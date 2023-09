Rút sụn mũi giả vì nhiễm trùng sắp hoại tử, Lệ Quyên chấp nhận nhan sắc 'mắt hí và mũi tẹt'

Thời gian qua, thông tin ca sĩ Lệ Quyên phải rút sụn mũi giả vì nguy cơ hoại tử khiến nhiều người từng phẫu thuật thẩm mỹ phải hoảng sợ. Theo đó, đại diện của giọng ca Thôi đừng chiêm bao tiết lộ rằng, gần đây mặt của nữ ca sĩ bị sưng to do cơ thể phản ứng đào thải sụn mũi giả. Khi phẫu thuật, Lệ Quyên phải chịu đau đớn và mất máu nhiều do sụn nhân tạo đã ăn sâu vào thịt.

“Ai cũng biết chị Lệ Quyên sửa mũi từ chục năm nay. Nhưng gần đây, mũi của chị bị sưng rất nặng. Lúc đầu chị còn nghĩ không sao, uống thuốc sẽ khỏi nhưng không phải. Lệ Quyên rất lo lắng, đến gặp bác sĩ. Cơ thể của Lệ Quyên đang đào thải sụn cũ và bác sĩ chỉ định phải tháo sụn ra gấp”, đại diện Lệ Quyên chia sẻ vào tối 25/10.