Bị chỉ trích lợi dụng con trai Ngô Kiến Huy, ca sĩ Thanh Thảo 'phản pháo' cực gắt

Bị một tài khoản mạng nhắc nhở đừng lợi dụng bé Jacky Minh Trí để PR cho bản thân, ca sĩ Thanh Thảo bức xúc lên tiếng.

Cách đây ít ngày, ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ câu chuyện con trai nuôi - bé Jacky Minh Trí lên mạng tìm hiểu thông tin của chính mình. Khi con trai hỏi về Ngô Kiến Huy, Thanh Thảo không né tránh mà nhẹ nhàng giải thích. Sau khi biết về ba ruột, cậu bé nói với Thanh Thảo sẽ không đi tìm mà sẽ yêu thương gia đình hiện tại. Xúc động trước câu trả lời của con trai, Thanh Thảo quyết định chia sẻ lên trang cá nhân. Jacky Minh Trí là con trai chung của Thụy Anh và Ngô Kiến Huy, nhưng từ bé cậu nhóc đã được Thanh Thảo nhận nuôi - Ảnh: FB Dòng chia sẻ của nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên bên cạnh những lời cảm thông, chia sẻ thì giọng ca "Búp bê con trai" lại bị một tài khoản mạng chỉ trích. Người này khuyên nữ ca sĩ đừng lợi dụng con trai Ngô Kiến Huy để PR.



Thanh Thảo lên tiếng khi bị chỉ trích lợi dụng bé Jacky Minh Trí để PR bản thân - Ảnh: FB Người này viết: "Riêng mình thì thấy bé này rất duyên và đẹp, có điều Thảo đừng lợi dụng bé PR nữa... vì cháu không hề đọc được tiếng Việt nên không thể nào tự tìm thông tin ok. Và cũng đừng nói sang 3 tuổi không hiểu tiếng Việt vì con mình sinh tại đây vẫn nghe nói đọc viết thành thạo. Tùy cách giáo dục của gia đình thôi".

Ngay sau bình luận này, Thanh Thảo lập tức lên tiếng phản bác: "Chẳng ai nhẫn tâm đem con cái mình ra PR nhé! Trẻ con bây giờ rất thông minh, nhất là đứa trẻ giỏi công nghệ như Jacky thì việc tìm hiểu hay đọc tin là bình thường. Không ai có thể tự dựng một câu chuyện như vậy để nói. Đây là status chia sẻ tâm sự của một người mẹ với những người quan tâm và hâm mộ. Còn ai không quan tâm thì không nhất thiết đọc và để lại bình luận mang tính chất gán ghép như vậy. Jacky vẫn đọc và viết tiếng Việt với bà ngoại, nhưng chỉ là những câu đơn giản. Còn câu cần truyền đạt hết ý cho con hiểu thì phải dùng tiếng Anh". Sau khi sang Mỹ, bé Jacky Minh Trí được mẹ nuôi tạo điều kiện học tập tốt nhất - Ảnh: FB Không dừng lại, người này tiếp tục chỉ trích Thanh Thảo. Nữ ca sĩ cũng định tiếp tục "phản pháo" nhưng sau khi phát hiện đây chỉ là tài khoản Facebook giả, cô không muốn tranh cãi thêm.

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