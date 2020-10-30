Thanh Thảo hé lộ cảnh vườn nhà hoang tàn vì ảnh hưởng của cháy rừng

Hậu trường 30/10/2020 10:24

Nữ ca sĩ Thanh Thảo không khỏi xót xa trước những ảnh hưởng nghiêm trọng của cháy rừng và gió lớn.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thanh Thảo khiến nhiều người lo lắng khi cho biết cuộc sống của gia đình cô ở bang California (Mỹ) đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi gió lớn và cháy rừng.

Trong đoạn clip hé lộ một góc vườn tan hoang vì gió lớn, cây cối đổ rạp, nữ ca sĩ ngậm ngùi: “Một trận gió lớn mà cái vườn ra nông nỗi này”. Bên cạnh đó, giọng ca “Búp bê con trai” còn chia sẻ: “Ghé nhà em gái ở Bolsa, cách chỗ tôi 20km thì vườn cũng tan tành, cây lá rụng hết và nhà đầy bụi bẩn. Nhà tôi có trang bị hệ thống cửa sổ chống cháy nổ, chịu được sức gió lớn, nhiệt độ cao nên tạm thời ổn”.

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Một góc vườn của Thanh Thảo ở Mỹ - Ảnh: FB

Cụ thể, sân nhà Thanh Thảo đã trở nên tan hoang sau nửa ngày gió thổi. Bàn ghế bay loạn xạ, cây lớn ngã rạp còn cây nhỏ trụi lá vì vụ cháy. Tuy nhiên, may mắn trước đó bé Jacky Minh Trí theo dõi thông tin thời tiết nên kịp thời chốt kín các cửa sổ, cửa chính để tránh gió, khói và bụi vào nhà.

Để bảo đảm an toàn, vợ chồng Thanh Thảo cùng con gái luôn ở yên trong nhà. Ngoài ra, gia đình nữ ca sĩ cũng liên tục theo sát tình hình và sẵn sàng rời đi nếu diễn biến thời tiết và vụ cháy theo chiều hướng xấu.

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Hiện đám cháy gần nhà Thanh Thảo đã phần nào được kiểm soát - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ để lại nhiều bình luận mong gia đình Thanh Thảo được bình an: “Nhìn ghê quá chị ơi, nguy hiểm quá trời”, “Gia đình chị cố gắng giữ an toàn nha”, “Cầu mong cho nhanh qua đi. Một năm đầy tai họa!”, “Cầu mong cả thế giới bình yên”, “Bảo trọng em nhé”, “Nhìn sợ quá”…

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Ca sĩ Thanh Thảo cho biết, việc cô quan tâm nhất lúc này là nỗi đau của người dân miền Trung đang gồng mình chống chọi với lũ lụt kinh hoàng.

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Từ khóa:   ca sĩ Thanh Thảo vợ chồng Thanh Thảo Jacky Minh Trí

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