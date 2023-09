Ngắm loạt ảnh mặt mộc lạ lẫm của Lệ Quyên sau khi loại bỏ sụn mũi nhân tạo

Nhiều người khen Lệ Quyên trông trẻ và xinh đẹp hơn cách đây vài tháng. Tuy nhiên, việc phải bỏ đi một thứ gắn bó với mình từ lâu khiến giọng ca Thôi đừng chiêm bao phải mất một thời gian dài để thích nghi. Dù biết rõ tháo sụn mũi sẽ mất hẳn vẻ đẹp sang chảnh như trước đây nhưng Lệ Quyên hài lòng với gương mặt hiện tại. Sau sự cố trên, người đẹp cũng quyết định sẽ không phẫu thuật mũi trở lại để đảm bảo an toàn cho cơ thể.

Sau khi rút sụn mũi vì nguy cơ hoại tử, Lệ Quyên thường xuyên chia sẻ ảnh mặt mộc lên mạng xã hội để khán giả quen dần với nhan sắc tự nhiên của mình. Có thể thấy, sống mũi của nữ ca sĩ đã ổn định trở lại sau thời gian sưng phồng do nhiễm trùng từ sụn nhân tạo.

Nhan sắc của Lệ Quyên thay đổi khá nhiều sau khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV

Lệ Quyên được khen trẻ hơn nhiều sau khi rút sụn mũi nhân tạo - Ảnh: FBNV

Cách đây ít lâu, đại diện của giọng ca Ai khổ vì ai tiết lộ rằng, gần đây mặt của nữ ca sĩ bị sưng to do cơ thể phản ứng đào thải sụn mũi giả. Khi phẫu thuật, Lệ Quyên phải chịu đau đớn và mất máu nhiều do sụn nhân tạo đã ăn sâu vào thịt.

“Ai cũng biết chị Lệ Quyên sửa mũi từ chục năm nay. Nhưng gần đây, mũi của chị bị sưng rất nặng. Lúc đầu chị còn nghĩ không sao, uống thuốc sẽ khỏi nhưng không phải. Lệ Quyên rất lo lắng, đến gặp bác sĩ. Cơ thể của Lệ Quyên đang đào thải sụn cũ và bác sĩ chỉ định phải tháo sụn ra gấp”, đại diện Lệ Quyên cho hay.