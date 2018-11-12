Ngắm loạt ảnh mặt mộc lạ lẫm của Lệ Quyên sau khi loại bỏ sụn mũi nhân tạo

Sau khi rút sụn mũi vì nguy cơ hoại tử, Lệ Quyên thường xuyên chia sẻ ảnh mặt mộc lên mạng xã hội để khán giả quen dần với nhan sắc tự nhiên của mình. Có thể thấy, sống mũi của nữ ca sĩ đã ổn định trở lại sau thời gian sưng phồng do nhiễm trùng từ sụn nhân tạo.

Nhiều người khen Lệ Quyên trông trẻ và xinh đẹp hơn cách đây vài tháng. Tuy nhiên, việc phải bỏ đi một thứ gắn bó với mình từ lâu khiến giọng ca Thôi đừng chiêm bao phải mất một thời gian dài để thích nghi. Dù biết rõ tháo sụn mũi sẽ mất hẳn vẻ đẹp sang chảnh như trước đây nhưng Lệ Quyên hài lòng với gương mặt hiện tại. Sau sự cố trên, người đẹp cũng quyết định sẽ không phẫu thuật mũi trở lại để đảm bảo an toàn cho cơ thể.