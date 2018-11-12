Ngắm loạt ảnh mặt mộc lạ lẫm của Lệ Quyên sau khi loại bỏ sụn mũi nhân tạo

Dù Lệ Quyên chăm chỉ cập nhật ảnh mới lên mạng xã hội nhưng nhiều khán giả vẫn chưa quen với gương mặt tự nhiên của nữ ca sĩ.
- Sau khi rút sụn mũi giả, Lệ Quyên xuất hiện lạ lẫm tại sinh nhật con gái Hà Kiều Anh
- Sốc nặng khi nhìn chiếc mũi sưng phù do biến chứng buộc Lệ Quyên phải tháo sụn tránh hoại tử
Sau khi rút sụn mũi vì nguy cơ hoại tử, Lệ Quyên thường xuyên chia sẻ ảnh mặt mộc lên mạng xã hội để khán giả quen dần với nhan sắc tự nhiên của mình. Có thể thấy, sống mũi của nữ ca sĩ đã ổn định trở lại sau thời gian sưng phồng do nhiễm trùng từ sụn nhân tạo.
Nhiều người khen Lệ Quyên trông trẻ và xinh đẹp hơn cách đây vài tháng. Tuy nhiên, việc phải bỏ đi một thứ gắn bó với mình từ lâu khiến giọng ca Thôi đừng chiêm bao phải mất một thời gian dài để thích nghi. Dù biết rõ tháo sụn mũi sẽ mất hẳn vẻ đẹp sang chảnh như trước đây nhưng Lệ Quyên hài lòng với gương mặt hiện tại. Sau sự cố trên, người đẹp cũng quyết định sẽ không phẫu thuật mũi trở lại để đảm bảo an toàn cho cơ thể.
Cách đây ít lâu, đại diện của giọng ca Ai khổ vì ai tiết lộ rằng, gần đây mặt của nữ ca sĩ bị sưng to do cơ thể phản ứng đào thải sụn mũi giả. Khi phẫu thuật, Lệ Quyên phải chịu đau đớn và mất máu nhiều do sụn nhân tạo đã ăn sâu vào thịt.
“Ai cũng biết chị Lệ Quyên sửa mũi từ chục năm nay. Nhưng gần đây, mũi của chị bị sưng rất nặng. Lúc đầu chị còn nghĩ không sao, uống thuốc sẽ khỏi nhưng không phải. Lệ Quyên rất lo lắng, đến gặp bác sĩ. Cơ thể của Lệ Quyên đang đào thải sụn cũ và bác sĩ chỉ định phải tháo sụn ra gấp”, đại diện Lệ Quyên cho hay.