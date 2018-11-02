Rút sụn mũi giả vì nhiễm trùng sắp hoại tử, Lệ Quyên chấp nhận nhan sắc 'mắt hí và mũi tẹt'

Hậu trường 02/11/2018 16:56

Dù không còn sở hữu sống mũi cao sang chảnh như trước nhưng Lệ Quyên vẫn yêu gương mặt "mắt hí và mũi tẹt" của mình.

Thời gian qua, thông tin ca sĩ Lệ Quyên phải rút sụn mũi giả vì nguy cơ hoại tử khiến nhiều người từng phẫu thuật thẩm mỹ phải hoảng sợ. Theo đó, đại diện của giọng ca Thôi đừng chiêm bao tiết lộ rằng, gần đây mặt của nữ ca sĩ bị sưng to do cơ thể phản ứng đào thải sụn mũi giả. Khi phẫu thuật, Lệ Quyên phải chịu đau đớn và mất máu nhiều do sụn nhân tạo đã ăn sâu vào thịt.

“Ai cũng biết chị Lệ Quyên sửa mũi từ chục năm nay. Nhưng gần đây, mũi của chị bị sưng rất nặng. Lúc đầu chị còn nghĩ không sao, uống thuốc sẽ khỏi nhưng không phải. Lệ Quyên rất lo lắng, đến gặp bác sĩ. Cơ thể của Lệ Quyên đang đào thải sụn cũ và bác sĩ chỉ định phải tháo sụn ra gấp”, đại diện Lệ Quyên chia sẻ vào tối 25/10.

Rút sụn mũi giả vì nhiễm trùng sắp hoại tử, Lệ Quyên chấp nhận nhan sắc 'mắt hí và mũi tẹt' - Ảnh 1
Lệ Quyên tự nhận mình 'mắt hí và mũi tẹt' sau khi rút sụn mũi giả vì nguy cơ hoại tử- Ảnh: FBNV

Biết rõ khi tháo sụn ra sẽ mất hẳn vẻ đẹp sang chảnh ngày nào nhưng Lệ Quyên đã quyết định không làm mũi trở lại. Đại diện nữ ca sĩ cũng khẳng định Lệ Quyên chỉ sửa mũi, ngoài ra tất cả các bộ phận đều là tự nhiên. Hiện tại, giọng ca Ai khổ vì ai đã lành vết thương và cảm thấy thoải mái vì cơ thể đã không còn đồ giả.

Mới đây, bà mẹ một con cũng đã đăng tải bức ảnh mới nhất sau khi tháo sụn mũi và bày tỏ tâm trạng thoải mái khi ngắm nhìn bản thân trong vẻ đẹp tự nhiên. Chị tự nhận mình "mắt hí và mũi tẹt" rồi gắn thêm biểu tượng trái tim đáng yêu. Dưới bài chia sẻ này, hàng ngàn khán giả đã bình luận chúc mừng Lệ Quyên trút bỏ được gánh nặng bấy lâu. Bên cạnh đó, cũng khá đông fan hâm mộ khen nữ ca sĩ xinh và trẻ hơn nhiều so với trước đó.

Rút sụn mũi giả vì nhiễm trùng sắp hoại tử, Lệ Quyên chấp nhận nhan sắc 'mắt hí và mũi tẹt' - Ảnh 2
Nhan sắc của Lệ Quyên sau khi rút sụn mũi nhân tạo- Ảnh: FBNV
Rút sụn mũi giả vì nhiễm trùng sắp hoại tử, Lệ Quyên chấp nhận nhan sắc 'mắt hí và mũi tẹt' - Ảnh 3
Dù không còn sống mũi cao sang chảnh nhưng Lệ Quyên vẫn được khen trẻ đẹp hơn với nhan sắc tự nhiên - Ảnh: FBNV
Rút sụn mũi giả vì nhiễm trùng sắp hoại tử, Lệ Quyên chấp nhận nhan sắc 'mắt hí và mũi tẹt' - Ảnh 4
Gương mặt góc cạnh đầy quyến rũ của Lệ Quyên trước khi tháo sụn mũi giả - Ảnh: Internet
Sau khi rút sụn mũi giả, Lệ Quyên xuất hiện lạ lẫm tại sinh nhật con gái Hà Kiều Anh

Sau khi rút sụn mũi giả, Lệ Quyên xuất hiện lạ lẫm tại sinh nhật con gái Hà Kiều Anh

Lệ Quyên vừa xuất hiện trở lại sau khi rút sụn mũi giả vì nguy cơ hoại tử, nhan sắc trẻ trung gây bất ngờ.

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