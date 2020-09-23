Hải Băng khoe ảnh thuở chưa chồng con, nhan sắc gây ngỡ ngàng

Khoe ảnh 5 năm trước, ca sĩ Hải Băng gây bất ngờ bởi vóc dáng mũm mĩm dễ thương thuở chưa lập gia đình.
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Trên trang cá nhân, ca sĩ Hải Băng gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh lúc chưa chồng chưa con. Thời điểm này, cô vẫn đang hoạt động rất tích cực trong thị trường âm nhạc Việt. Trong ảnh, Hải Băng diện trang phục vô cùng sexy, khoe vóc dáng nóng bỏng.
Bà mẹ ba con còn đăng kèm hình ảnh mới nhất của mình để mọi người nhận xét. So với vóc dáng mũm mĩm, đáng yêu lúc chưa sinh nở, hiện tại Hải Băng sở hữu 3 vòng gợi cảm, eo bé xíu.
Nhìn bản thân trong quá khứ, bà xã Thành Đạt tự nhận vòng eo "mất hút" và khuyến khích chị em sinh con. Cô tâm sự: "2015 và 2020. Cái con nhỏ mặc bộ đồ vàng chưa chồng chưa con... mà eo ọt chẳng thấy đâu. Thế nên các chị em đừng lo đẻ xong sẽ không đẹp như thời con gái nhé... cứ mạnh dạn đẻ đi, có gì tìm đến em em sẽ giúp".
Dưới bài viết, mọi người dành lời khen cho sắc vóc của Hải băng cả trong quá khứ và hiện tại. Không còn vẻ nhí nhảnh như xưa, hiện tại cô mang nét đẹp gợi cảm của phụ nữ đã lập gia đình.
Hải Băng là ca sĩ thần tượng được thế hệ 8X, 9X yêu mến. Tuy nhiên những năm gần đây, cô gần như rút lui khỏi làng giải trí Việt và chuyên tâm vun vén hạnh phúc gia đình.
Sau khi kết duyên với diễn viên Thành Đạt, Hải Băng sinh liên tục 3 nhóc tỳ. Sau sinh, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng và tập trung cho công việc kinh doanh online phụ lo kinh tế với chồng.