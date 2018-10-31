Sau khi rút sụn mũi giả, Lệ Quyên xuất hiện lạ lẫm tại sinh nhật con gái Hà Kiều Anh

Hậu trường 31/10/2018 15:15

Lệ Quyên vừa xuất hiện trở lại sau khi rút sụn mũi giả vì nguy cơ hoại tử, nhan sắc trẻ trung gây bất ngờ.

Mới đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã tổ chức sinh nhật cho con gái 3 tuổi tại một nhà hàng sang trọng ở TP.HCM. Nhiều người đẹp trong giới giải trí như Xuân Lan, Hoa hậu Giáng My, Hoa hậu Đàm Lưu Ly, MC Thúy Hạnh, Trương Ngọc Ánh... đã đến chung vui cùng mẹ con Hoa hậu. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của ca sĩ Lệ Quyên với gương mặt khác lạ. Được biết, giọng ca Thôi đừng chiêm bao vừa mới tháo sụn mũi nhân tạo cách đây ít ngày.

Do nguy cơ hoại tử nên Lệ Quyên quyết định loại bỏ sống mũi giả để quay về vẻ đẹp tự nhiên. Tuy trẻ trung hơn trước nhưng trông Lệ Quyên khá lạ lẫm vì dáng mặt tròn trịa. Nữ ca sĩ phẫu thuật mũi từ khoảng vài năm trở lại đây và được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Nhiều fan vốn đã yêu mến gương mặt góc cạnh, sắc sảo và đầy quyến rũ của Lệ Quyên trên sân khấu nên vẫn chưa quen với hình ảnh này.

Sau khi rút sụn mũi giả, Lệ Quyên xuất hiện lạ lẫm tại sinh nhật con gái Hà Kiều Anh - Ảnh 1
Hoa hậu Hà Kiều Anh diện đồ đôi với con gái trong tiệc sinh nhật 3 tuổi của bé - Ảnh: Vietnamnet
Sau khi rút sụn mũi giả, Lệ Quyên xuất hiện lạ lẫm tại sinh nhật con gái Hà Kiều Anh - Ảnh 2
Lệ Quyên đến chúc mừng sinh nhật con gái Hà Kiều Anh, nhan sắc của chị trẻ hơn nhưng khá lạ sau khi rút sụn mũi nhân tạo - Ảnh: Vietnamnet
Sau khi rút sụn mũi giả, Lệ Quyên xuất hiện lạ lẫm tại sinh nhật con gái Hà Kiều Anh - Ảnh 3
Nhiều sao Việt đến chung vui với mẹ con Hoa hậu Hà Kiều Anh - Ảnh: Vietnamnet
Sau khi rút sụn mũi giả, Lệ Quyên xuất hiện lạ lẫm tại sinh nhật con gái Hà Kiều Anh - Ảnh 4
Sau khi rút sụn mũi giả, Lệ Quyên xuất hiện lạ lẫm tại sinh nhật con gái Hà Kiều Anh - Ảnh 5
Sau khi rút sụn mũi giả, Lệ Quyên xuất hiện lạ lẫm tại sinh nhật con gái Hà Kiều Anh - Ảnh 6
Một số hình ảnh khác trong sinh nhật con gái Hà Kiều Anh - Ảnh: Vietnamnet
Sốc nặng khi nhìn chiếc mũi sưng phù do biến chứng buộc Lệ Quyên phải tháo sụn tránh hoại tử

Sốc nặng khi nhìn chiếc mũi sưng phù do biến chứng buộc Lệ Quyên phải tháo sụn tránh hoại tử

Trước sự bàn tán của cư dân mạng, người đại diện của Lệ Quyên vừa lên tiếng chia sẻ về biến chứng do thẩm mỹ mũi nhiều năm trước.

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