quyên là một trong những nghệ sĩ rất chăm chỉ cập nhật hình ảnh mới lên mạng xã hội. Thời gian qua, người đẹp tăng cường đăng ảnh mặt mộc như ngầm khoe nhan sắc tự nhiên của mình. Dường như sau khi rút sụn, mũi Lệ Quyên đã hạn chế make up để bảo vệ làn da. Ngoài những lúc đi diễn thì nữ ca sĩ để mặt mộc hoàn toàn. Thi thoảng, cô còn tinh nghịch chụp ảnh cùng các icon dễ thương từ các phần mềm selfie trên điện thoại.

Có thể thấy, điểm cộng lớn nhất trên gương mặt Lệ Quyên chính là làn da trắng mịn và trong mướt. Dù không còn gương mặt góc cạnh như trước nhưng giọng ca Thôi đừng chiêm bao hài lòng với vẻ ngoài nguyên bản do ba mẹ ban cho. Mỗi khi để mặt mộc, Lệ Quyên trông trẻ hơn tuổi rất nhiều dù đã bước qua hàng băm khiến ai nấy đều bất ngờ. Bên cạnh đó, vóc dáng nhỏ nhắn cùng vòng eo thon gọn đã giúp bà mẹ một con giữ được thần thái ngút ngàn mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Thời gian qua, nhan sắc tự nhiên của Lệ Quyên nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng. Phía nữ ca sĩ cũng khẳng định sẽ không nâng mũi trở lại để tránh gặp biến chứng về lâu dài.

Sau khi tháo sụn mũi, Lệ Quyên tích cực khoe ảnh mặt mộc trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Dù không còn sống mũi cao sang chảnh nhưng Lệ Quyên được khen trẻ hơn trước rất nhiều - Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ chụp ảnh nhắng nhít với các phần mềm selfie trên điện thoại - Ảnh: FBNV

Dù đã trải qua một lần sinh con nhưng Lệ Quyên vẫn có vóc dáng thon gọn đáng ghen tỵ - Ảnh: FBNV

Làn da trong mướt chính là điểm cộng lớn nhất trên khuôn mặt của Lệ Quyên - Ảnh: FBNV

Ngắm loạt ảnh mặt mộc lạ lẫm của Lệ Quyên sau khi loại bỏ sụn mũi nhân tạo Dù Lệ Quyên chăm chỉ cập nhật ảnh mới lên mạng xã hội nhưng nhiều khán giả vẫn chưa quen với gương mặt tự nhiên của nữ ca sĩ.

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