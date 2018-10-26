Trước sự bàn tán của cư dân mạng, người đại diện của Lệ Quyên vừa lên tiếng chia sẻ về biến chứng do thẩm mỹ mũi nhiều năm trước.

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Lệ Quyên vừa đăng tải ảnh chụp tự sướng khi để mặt mộc. Ngay sau đó, người hâm mộ đã lập tức nhận ra điểm bất thường trên gương mặt "Nữ hoàng phòng trà". Chiếc mũi cao, thon gọn thường ngày bất ngờ sưng to khác lạ. Cận chiếc mũi sưng đỏ của Lệ Quyên do biến chứng - Ảnh: FBNV Trước sự xôn xao của dư luận, đại diện của Lệ Quyên vừa lên tiếng. Người này cho biết, sau thời gian dài nâng mũi, “Nữ hoàng phòng trà” gặp biến chứng bất ngờ do đào thải sụn. Ban đầu nữ ca sĩ không quá để tâm vì nghĩ là viêm xoang. Tuy nhiên, càng về sau cơn đau nhiều hơn gây ảnh hưởng đến việc tập hát và cô quyết định đi kiểm tra.

Sau khi gặp bác sĩ, Lệ Quyên được chỉ định phải tháo sụn mũi giả nếu không sẽ gây nhiễm trùng, hoại tử.

Không khó để công chúng nhận ra sự khác biệt trên gương mặt nữ ca sĩ trước và sau khi tháo sụn giả - Ảnh: Internet Hình ảnh vừa đăng tải là sau khi nữ ca sĩ làm tiểu phẫu, hiện mũi vẫn còn sưng vì gắn sụn giả quá lâu. Ban đầu, giọng ca Ai khổ vì ai cũng không định tiết lộ chuyện này nhưng vì có nhiều lời đồn đoán nên cô quyết định nói sự thật. Hiện tại, Lệ Quyên đang rất hài lòng với vóc dáng và nhan sắc của mình. Dù phần mũi còn hơi sưng nhưng khi ngắm mình trong gương, cô vẫn thấy dễ chịu vì sau này không phải lo trong người có đồ giả.

Trong làng giải trí Việt, chuyện sao nữ phẫu thuật thẩm mỹ không phải ít nhưng đa số đều không thừa nhận dù cư dân mạng đưa ra bằng chứng xác thực. Chính vì vậy, hành động của Lệ Quyên được công chúng khen ngợi. Ở tuổi 37, Lệ Quyên vẫn giữ cho mình nhan sắc trẻ trung cùng thân hình nóng bỏng hiếm có - Ảnh: FBNV

Vụ Đàm Vĩnh Hưng - Lệ Quyên ký lên tranh, Dương Triệu Vũ: "Bức tranh càng giá trị hơn" "Nếu người chủ sỡ hữu bức tranh thấy đẹp và không thấy khó chịu thì ai có quyền lên tiếng nói được hay không? Họ đâu có treo ở ngoài đường, đâu có ai vào nhà người khác mà nói tôi không thích anh trang trí giường ngủ kiểu này nó không được đạo đức và nhân văn lắm" - Ca sĩ Dương Triệu Vũ bày tỏ.

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