Sau khi rút sụn mũi giả, Lệ Quyên xuất hiện lạ lẫm tại sinh nhật con gái Hà Kiều Anh

Lệ Quyên vừa xuất hiện trở lại sau khi rút sụn mũi giả vì nguy cơ hoại tử, nhan sắc trẻ trung gây bất ngờ.
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Mới đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã tổ chức sinh nhật cho con gái 3 tuổi tại một nhà hàng sang trọng ở TP.HCM. Nhiều người đẹp trong giới giải trí như Xuân Lan, Hoa hậu Giáng My, Hoa hậu Đàm Lưu Ly, MC Thúy Hạnh, Trương Ngọc Ánh... đã đến chung vui cùng mẹ con Hoa hậu. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của ca sĩ Lệ Quyên với gương mặt khác lạ. Được biết, giọng ca Thôi đừng chiêm bao vừa mới tháo sụn mũi nhân tạo cách đây ít ngày.
Do nguy cơ hoại tử nên Lệ Quyên quyết định loại bỏ sống mũi giả để quay về vẻ đẹp tự nhiên. Tuy trẻ trung hơn trước nhưng trông Lệ Quyên khá lạ lẫm vì dáng mặt tròn trịa. Nữ ca sĩ phẫu thuật mũi từ khoảng vài năm trở lại đây và được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Nhiều fan vốn đã yêu mến gương mặt góc cạnh, sắc sảo và đầy quyến rũ của Lệ Quyên trên sân khấu nên vẫn chưa quen với hình ảnh này.